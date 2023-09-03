Người chồng hiền lành phát hiện vợ ngoại tình, chọn cách trả thù nhẹ nhàng mà sâu cay khiến nữ giám đốc hóa điên

Tâm sự gia đình 03/09/2023 09:05

Thành là người đàn ông ấm áp, giỏi giang lại hiểu chuyện. Ở bên Thành, chị có cảm giác được che chở, bảo vệ. Thế là chị bắt đầu ngoại tình.

Đàn bà ngoại tình như chị không mong được tha thứ. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối xử tàn nhẫn như vậy khi bị chồng phát hiện vợ ngoại tình. Cứ tưởng anh là người hiền lành nhưng nào ngờ lại làm ra những điều này khiến chị uất ức cả đời.

Chị là người phụ nữ giỏi giang. Từ nhỏ gia đình đã khó khăn nên chị luôn phấn đấu vươn lên với mong muốn có thể cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy. Cuối cùng, công sức học hành của chị cũng được đền đáp xứng đáng.

Người chồng hiền lành phát hiện vợ ngoại tình, chọn cách trả thù nhẹ nhàng mà sâu cay khiến nữ giám đốc hóa điên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng, rồi được mời về làm ở một công ty liên kết với nước ngoài. Nhờ bản lĩnh, chị được thăng chức giám đốc chỉ sau 3 năm làm việc. Có thể nói chị được rất nhiều người tôn trọng, kính nể.

Vào năm ngoái chị gặp anh, người đàn ông thật thà, chất phác trong bữa tiệc họp lớp. Khi đó chị uống say và được anh đưa về tận nhà. Sau đó cả hai liên lạc qua lại rồi chính thức hẹn hò, không lâu sau thì cưới. Chị yêu anh vì cái tính hiền lành, chân chất. Anh không kiếm tiền giỏi bằng chị, công việc cũng nhàn hơn nên ngoài việc ở công ty, anh còn coi sóc việc nhà.

Chị là người phụ nữ giỏi giang, bên ngoài tiếp xúc với nhiều người đàn ông bản lĩnh. Còn chồng chị thì cứ giậm chân tại chỗ, không thăng tiến. Vả lại mọi việc quan trọng đều do chị quyết định, chứ anh ít đưa ra ý kiến. Cũng vì vậy mà chị dần chán nản.

Nhiều lần mệt mỏi với công việc, chị muốn có một người để dựa vào, để đỡ đần, nhưng anh lại không giúp được gì. Mỗi lần chị tâm sự, anh chỉ ậm ừ. Và rồi chị gặp Thành, đối tác của công ty. Thành là người đàn ông ấm áp, giỏi giang lại hiểu chuyện. Ở bên Thành, chị có cảm giác được che chở, bảo vệ. Thế là chị bắt đầu ngoại tình.

Người chồng hiền lành phát hiện vợ ngoại tình, chọn cách trả thù nhẹ nhàng mà sâu cay khiến nữ giám đốc hóa điên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một lần, chồng vô tình đọc được những dòng tin nhân tình nhắn cho vợ. Anh im lặng, không nói gì. Anh chỉ âm thầm theo dõi, chụp hình cả hai rồi gửi đến công ty, gửi về nhà cho cha mẹ, anh em của chị. 

Từ đó ai cũng biết chị ngoại tình, danh dự của chị bị tổn thương nặng nề. Chị không dám đến công ty vì sợ ánh mắt dị nghị của mọi người. Không dám về thăm gia đình vì sợ cha mẹ khóc lóc, trách mắng. Chị dần thu mình lại, sống khép kín hơn.

Người chồng hiền lành phát hiện vợ ngoại tình, chọn cách trả thù nhẹ nhàng mà sâu cay khiến nữ giám đốc hóa điên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở đó, anh còn làm điều tàn nhẫn này. Mỗi lần vợ chồng quan hệ, đến cao trào thì anh lại bỏ ngang. Hành động này dần dần khiến chị bị lãnh cảm, rồi dẫn đến trầm cảm nặng. Chị không kiểm soát được hành động mà đập phá đồ đạc trong nhà, tự làm mình bị thương. Bác sĩ chẩn đoán chị bị tâm thần. Đây là cách chồng trả thù vợ ngoại tình mà chị không bao giờ ngờ tới. 

Ly hôn 3 năm và có gia đình mới, tôi đã ngoại tình với vợ cũ, một câu nói của cô ấy khiến tôi hổ thẹn

Ly hôn 3 năm và có gia đình mới, tôi đã ngoại tình với vợ cũ, một câu nói của cô ấy khiến tôi hổ thẹn

Em nói nỗi đau bị phản bội, em là người hiểu rõ nhất, em không muốn mình lại trở thành kẻ thứ ba. Em không muốn mình phá hoại gia đình người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   trị vợ ngoại tình phát hiện vợ ngoại tình vợ hóa điên

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp