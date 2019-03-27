Mẹ đơn thân: 3 thứ tài sản quý giá hơn bất kì người đàn ông nào

Từ nhỏ, tôi đã luôn thiếu thốn tình cảm gia đình. Và tôi đem mong muốn được yêu thương đó gửi gắm nơi chồng. Tôi xem anh ấy là gia đình mình, là hy vọng hạnh phúc tôi may mắn có được. Đến khi sinh con cho anh ấy, tôi biết thế giới của mình đã lớn hơn, gồm cả anh ấy và con của chúng tôi.

Tôi từng là một người phụ nữ yêu chồng hơn mọi thứ. Nếu lúc đó bạn hỏi tôi, điều tôi không thể thiếu trong đời nhất là gì, tôi có thể nói đó là chồng. Tôi từng nghĩ, chồng chính là cả thế giới mà tôi muốn có.

Tôi không phải là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng tôi đã quyết định ly hôn chồng ngay sau đó. Dù tôi còn yêu anh ấy nhưng tôi không chấp nhận được nỗi đau quá lớn này. Nếu nói là chạy trốn cũng không hẳn, tôi chỉ thấy mình đã chọn sai người. Người đàn ông phản bội đó không còn xứng đáng để ở lại trong gia đình tôi có thể dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Nơi gia đình ấy, giờ chỉ nên còn lại tôi và con.

Nhưng đáng tiếc, tôi xem chồng là máu thịt không thể rời thì cũng đâu thể bắt anh ấy coi tôi là người thân trọn đời. Chồng tôi ngoại tình khi con của chúng tôi chưa tròn 2 tuổi. Điều làm tôi đau đớn nhất chính là câu nói của anh ấy với nhân tình: “Vợ thôi mà, thay được mấy hồi!”.

Có người hỏi tôi, lựa chọn làm mẹ đơn thân có phải là liều lĩnh quá không, khi cuộc hôn nhân của tôi còn chưa được 3 năm? Tôi chỉ hỏi lại, 3 năm hay là 30 năm, con số nào dài hơn? Đã biết không thể đúng được, thì cớ gì phải cố sai thêm bao năm nữa? Và ít ra, con tôi lúc này vẫn còn chưa biết gì, sao phải đợi đến khi nó đủ lớn để biết hết tôi mới dám buông tay?

Đã biết không thể đúng được, thì cớ gì phải cố sai thêm bao năm nữa? - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói, làm mẹ đơn thân thật kiên cường. Tôi lại chỉ thấy mẹ đơn thân là những người phụ nữ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc cố gắng kiên cường. Sẽ chẳng ai biết chúng tôi đã trải qua những gì để chọn một mình nuôi con. Sẽ chẳng ai biết đằng sau vẻ bề ngoài như chẳng sao là một trái tim đầy bão tố thế nào. Để trở thành một người phụ nữ từng làm vợ, và giờ chỉ muốn làm mẹ, chúng tôi đã đánh đổi rất nhiều…

Nhưng có đánh đổi thì sẽ có những điều được giữ lại. Tôi có thể mất chồng, nhưng tôi được tự do. Tôi có thể từng bị phản bội, nhưng tôi đã đẹp lên và kiêu hãnh hơn. Tôi có thể đã bớt ngây thơ, nhưng đã đủ thực tế để chỉ cần tiền, con và bình yên. Với tôi, những điều này hoàn toàn đáng giá cho bao thứ tôi đã chấp nhận đánh mất.

Tôi có thể tự làm ra tiền, chọn mua bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng cần phải lo nghĩ cho người đàn ông nào. Tôi có thể có con bên cạnh, mà chẳng cần phải lo cho cả một gia đình, thậm chí là họ hàng của ai. Tôi có bình yên, đơn giản như việc thức dậy trễ cùng con vào cuối tuần, cùng con đi đâu đó thật xa, hay là cứ ngồi yên và đùa giỡn với con. Tôi có thể có cuộc sống mình muốn, kệ lời ai nói, mặc luôn những gì xào xáo ngoài kia, yên yên ổn ổn bên gia đình của riêng mình...

Tôi có thể đã bớt ngây thơ, nhưng đã đủ thực tế để chỉ cần tiền, con và bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Có người hỏi, liệu tôi có lại chọn một người đàn ông nào khác? Tôi cũng chưa từng nghĩ tới khi thật sự những gì tôi cần lúc này chỉ có con, tiền và bình yên. Nhưng chắc tôi sẽ lại yêu, vào một dịp duyên nợ nào đó sắp đặt. Nhưng người ấy có lẽ sẽ chỉ đứng sau ba thứ tài sản quý giá kia, chắc chắn là thế...