Có lẽ 15 năm trước, chuyện vợ chồng ly hôn sẽ khiến nhiều người để ý nhưng ngày nay, điều này đã trở thành một việc rất đỗi bình thường. Nhưng có một điều chúng ta cần khẳng định, cho dù đàn ông có ngoại tình bên ngoài đi chăng nữa, tỷ lệ anh ta là người người đề xuất ly hôn thường rất ít. Tại sao khi đàn ông ngoại tình lại không muốn ly hôn?

Trong thâm tâm mỗi con người đều tồn tại sự ích kỷ, đàn ông cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều người đàn ông cho rằng ly hôn rất phiền phức lại không có lợi lộc gì hết. Khi ly hôn tài sản chắc chắn sẽ bị chia đôi, nếu không may mắn có khi còn ra đi với hai bàn tay trắng.

Nguyên nhân đầu tiên là anh ta chưa hề có ý định ly hôn với vợ để đến với nhân tình. Với đàn ông mà nói “thê không bằng thiếp, thiếp không bằng nhân tình”. Nhân tình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của người đàn ông. Cô ta giống như món ăn khai vị, món ăn này chỉ giúp thay đổi khẩu vị chứ không thể nào thay thế được món ăn chính.

Đàn ông muốn ăn vụng nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Những người đàn ông ngoại tình dạng này chiếm trên 95%, 5% còn lại sẽ ly hôn và lấy người thứ ba. Nguyên nhân dẫn đễn ly hôn hoặc là do người vợ không chấp nhận có một người chồng như vậy hoặc là thoát khỏi người thứ ba quá khó khăn, nếu không thì tỷ lệ 5% này sẽ còn thấp hơn nữa.

Chính vì vậy bản chất của đàn ông là ích kỷ. Nếu như bạn cho rằng anh ta yêu bạn thì không bằng hãy nói rằng anh ta yêu bản thân hơn hoặc anh ta yêu gia đình của mình nhất.

Có lẽ rất nhiều người đàn ông cho rằng cần phải có nhân tình để chứng minh với thiên hạ rằng mình có kinh nghiệm sống phong phú. Cũng có thể nhiều người ngoại tình vì muốn tìm kiếm phần khiếm khuyết của người vợ ở chỗ cô nhân tình. Nhưng họ đều có một sự giống nhau: muốn mặc áo mới nhưng không muốn vứt đi áo cũ. Họ không muốn ly hôn vì muốn nhận được sự ấm áp của nhân tình đồng thời cũng muốn có sự quan tâm từ vợ.

Cho dù ngoại tình nhưng đàn ông vẫn luôn cho rằng vợ mình là tốt nhất, nhà mình luôn đầm ấm nhất. Bởi vì con cái là của cả hai, tài sản cũng là tài sản chung. Tình thân, tài sản, lợi ích đều bó chặt với nhau. Anh ta không muốn vì một người ngoài mà hy sinh tất cả mọi thứ.

Đàn ông là như vậy. Một khi đã ngoại tình, nếu vợ chưa phát hiện ra, anh ta sẽ luôn thề non hẹn biển với nhân tình. Khi bị vợ phát hiện thì anh ta sẽ ngoan ngoãn quay trở về bên cạnh vợ.

Khi đã ngoại tình, họ không dám ly hôn là vì tình yêu họ dành cho người thứ ba chưa đủ lớn. Thậm chí thứ tình vụng trộm đó còn không được gọi là tình yêu. Còn một nguyên nhân khác khiến đàn ông không chịu ly hôn là vì anh ta không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình đang có, phá hoại hình ảnh một người chồng, người cha tốt.

Khi đàn ông ngoại tình, bất kể nhân tình hay là vợ, người nhận tổn thương luôn là phụ nữ. Nhưng đàn ông họ sẽ không bao giờ nghĩ được rằng những hành vi của họ sẽ cùng một lúc làm tổn thương đến hai người. Đàn ông luôn là vậy, ích kỷ và tham lam.