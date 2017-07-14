Những ai đang ở bên bờ vực hôn nhân không thể bỏ qua bài viết này

Tâm sự gia đình 14/07/2017 15:32

Chắc chắn ly hôn sẽ đau khổ, nhưng nếu như không đau khổ thì bạn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nếu như có một ngày không may mắn bạn phải đối diện với ly hôn, vậy thì những lời này có thể sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Chắc chắn ly hôn sẽ đau khổ, nhưng nếu như bạn không đau khổ thì bạn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn.

Kết hôn là lựa chọn của bản thân mình, vì vậy, bất luận ly hôn hay không, tất cả đều là sự tiếp tục cho một lựa chọn trước đây của bạn. Không ly hôn, điều này không đại diện cho sự trung thành với lựa chọn đó, còn ly hôn cũng không phải là sự phản bội chính mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn hoặc không, được hay mất bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bất luận là ly hôn hay không, bạn cũng sẽ mất đi một số thứ và có được một vài thứ khác. Nếu như quyết định của bạn là không ly hôn, đó chính là vì bạn không muốn mất đi những thứ mình đã có.

Khi hôn nhân rơi vào trạng thái thất vọng rồi tuyệt vọng, bị phản bội và tổn thương mà nguyên nhân 100% là do đối phương, ít nhất bạn cũng nên tôn trọng hai sự thật cơ bản. Thứ nhất, người đó là do bạn tự lựa chọn. Thứ hai, để giải quyết sự việc bạn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Trên thực tế, nếu như bạn đều hiểu rõ hai vấn để này, chấp nhận nó, nhìn thấu nó, vậy thì đau khổ sẽ giảm đi khá nhiều, sự việc cũng được hóa giải.

Khi hôn nhân đi đến bờ vực của ly hôn, bạn phải rõ một điều, bên trong cuộc hôn nhân này chắc chắn có vấn đề. Lựa chọn ly hôn chỉ là giải quyết hình thức của vấn đề, còn thực chất vấn đề cần bạn phải thay đổi. Nếu như bạn thay đổi bản thân, vậy thì không ly hôn, tương lai bạn cũng sẽ có được hạnh phúc. Nếu như bạn vẫn là bạn, vậy thì lựa chọn ly hôn vẫn sẽ khiến bạn đau khổ.

Duyên phận đã hết, sau này cho dù bạn gặp ai, bắt đầu từ ngày nào, tất cả yêu thương, thù hận của bạn và người đó sau này đều do bạn tự quyết. Kết hôn cùng ai có lẽ là ý trời, nhưng chia tay hay không 100% là do con người. Trong thời khắc này, không nên dựa dẫm vào sự chỉ lối đưa đường của thần linh nào đó, nếu như thực sự có ai đó có thể giúp đỡ thì người đó chính là bản thân bạn mà thôi.

Những ai đang ở bên bờ vực hôn nhân không thể bỏ qua bài viết này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở lại hoặc ra đi đều là lựa chọn bản thân, phía sau lựa chọn đó cần phải có dũng khí. Phía sau dũng khí chính là sự chịu trách nhiệm của bản thân với điều mình đã lựa chọn.

Chính vì vậy, bạn phải có trách nhiệm với mọi lựa chọn của mình và đối mặt với mọi sự việc có thể xảy ra khi đưa ra quyết định đó.

Thực ra, bất luận lựa chọn thế nào, chỉ cần đó là lựa chọn do bạn chủ động đưa ra mà không phải bị động tiếp nhận hoặc không thể nào đối diện kết quả, vậy thì đó là quyết định chính xác.

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