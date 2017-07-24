Muốn biết đàn ông có chung tình hay không, nhìn điểm này sẽ rõ

Để biết người đàn ông hiện tại có yêu mình thật lòng hay không rất dễ, chỉ là sau khi biết được sự thật liệu bạn có thôi đau lòng:

Người đàn ông yêu thủy chung sẽ không bao giờ biến mất khỏi đời bạn một cách vô cớ. Nếu chàng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng mất liên lạc vài ngày, sau đó lại xuất hiện trước bạn thì quả đáng ngờ.

Yêu một người đàn ông như vậy, bạn suốt ngày phải thấp thỏm lo lắng việc chàng đang ở đâu, làm gì, với ai. Thậm chí, nếu chàng có đang léng phéng bên ngoài bạn cũng khó mà hay biết. Đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ khiến bạn ‘đau tim’ như vậy.

Luôn ở bên khi bạn cần

Nếu yêu thương vợ thật lòng, đàn ông sẵn sàng bỏ ngang mọi công việc để xuất hiện ngay bên vợ khi vợ cần. Đàn ông hiểu rằng, dù không thể giúp được gì chăng nữa thfi sự xuất hiện của họ sẽ nâng đỡ tâm hồn vợ những lúc khốn khó.

Ngoài ra, đàn ông chung tình thường nghe lời vợ khuyên. Tữ những việc nhỏ trong đời sống như lái xe cẩn thận, ăn uống đúng giờ hay trước những vấn đề trọng đại rong sự nghiệp thì đàn ông thương vợ thường tiếp thu ý kiến của vợ vô điều kiện.

Sống đơn giản

Một người đàn ông chung tình chưa chắc sẽ sống đơn giản, nhưng một người đàn ông đơn giản chắc chắn sẽ chung tình. Chàng không màng đến những điều xa xỉ, viễn vông mà luôn thực tiễn nhìn nhận cuộc sống.

Chàng càng không đánh giá một người qua vẻ ngoài, với họ, bản chất của một người mới là quan trọng nhất. Khi yêu anh chàng sống đơn giản, bạn không cần phải cô gắng để trở nên xinh đẹp. Với chàng, nội tâm của bạn mới là điều quan trọng nhất.

Không bao giờ ve vãn phụ nữ khác

Yếu tố hấp dẫn giới khiến phụ nữ thường ngoái nhìn những đàn ông có vẻ ngoài nam tính khi gặp trên đường. Cũng vậy, đàn ông sẽ khó rời mắt khỏi các cô nàng xinh đẹp. Tuy nhiên, bạn đừng vội đánh giá rằng chàng không chung thủy chỉ vì anh ấy nhìn phụ nữ khác.

Hãy dựa vào cách chàng nhìn phụ nữ khác để đánh giá. Người đàn ông chung tình sẽ chỉ nhìn phụ nữ đẹp rồi không nhớ gì đến họ nữa, đàn ông đa tình sau khi nhìn phụ nữ khác sẽ nghĩ đến họ cả ngày.

Không biết nói giối

Dẫu biết có những lời nói thật gây mất lòng nhưng đàn ông chung tính không bao giờ giối lòng mình. Họ hiểu, nếu khen bạn thon thả thì bạn sẽ vui hơn việc nói thật rằng bạn đang tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên, chàng không hề muốn bạn tự huyễn hoặc mình. Chàng nói thật để bạn có thể nhận ra sự báo động trong cân nặng để kịp hãm lại nhu cầu ăn uống trước khi phát phì.

Phụ nữ khi bị chồng nói thật đừng buồn, chàng chỉ đang nói thật chứ không có ý chê bai bạn đâu.