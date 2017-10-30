Sự thật khó ngờ đằng sau việc chồng luôn đặt tờ đơn ly hôn ký sẵn trong ngăn tủ

Điều tôi quan ngại nhất là anh chồng. Có lần tôi nghe chồng nói anh hai làm ăn phá sản, nợ nần chồng chất nên bảo tôi lấy hết số tiền dành dụm được đem cho anh hai mượn. Anh hứa sẽ bảo anh hai trả đúng thời hạn. Tôi cũng yên tâm vì nghĩ công chuyện làm ăn có lúc này lúc khác, chẳng theo ý mình được, vả lại anh hai dù sao cũng là người trong nhà. Vậy là tôi gom hết số tiền dành dụm mua xe đưa hết cho anh.

Ngày quyết định cưới anh là tôi đã chấp nhận sống với những chuỗi ngày ít nụ cười, nhiều muộn phiền. Đám cưới xong, tôi và anh được mẹ chồng cho phép ra ở riêng vì nhà còn có vợ chồng anh hai nên hơi chật chội. Trút được gánh nặng làm dâu nên tôi cũng mừng thầm. Mẹ chồng không phải là người dễ tính nhưng cũng không quá khắt khe.

Bẵng đi một thời gian, số tiền của tôi đã không cánh mà bay, không nghe anh hai nhắc trả. Tôi sợ mất tình cảm gia đình nên cũng im bặt nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Những tưởng mọi việc sẽ dừng ở đó, nào ngờ một hôm, anh đi làm về với vẻ mặt mệt mỏi, gặng hỏi thì anh nói.

- Em còn một số vàng là của hồi môn đúng không? Em đem bán cho anh mượn đi. Chủ nợ sắp tìm đến đòi anh hai rồi. Nếu không có tiền, anh hai sẽ bị chúng đánh chết mất. Anh là em trai không thể nhìn anh hai gặp khó khăn mà không giúp được.

- Nhưng số tiền vừa rồi em cho mượn vẫn chưa trả lại cho em. Còn số vàng này là do gia đình em cho em không thể bán được.

- Anh xin em. Giúp gia đình anh một lần thôi. Rồi anh sẽ kêu anh hai hoàn trả lại hết không thiếu một xu nào đâu.

Vài hôm trước, tôi mới biết anh hai bài bạc đâm ra nợ nần chứ chẳng phải làm ăn thua lỗ gì. Vì vậy mà tôi cũng hơi lo lắng, chần chừ một hồi lâu mới lên tiếng.

- Cho em hai ngày để suy nghĩ đi.

Anh vội gật đầu đồng ý. Vài bữa sau, trong lúc đang dọn dẹp phòng làm việc của anh, tôi tình cờ phát hiện tờ đơn ly hôn ký sẵn được đặt ngay ngắn trong tủ. Tôi chợt lặng người. Không hiểu bản thân đã làm gì sai mà anh lại làm chuyện như vậy. Tôi đặt đơn vào chỗ cũ, đợi anh về rồi sẽ làm rõ chuyện này.

Đến chiều, anh đi làm về, bỗng đi vội xuống bếp nghe điện thoại với dáng vẻ lén lút. Tôi nép sau cánh cửa nghe câu chuyện của anh.

- Anh yên tâm đi. Cô ấy nói cho cô ấy hai ngày để suy nghĩ. Nếu cô ấy không cho mượn thì em sẽ ly hôn. Đơn ly hôn em cũng ký để sẵn rồi. Cô ấy thương em nên sợ ly hôn lắm. Nhất định sẽ mượn được tiền cho anh.

Tôi chết sững vì những lời nói của anh. Sống chung suốt ngần ấy năm, đến giờ tôi mới biết mối quan hệ của chúng tôi chỉ dựa trên tiền bạc, lợi dụng nhau. Nếu tôi không cho anh trai của anh mượn tiền thì anh sẽ ly hôn với tôi sao? Tôi biết phải làm sao đây? Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng đầy mưu mô này không? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.