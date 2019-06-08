Một gã đàn ông tệ bạc sẽ khiến đàn bà mạnh mẽ hơn

Một kẻ tệ bạc sẽ đem đến cho người đàn bà nhiều bài học sâu cay trong cuộc đời và khiến họ mạnh mẽ hơn. Rồi đàn bà sẽ học được cách yêu thương và trân trọng chính mình.

Một viên ngọc sẽ không trở nên lung linh, đẹp đẽ nếu không trải qua muôn vàn sự rèn giũa. Một mầm xanh không thể trở nên cứng cáp nếu chẳng trải qua mưa nắng, bão giông. Một người đàn ông tồi tệ bước ngang cuộc đời phụ nữ chúng ta cũng giống như mưa bão cuộc đời. Là bài học, thậm chí là cơ hội để đàn bà trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Sự tệ bạc của người đàn ông là thứ khiến đàn bà mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta ai mà chẳng mong cầu có được một tình yêu đẹp. Rồi tình yêu ấy kết trái đơm hoa bằng một đám cưới. Nhưng một tình yêu quá hoàn hảo chỉ có trên những trang tiểu thuyết dành cho những kẻ ưa mơ mộng. Đã tin, đã yêu, đã sống hết mình vào tình yêu ấy nhưng rồi biết bao người phụ nữ lại rơi nước mắt xót xa, cay đắng tột cùng khi những gì mình cho đi lại chỉ nhận về sự phản bội. Đàn ông sau bao nhiêu năm tháng yêu nhau đã quay lưng chạy theo một bóng hồng khác.

Khi tình yêu tan vỡ, kẻ phản bội quay đầu phụ nữ mơ hồ luôn hỏi tại sao? Tại mình yêu chưa đủ, cố gắng chưa nhiều? Tại sao cuộc đời này lại quá phũ phàng và tàn nhẫn với mình? Nỗi đau bị phản bội giống như một chiếc dằm cắm sâu trong tim. Chỉ cần cựa mình lại đau đớn và nhức buốt. Tình yêu tan vỡ, đàn bà khắc cốt ghi tâm để bản thân mình không phạm sai lầm một lần nữa - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta đôi khi trách cuộc đời bạc bẽo, trách số phận đã chẳng cho mình một đường đi dễ dàng. Nhưng rồi gặp gỡ, yêu đương rồi chia ly trong cuộc đời này đều là duyên phận cả. Cho dù chúng ta có ngồi khóc cả đời, có oán trách bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Phụ nữ dại sẽ chìm đắm trong cảm giác tiêu cực ấy mà chẳng thể thoát ra được. Còn người phụ nữ khôn ngoan sẽ xem đó như bài học, sẽ khắc cốt ghi tâm để bản thân mình đừng bao giờ mắc sai lầm một lần nữa.

Phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường vì trong quá khứ họ đã từng trải qua nhiều biến cố. Ai cũng từng là những người phụ nữ ngây thơ, nhìn cuộc đời bằng một màu hồng. Nhưng cuộc đời này tàn nhẫn lắm! Trải qua bao nhiêu nỗi đau, gặp bao nhiêu biến cố rồi đàn bà cũng học được cách mạnh mẽ, kiên cường. Một kẻ tồi tệ không bao giờ xứng đáng để ta phải rơi nước mắt. Với kẻ phản bội, không gì tàn nhẫn bằng việc ta xem kẻ ấy như người dưng nước lã. Hãy cứ xinh đẹp, vui vẻ, sống thật hạnh phúc chính là sự trả thù tốt nhất. Mỗi lần vấp ngã sẽ khiến dạy đàn bà khôn ngoan và mạnh mẽ hơn trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần vấp ngã sẽ dạy đàn bà khôn ngoan hơn trong cuộc đời. Sẽ không dại dột dễ yêu, dễ tin và đặt tất cả cuộc sống của mình vào tay kẻ khác. Đàn bà dè dặt hơn trong các mối quan hệ, nhìn đời, nhìn người thấu suốt hơn. Sau mối tình đầy đắng chát này đàn bà sẽ hiểu rằng đừng nghe những gì đàn ông thề thốt, hứa hẹn. Trong tình yêu không được vội vàng, thời gian lâu dài chính là câu trả lời chắc chắn nhất cho lòng dạ của đàn ông. Rồi đàn bà cũng học cách yêu thương và trân trọng chính mình. Một kẻ tệ bạc sẽ đem đến cho người đàn bà nhiều bài học sâu cay trong cuộc đời và khiến họ mạnh mẽ hơn.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đàn ông không quan trọng như tôi từng nghĩ Không cần một người đàn ông nào che chở, tôi vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi đã từng gặp lại chồng cũ, tôi chỉ nhếch mép rồi coi như người dưng. Sự trả thù tốt nhất cho kẻ bội bạc chính là vẻ đẹp, sự rạng rỡ của chính tôi bây giờ.

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