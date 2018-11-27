Phụ nữ ly hôn hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và mang theo hết những thứ thuộc về mình

Tâm sự gia đình 27/11/2018 10:25

Nếu đã bước vào cuộc hôn nhân với tâm thế vững vàng thì hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, đừng rơi nước mắt và mang theo tất cả những thứ thuộc về mình, đàn bà nhé!

Hôn nhân không hạnh phúc là điều chẳng ai mong muốn. Nếu đã cố gắng hết sức mà không thể cứu vãn được gì, bạn hãy ra đi một cách kiêu hãnh, không việc gì phải sợ hãi.

Và phụ nữ nên nhớ đừng cao thượng ra đi với hai bàn tay trắng mà hãy lấy theo những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Đừng để người khác có cơ hội nhảy vào hưởng thụ những công sức mà bấy lâu nay mình bỏ công vun vén.

Thứ nhất, phụ nữ tuyệt đối không được bỏ con. Con là do mình đứt ruột sinh ra, cuộc sống này không có chồng sẽ không chết, nhưng không có con, bạn sẽ dần chết mòn vì cô đơn.

Phụ nữ ly hôn hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và mang theo hết những thứ thuộc về mình - Ảnh 1
Phụ nữ hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy giành quyền nuôi con. Muốn có quyền hạn đó, bạn phải biết cách kiếm tiền. Khi tự chủ tài chính, bạn sẽ dễ dàng nắm được mọi thứ trong tay. Ngày nay có không ít người làm mẹ đơn thân, vì vậy bạn không có gì phải sợ hãi.

Con cái là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho bạn. Vì vậy hãy biết trân trọng và bảo vệ món quà đó thật tốt. Nếu duyên phận của mẹ đã lỡ làng, hãy cố gắng để bù đắp cho con phát triển trong một môi trường tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người phụ nữ nói rằng “không chồng vẫn sống được, nhưng không con thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì”. 

Phụ nữ ly hôn hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và mang theo hết những thứ thuộc về mình - Ảnh 2
Bạn hãy giành quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, trước khi có con, phụ nữ sẽ dành hết yêu thương cho chồng. Còn khi có con rồi, họ sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ đứa con của mình. Vì thiên chức làm mẹ trong mỗi người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Họ có thể đánh đổi tất cả để con được trưởng thành trong hạnh phúc.

Thứ hai, phụ nữ nhất định khi ra đi phải mang theo tiền. Đừng bao giờ nhường hết tài sản cho chồng, cũng đừng cao thượng ra đi với hai bàn tay trắng. Bao năm sống chung, dù không kiếm được nhiều tiền bằng chồng, bạn cũng xứng đáng được chia tài sản theo quy định của pháp luật.

Phụ nữ ly hôn hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và mang theo hết những thứ thuộc về mình - Ảnh 3
Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Có câu của chồng công vợ, thế nên hãy sáng suốt một chút. Sau khi ly hôn, bạn sẽ mất thăng bằng. Bạn chán chường, đau khổ không biết làm gì và bắt đầu như thế nào. Khi đó bạn phải có một số tiền để sống sót qua khoảng thời gian khó khăn. 

Phụ nữ ly hôn hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và mang theo hết những thứ thuộc về mình - Ảnh 4
Hãy giữ vững tâm thế sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, đó là lòng tự tôn. Điều này chắc chắn ai cũng phải có và đàn bà sau ly hôn cũng không ngoại lệ. Khi đã quyết định chia tay, hãy ngẩng cao đầu, đặt bút hiên ngang ký vào đơn, chứ đừng dùng những giọt nước mắt để níu kéo. Đừng trở nên yếu đuối trong mắt người khác. 

Phụ nữ ly hôn hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và mang theo hết những thứ thuộc về mình - Ảnh 5
Điều cuối cùng hãy giữ vững lòng tự tôn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù đau khổ đến mấy, bạn hãy giữ lại một chút tự trọng. Hãy dùng sự tự tôn đó để tạo dựng 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cho mình và cho con, đàn bà nhé!

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