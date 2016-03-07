2. Dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm, mà hãy giữ bình tĩnh. Đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn.

1. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền.

4. Nói ít làm nhiều, có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ.

3. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền mua bằng được!

5. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế.

6. Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời.

7. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần.

8. Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ.

9. Luôn tin tưởng vào quyết định của mình, ngay cả khi bạn cảm thấy khó khăn để tiếp tục yêu. Tình yêu là cả sự cam kết, không đơn thuần chỉ là một cảm giác.

10. Cố gắng dành cho bạn đời tất cả những gì tốt nhất có thể: và khi bạn cho đi, hãy tin là bạn cũng nhận lại những điều tương tự từ họ.

11. Tham khảo kinh nghiệm từ những cuộc hôn nhân khác, nhưng đừng so sánh cuộc sống và hôn nhân của bạn với bất kì ai khác. Cuộc sống của mỗi người là riêng biệt và cách bạn tận hưởng nó mới là điều khiến bạn hạnh phúc.

12. Đừng bỏ bê việc chăm chút hạnh phúc khi bạn đã có em bé. Nhiều người nghĩ rằng hôn nhân chỉ lãng mạn khi còn son rỗi, khoảnh khắc vướng bận con cái sẽ giết chết sự lãng mạn này. Đó là một sai lầm phổ biến. Ngay cả khi có con, hai bạn vẫn nên giữ những thói quen và sự chăm sóc lẫn nhau như lúc đầu.

13. Đừng bao giờ giữ bí mật với nhau. Bí mật là kẻ thù của sự thân mật.

14. Không bao giờ nói dối nhau. Những lời nói dối phá vỡ niềm tin và sự tin tưởng, vốn là nền tảng của một cuộc hôn nhân vững mạnh.

15. Khi bạn mắc sai lầm, hãy nghiêm túc thừa nhận và thật lòng tìm kiếm sự tha thứ. Cuộc đời ai cũng có những lúc sai lầm, thay vì đổ lỗi, thứ bạn cần làm là chân thành nói “Anh/em sai rồi. Anh/em xin lỗi”.

16. Mơ ước cùng nhau. Sẽ thật thú vị nếu cả hai người cùng có một ước mơ.

17. Không bao giờ coi ly hôn là một sự lựa chọn dự phòng. Khi có thứ gì đó đổ vỡ, việc cần làm là cùng nhau hàn gắn chúng thay vì loại bỏ chúng. Hãy luôn nhớ rằng “một cuộc hôn nhân hoàn hảo là cuộc hôn nhân có hai người chưa toàn vẹn mà chỉ hoàn hảo khi ở bên nhau.

18. Luôn luôn đeo nhẫn cưới. Nó sẽ nhắc nhở bạn rằng bạn luôn luôn được kết nối với người bạn đời của mình, đồng thời thông báo cho nửa còn lại của thế giới biết bạn là “mục tiêu” không thể xâm chiếm.

19. Đừng bao giờ giữ bí mật với nhau. Bí mật là kẻ thù của sự thân mật.

20. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng!