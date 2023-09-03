Lần đầu ngoại tình, bị vợ phát hiện và cách trả thù khiến tôi tởn tới già, cứ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn tái mặt

Tâm sự gia đình 03/09/2023 08:08

ôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng. 

Phụ nữ có nhiều cách trả thù khi đàn ông ngoại tình. Và người vợ cao tay đã khiến tôi một phen thất kinh hồn vía. Cô ấy im lặng chẳng nói gì nhưng lại làm điều này khiến tôi chừa luôn tật lăng nhăng của mình.

Tôi quen Hạnh, một cô gái xinh đẹp làm ở quán cà phê tính đến nay đã được 2 tháng tròn. Cô ấy bảo đang là sinh viên, mới ra trường chưa xin được việc làm đúng ngành nghề. Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng. 

Lần đầu ngoại tình, bị vợ phát hiện và cách trả thù khiến tôi tởn tới già, cứ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 18 tuổi, Hạnh ở quê lên thành phố, làm gái bán dâm. Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Nói trắng ra là trước tôi đã có vô số người đàn ông "làm chồng" người phụ nữ này. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Chưa hết, vợ tôi còn đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm.

Lần đầu ngoại tình, bị vợ phát hiện và cách trả thù khiến tôi tởn tới già, cứ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên tờ giấy hiện rõ mồn một tên của Hạnh và kết quả là cô ấy bị HIV. Tôi choáng váng mặt mày, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến tái xanh mặt mũi. Vợ tôi trông có vẻ hả hê.

Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn dán những tấm hình của Hạnh khắp nhà. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy buồn nôn, ăn không ngon ngủ không yên. Tuy đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Chiêu trả thù chồng ngoại tình này của vợ khiến tôi tởn tới già, không bao giờ dám tơ tưởng đến nhân tình hay gái đẹp nữa.

Từ khóa:   phát hiện chồng ngoại tình vợ cao tay trị chồng sự thật về người tình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp