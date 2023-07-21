Biết người yêu cương quyết như vậy, Tuấn cũng tôn trọng quan điểm của cô nên anh không bao giờ đòi hỏi vượt quá giới hạn.

Suốt thời gian gần 1 năm yêu nhau, Tuấn và Thu hạnh phúc vô cùng, trong khi Thu là 1 cô gái vô cùng ngoan hiền thì Tuấn lại là 1 chàng lãng tử con nhà giàu. Ngày từ đầu, Thu yêu Tuấn không phải vì điều kiện của anh mà vì chính con người anh nên cô cũng quyết định sẽ để dành lần đầu tiên của đời con gái đến đêm tân hôn cho chồng.

Thời gian có thai, Thu được nhà chồng chăm sóc hết mực, vô cùng chu đáo. Nhưng đến khi cái thai được 5 tháng, 1 lần Thu thấy hơi hơi đau bụng thì được chồng đưa đi khám. Ngờ đâu ở đây bác sĩ nói rằng:

Quả thực đến ngày tân hôn, Tuấn vô cùng sung sướng khi thấy máu trinh của vợ rớt ra ga giường. Không ngờ chỉ gần 3 tháng sau Thu đã thông báo có thai được 1 tháng khiến gia đình 2 bên vui mừng hơn bắt được vàng. Nhất là bố mẹ Tuấn khi họ đang háo hức mong chờ đứa cháu đích tôn.

Ảnh minh họa: Internet

- Còn khoảng hơn 2 tháng nữa là sinh rồi, cô đi đứng phải cẩn thận nhé.

Nghe vậy cả Tuấn và Thu sốc nhìn bác sĩ:

- Tôi mới có thai 5 tháng thôi mà.

Bác sĩ cũng ngớ người ra nhìn họ chưa kịp nói gì thì Tuấn đã lên cơn ghen lồng lộn lôi vợ xềnh xệch về nhà.

Về đến nhà thì bố mẹ chồng cũng đang có mặt, sau khi nghe con trai nói như thế, họ liền chửi mắng con dâu xối xả. Mẹ chồng nói:

- Mày..dám lừa con tao? Mày là loại đàn bà lăng loàn, đi với thằng nào rồi bắt con trai tao đổ vỏ hả?

Nói rồi bà dí đầu con dâu ghì xuống đất. Lúc này, Thu mới thấy bộ mặt thật của cả nhà chồng. Tuấn cũng nổi điên không kém kéo vợ dậy cho cô 1 cái tát trời giáng:

- Cô..dám dùng máu trinh giả nữa, cô gian xảo thật đấy, vì muốn bước chân vào cái nhà này mà cô dùng mọi thủ đoạn như vậy sao?

Thu chỉ biết ú ớ giải thích, nhưng dù cô có kêu trời thì nhà chồng cũng không 1 ai tin.

Từ ngày đó, cả gia đình chồng vì sĩ diện không ép con dâu ly dị nhưng lại hành hạ cô như người ở trong nhà, chỉ 2 tháng sau lúc sắp sinh thì Thu đã trầm cảm.

Nhưng ngày cô đau đẻ cũng không 1 ai quan tâm ngó ngàng, thấy vậy cô bác sĩ mới gọi chồng Thu đến bằng được. Sau khi nghe anh nói lý do bỏ mặc vợ thì cô bác sĩ mới kiểm tra lại vợ anh 1 lượt rồi bỗng nhiên quay ra chửi Tuấn:

Ảnh minh họa: Internet

- Anh là loại đàn ông tồi, chẳng qua là vợ anh tính chu kỳ kinh nguyệt sai thôi, chuyện tính sai tháng của thai nhi là bình thường, không ngờ anh lại vì vậy mà nghi ngờ vợ mình, bỏ rơi mẹ con cô ấy đến mức tội nghiệp thế này. Anh yêu đương kiểu gì mà không tin tưởng vợ thế? Đúng là.. không thể chấp nhận được.

Khi đó, Tuấn nghe xong thì chết điếng người, nghĩ lại khi yêu nhau, anh kè kè bên người yêu 24/24 giờ không rời nửa bước thế mà anh còn nghi ngờ người yêu. Anh đúng là ghen mù quáng vừa hại vợ hại con. Tuấn vội vã chạy lại gần vợ rồi quỳ xuống khóc lóc xin lỗi và nắm chặt tay trong khi vợ đang gào thét vì đau.