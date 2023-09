Trong hôn nhân, phụ nữ nếu không thành công thì cũng đừng là kẻ thất bại

Anh ta không gò ép hay bắt buộc An phải làm cái này, cái kia hay chỉ được ở nhà không được phép ra ngoài. Tuy đã lấy chồng nhưng cuộc sống của An không thay đổi gì nhiều, cô ấy vẫn tụ tập với hội của chúng tôi. Mà phải công nhận một điều, An được chồng yêu thương nên ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn hẳn. Nhìn cô ấy không khác gì thời còn con gái.

Tôi và An là bạn thân suốt 4 năm đại học. Tốt nghiệp, cô ấy lấy chồng. Anh ta là một doanh nhân thành đạt, giàu có, đặc biệt là rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Ai cũng nói An tu 10 kiếp mới lấy được người chồng tốt và cô ấy cũng rất tự hào về điều đó.

An thường kể cho chúng tôi nghe về việc ở nhà cô ấy chẳng đụng đến đến bất cứ việc gì, ăn uống đã có người giúp việc, khi rảnh rỗi thì chồng vào bếp nấu ăn cho. Mấy cô bạn trong nhóm tôi ai cũng xuýt xoa thán phục, có người còn ganh tỵ với An ra mặt. Có thể nói, khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau, An đã dùng hết hai phần ba để kể về anh ta. Nhìn An hạnh phúc, tôi thật sự mừng cho cô ấy.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không còn gặp An nữa. Có người nói cô ấy theo chồng sang định cư ở nước ngoài. Nếu thật sự là như vậy thì cuộc sống của An quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, buổi chiều hôm ấy, tôi gặp lại An.

Cô ấy đang nói chuyện với một cô gái lạ ở quán cà phê mà chúng tôi thường tụ tập. Trong cuộc trò chuyện cả hai có vẻ căng thẳng lắm, nhưng phần yếu thế lại thuộc về An. Cô ấy khóc từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, cô gái kia thì vẻ mặt kênh kiệu nhìn rất khó ưa.

Một lúc sau, cô gái kia rời đi. An vẫn ngồi đó cúi gầm mặt, nấc lên thành tiếng. Tôi vội đi lại chỗ An. Vừa nhìn thấy tôi, An bỗng im bặt, dùng tay quệt những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi gò má. Nhìn An tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt nhợt nhạt, tôi đoán ngay có chuyện chẳng lành.

Gặng hỏi mãi, An mới chịu mở lời. Thì ra, cô gái lúc nãy là nhân tình của chồng An. Hôm nay, An hẹn cô gái ấy nói chuyện để van xin buông tha cho anh ta. Tôi lặng người, không phải An từng kể anh ta là người chồng tốt sao? Đúng là đàn ông, một mặt yêu thương vợ con nhưng chẳng bỏ được thói lăng nhăng.

Đàn ông tệ bạc có thể bỏ hay không chủ yếu là do phụ nữ có muốn buông tay không mà thôi. An nói nếu không có anh, cô ấy sẽ chết, không thể sống nổi. Cô ấy còn nói rằng mất anh là mất tất cả, mất luôn cả thanh xuân và niềm tin. Tôi tự nghĩ, đàn bà sao cứ mãi bi lụy, mặc người khác muốn giày xéo, chà đạp mà không một lần dám buông bỏ.

Hôn nhân như một canh bạc, có người thắng kẻ thua, nếu thua cũng phải trong tư thế ngẩng cao đầu. Là phụ nữ không thành công nhưng cũng đừng là kẻ thất bại. Hãy tự đứng thật vững chắc trên đôi chân của mình, đừng bao giờ cho phép bản thân sống dựa dẫm vào đàn ông. Vì khi họ rời đi, bạn chẳng còn gì ngoài những tổn thương.

Bởi vậy, phụ nữ đừng cho phép người khác điều khiển cuộc sống của mình mà hãy tự mình làm chủ, khi đó mới thật sự hạnh phúc.