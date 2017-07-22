Không phải lúc vợ mang thai, đây mới là thời điểm đàn ông dễ thay lòng nhất

Tâm sự gia đình 22/07/2017 11:52

Các cô vợ hãy đọc kỹ bài viết này để ‘cấm tiệt’ nguy cơ chồng ngã vào vòng tay đàn bà khác.

Không phải tự nhiên mà nam giới hám của lạ, ưa ngoại tình. Cũng không phải lúc nào họ cũng nghĩ đến chuyện ‘cắm sừng’ vợ. Thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất sẽ được lý giải bằng những gạch đầu dòng sau:

Không phải lúc vợ mang thai, đây mới là thời điểm đàn ông dễ thay lòng nhất - Ảnh 1
Khi gặp phải chịu nhiều áp lực chính là lúc đàn ông dễ ngoại tình nhất - Ảnh: Internet

Chịu nhiều áp lực

Khi vui vẻ, thoải mái thì vợ chồng có thể dễ dàng chia sẻ những cảm xúc tích cực cùng nhau. Tuy nhiên, khi đàn ông gặp phải những khó khăn trong công việc, cạn kiệt về tài chính hay phong độ gối chăn đi xuống thì họ lại khó mở lời với người bạn đời.

Chính vì không thể sẻ chia với bạn đời, lúc này đàn ông dễ yếu lòng trước người có thể là nơi để họ tâm sự, tìm nguồn an ủi, động viên. Đây chính là thời cơ để người thứ ba chen chân vào gia đình bạn.

Có địa vị, tiền tài

Những đàn ông có tiền, có vị thế thường rất hấp dẫn trong mắt các cô gái, càng hấp dẫn hơn nếu họ đã có vợ. Từ sự ngưỡng mộ với người phụ nữ có được mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt họ, các cô gái sẽ ganh tỵ và cố gắng giành giật người đàn ông này cho riêng mình.

Không phải lúc vợ mang thai, đây mới là thời điểm đàn ông dễ thay lòng nhất - Ảnh 2
Khi có tiền, tài, danh vọng đàn ông rất dễ thay lòng - Ảnh: Internet

Chưa kể, không ít đàn ông khi có tiền, có địa vị lại xem chuyện có bồ là lẽ tất yếu. Không những có bồ cho bằng bạn bằng bè, họ còn nghĩ rằng nhân tình chính là biểu hiện sự thành đạt của họ. Vậy nên, đàn ông tài cán, nhiều tiền nhưng vẫn chung thủy quả là ‘hàng hiếm’.

 Vợ chồng không hòa hợp

Khi vợ chồng thường xảy ra tranh cãi, xung đột phụ nữ thường lắm lời và muốn nhận phần đúng về mình. Họ thường đổ mọi tội lỗi lên đầu đàn ông, dù rằng mình sai rành rành. Hãy thay đổi thói quen xấu này, nếu không khi vượt ngưỡng chịu đựng chồng bạn sẽ tìm đến người phụ nữ khác để thấy mình được tôn trọng hơn vợ.

Khoảng cách địa lý

Tất nhiên, không ít cặp đôi yêu xa vẫn nên vợ nên chồng, các cặp vợ chồng ở cách xa nhau vẫn hạnh phúc tròn đầy. Thế nhưng, những trường hợp như thế không nhiều.

Ông bà ta có câu ‘nhất cự ly, nhì tốc độ’, vậy nên nếu khoảng cách địa lý càng xa thì rất có khả năng tình yêu hai bạn dành cho nhau ngày cà ng nguội lạnh. Với đàn ông sống xa vợ, chuyện ‘ngoài vợ ngoài chồng’ là khó tránh khỏi.

Vợ quá tài giỏi

Không phải lúc vợ mang thai, đây mới là thời điểm đàn ông dễ thay lòng nhất - Ảnh 3
Vợ càng tài giỏi đàn ông càng dễ ngoại tình - Ảnh: Internet

Một người vợ thông minh, khôn khéo và thành công trong sự nghiệp luôn khiến chồng tự hào. Tuy nhiên, nếu sự thành công của vợ lấn lướt chồng sẽ khiến đàn ông cảm thấy yếm thế, thua kém và mặc cảm.

Lâu dần, khi sự tự ti được đẩy lên cao trào người chồng sẽ tìm đến một người phụ nữ thua kém mình mọi điều để thấy mình mạnh mẽ, có thể bao bọc, chở che và được sống với bản năng giới.

 

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy đọc bài viết này ít nhất một lần

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy đọc bài viết này ít nhất một lần

Đừng bắt cá hai tay, cũng đừng khiến cả hai người phụ nữ phải tổn thương vì mình. Như thế độc ác và tàn nhẫn lắm đàn ông ạ…

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