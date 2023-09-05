Người đàn bà kia chưa từng rơi một giọt mồ hôi vì ba, chưa từng góp một chút công sức gì cho ba. Vậy mà giờ đây, cô ta nghiễm nhiên được hưởng mọi thứ ba có được từ sự hy sinh của mẹ.

Những người hàng xóm nói với con rằng ba là người đàn ông ngoại tình. Họ bảo rằng, ba có bồ nhí bên ngoài và đã có con với người phụ nữ đó… Mỗi lần nghe được những lời nói đó cổ con nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra mà không có cách nào ngăn lại được. Những lần như thế, con đều cố đi thật nhanh, chạy trốn những câu nói và ánh nhìn của mọi người. Con khổ tâm và xấu hổ vô cùng khi có một người cha ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet Mẹ phát hiện ra ba có người phụ nữ cách đây vài tháng. Và mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến con ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài tháng thôi, gia đình hạnh phúc, yên ấm của mình đã vỡ tan. Không còn những bữa cơm sum vầy, vui vẻ. Không còn những giây phút cả nhà cùng ngồi xem chương trình tivi vừa trò chuyện… Cha từ người đàn ông hết lòng thương yêu gia đình, vợ con đã biến thành người chồng, người cha phản bội.

Người ta nói rằng, đàn ông ngoại tình là vì ham mê thể xác, coi trọng chuyện bản năng. Có đúng vậy không ba? Vậy thì gia đình mình, những tháng ngày đã từng hạnh phúc, từng ấm êm có quan trọng với ba không? Ba mẹ kết hôn đã hơn 20 năm. Cũng là từng ấy thời gian có với nhau những vui buồn, cay đắng. 20 năm cùng đồng hành, cùng gắn bó vậy mà chẳng là gì so với một người đàn bà mới quen hay sao? So với người phụ nữ kia, mẹ không đẹp, không trẻ bằng. Nhưng những gì mẹ đã hy sinh cho ba thì cả đời người đàn bà kia không thể làm được. Mẹ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội. Mẹ hết lòng hy sinh, vun vén cho gia đình. Mẹ ở bên ba từ khi ba tay trắng, chưa có gì trong tay đến khi ba rủng rỉnh tiền bạc. Chính mẹ đã đứng sau chăm lo gia đình để ba toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp… Người ta nói rằng sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chỉ có thể là mẹ mà thôi!

Ảnh minh họa: Internet Người ta nói rằng đàn ông khi giàu có sẽ quên người đàn bà đã đi qua giông bão cùng mình. Trường hợp của ba lại đúng y như thế! Người đàn bà kia chưa từng rơi một giọt mồ hôi vì ba, chưa từng góp một chút công sức gì cho ba. Vậy mà giờ đây, cô ta nghiễm nhiên được hưởng mọi thứ ba có được từ sự hy sinh của mẹ. Cuộc đời này, có lắm điều trái khoáy như vậy đó. Một người phụ nữ hy sinh, dốc lòng dốc sức cho gia đình cuối cùng chỉ nhận được sự bạc bẽo từ chồng mà thôi.

Lần đầu ngoại tình, bị vợ phát hiện và cách trả thù khiến tôi tởn tới già, cứ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn tái mặt ôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng.

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