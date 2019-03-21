Sai lầm của phụ nữ là chọn người không yêu mình

Người ta thường nói, phụ nữ nên lấy người yêu mình, còn đàn ông nên lấy người họ yêu. Nhưng chị lại chọn anh, một người không yêu chị nhiều bằng chị yêu anh ấy. Tình yêu của chị lớn tới mức như bù lắp vào cả tình yêu thiếu thốn anh dành cho chị. Từ những ngày là bạn bè của nhau, đến lúc thành vợ chồng, chị vẫn luôn yêu anh nhiều như thế. Và đương nhiên, anh biết điều đó.

Tôi nghe chị kể, đến tận lúc anh quay đi, chị vẫn muốn hỏi anh, 7 năm bên nhau có lúc nào anh thương chị không? Nhưng chị cuối cùng cũng không hỏi. Vì nếu còn thương, đâu ai nỡ bỏ đi như thế bao giờ…

Nhưng đàn ông đời này đều là những kẻ bất kham trong tình yêu. Họ có thể chọn lấy một người họ không yêu, nhưng sau đó vẫn có thể rời đi khi tìm được một người họ yêu.

Anh từng nói, anh chọn chị làm vợ vì chị thương anh nhiều. Sau những đổ vỡ trong tình yêu, anh muốn một gia đình, và chị có thể là một người vợ của anh. Anh chưa bao giờ nói yêu chị, mà chị cũng chưa từng hỏi anh câu đó. Chị có can đảm chọn anh, chính là đã dũng cảm cho đi nhiều, hơn là mong nhận lại.

Từ ngày cưới anh, chị lo toan từng bữa ăn cho anh. Chị thức từ sớm để nấu bữa ăn sáng cho anh, còn chuẩn bị cả bữa cơm trưa. Vì chị biết tính anh khó ăn, vẫn là thích ăn đồ chị nấu hơn. Chị cũng chưa từng từ chối bất kì mong muốn nào của anh, cả việc anh muốn chị ở nhà chăm con, hơn là tiếp tục công việc nhiều tiền hơn anh. Nhưng với chị, đó chẳng phải là sự hy sinh lớn lao gì. Chị yêu anh, thương gia đình này, mọi điều chị đều có thể làm được. Chỉ cần, anh luôn ở đây, chỉ cần trong anh có chị.

Chị là một người vợ hiểu chuyện, biết điều. Chị không bao giờ ghen tuông, chị tôn trọng mọi quyết định của anh, thậm chí là anh muốn chuyển công tác xa nhà 2 năm dài để thăng tiến trong công việc. Ai cũng nói chị dại, chồng đi xa là coi như mất một nửa gia đình. Nhưng chị muốn mình là người vợ biết điều trong mắt chồng, để anh vì biết ơn mà yêu thương và trân trọng chị hơn. Nhưng có lẽ, chị sai rồi.

Nhưng có lẽ, chị sai rồi... - Ảnh minh họa: Internet

Chị còn nhớ như in những dòng tin nhắn trong điện thoại chồng. Chồng chị nói với nhân tình, rằng anh ấy chẳng sợ gì cả, vì có thế nào chị cũng không bỏ chồng được, chị yêu anh hơn cả bản thân mình. Tự lúc nào, tình yêu chị cho đi lại thành cái cớ để chồng phản bội chị không đắn đo? Từ lúc nào, sự hiểu chuyện, tin tưởng tuyệt đối của chị lại chỉ nhận lại một câu “Cô ta khờ lắm” trong mắt chồng?

Chị đã nghĩ thật lâu để hỏi anh, vì sao lại phản bội chị? Nhưng đáp lại vẻ khổ sở của chị, anh vẫn bình thản như một kẻ vô tội. Anh nói, tính anh vậy, chị phải chịu đi, chẳng lẽ yêu anh bao lâu chị lại không chấp nhận được?

Chị đã từng nghĩ hay là ráng một chút, chịu một chút, rồi anh sẽ thay đổi. Chị vẫn im lìm chăm lo cho gia đình, vẫn niềm nở đợi anh về, vẫn tin anh sẽ nhận thấy chị mới là người vợ xứng đáng với anh. Chị nhu nhược cũng được, yếu hén cũng được, nhưng đã đi đến bước này, đâu thể nói buông là buông?

Chỉ là, đàn ông đã bạc tình rồi thì phũ lắm. Chồng chị ruồng bỏ vợ con để theo nhân tình. Anh nói chị chỉ là sự lựa chọn nhất thời, người phụ nữ kia mới là tình yêu thật sự của anh. Chị chết lặng, lòng hình như đã đủ đau để buông tay.

Trái tim đàn ông, tàn nhẫn lắm nếu họ đã không yêu bạn nhiều như bạn yêu họ - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, có những người phụ nữ tin rằng họ có thể khiến đàn ông yêu họ, bằng một đám cưới, bằng một sự rằng buộc hôn nhân. Họ tin rằng chỉ cần sinh con cho đàn ông, yêu thương không ngơi nghỉ, đàn ông sẽ động lòng. Nhưng thật ra, đàn ông có thể nói yêu một người khi họ chỉ yêu bằng một góc nhỏ trái tim, có thể cưới một người ngay cả khi họ chẳng yêu. Đàn ông có thể chọn một người họ không yêu làm vợ, cũng chưa chắc họ sẽ ở lại cả đời. Trái tim đàn ông, tàn nhẫn lắm nếu họ đã không yêu bạn ngay từ đầu.

Bởi thế, phụ nữ đừng đánh cược hạnh phúc đời mình vào một người đàn ông đã không yêu bạn. Đừng nghĩ rằng tình yêu của bạn đủ lớn để cảm hóa một người đàn ông. Phụ nữ trong tình yêu, đừng cố chấp với người không thể cho bạn một tình yêu khiến bạn an tâm. Cũng đừng cố giữ một cuộc hôn nhân chỉ có bạn là người cố gắng. Chưa nắm thì hãy dứt đi, mà đã nắm rồi thì đừng cố chấp nữa, buông đi!