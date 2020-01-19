Rộng lượng tha thứ cho kẻ phản bội, đàn bà được và mất những gì?

Tâm sự gia đình 19/01/2020 06:39

Phụ nữ bị chồng phản bội thường có tâm lý chung là không thể ly hôn vì con cái, nhưng cố chấp tha thứ cho người làm tổn thương mình, thứ mà bạn đánh mất nhiều hơn là có được.

Từ xưa đến giờ, đàn ông ngoại tình nhưng đàn bà lại là người chịu đắng cay nhiều nhất. Nào là miệng đời đàm tiếu, chịu áp lực từ phía gia đình và những đứa con. Khi đó ai cũng ở trong trạng thái tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Nhưng cuối cùng, nhiều người chọn tha thứ cho người phản bội cũng vì tình vì nghĩa. Vậy sau khi tha thứ, họ được và mất những gì?

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Bị chồng phản bội, phụ nữ đánh mất lòng tin - Ảnh minh họa: Internet

Khi tha thứ cho người chồng phản bội, đàn bà có lại được một gia đình đủ đầy như xưa, nhưng thứ họ mất đó là niềm tin và sự tôn trọng. Trước mặt họ bây giờ chỉ là kẻ đàn ông tệ bạc, chứ không còn là người chồng mà mình đã từng yêu thương và tin tưởng hết mực.

Khi phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình, họ sẽ được khen là rộng lượng, nhưng thứ họ đánh mất đó là niềm vui và hạnh phúc đúng nghĩa. Sống bên người đã từng chung chăn gối với người khác, họ chẳng còn yêu thương gì nữa.

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Phụ nữ tha thứ cho chồng vì con cái - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ rất dễ tha thứ vì họ nghĩ đến tình nghĩa, con cái. Nhưng sau khi tha thứ rồi, thứ họ đánh mất nhiều hơn là có được. Đánh mất đi sự nhiệt huyết, tận tụy và hơn cả là trách nhiệm của người vợ. Họ sẵn sàng xem chồng là người dưng chung giường. Không còn tha thiết với những mối quan hệ bên chồng.

Vì không còn những cảm giác ban đầu nên họ thường dễ sinh ra những cảm giác chán nản, mệt mỏi không muốn gần gũi hay vun vén tình cảm với người chồng của mình nữa.

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Phụ nữ tha thứ nhưng suốt đời không bao giờ quên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là vậy, họ có thể tha thứ tất cả nhưng sẽ không bao giờ quên. Họ có thể chấp nhận để chồng quay về bên vợ con và làm lại từ đầu. Nhưng lỗi lầm của chồng, dù hai, ba hay mười năm về sau, họ vẫn còn nhớ như in và không bao giờ buông bỏ được.

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Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ dễ dãi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có cơ hội, họ sẽ kể lại chi tiết như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Họ chấp nhận để chồng quay về vì muốn con cái một gia đình đủ đầy. Thứ họ có là nụ cười của con thơ. Nhưng thứ họ đánh mất đó là trái tim của người làm vợ.

Đàn ông ơi, đừng nghĩ được vợ tha thứ thì mọi chuyện đã ổn. Hãy nhớ đàn bà một lần chết tâm, ngàn lần cũng chẳng thể buông bỏ nỗi ám ảnh đó. Nếu đã sức cùng lực kiệt, các anh có muốn cũng không giữ nổi sự ra đi của họ.

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