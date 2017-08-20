Nếu suy nghĩ như vậy, bạn thực sự sai lầm. “Mật ngọt chết ruồi” hoá ra là một mệnh đề “phi giới tính”. Không chỉ đàn bà mới yêu bằng tai, trái tim đàn ông cũng sẽ không ngừng rung động nếu người bạn đời biết cách làm cho anh ấy thăng hoa và tin rằng “mình đang được nàng đánh giá cao”.

Một câu nói ngắn gọn có thể đốn tim chồng và khiến chàng sẵn sàng làm mọi việc vì bạn. Nó không chỉ thể hiện tình yêu của bạn dành cho chồng mà còn cho anh ấy hiểu và tin giá trị đặc biệt của mình trong cuộc sống của bạn. Điều gì làm cho bạn yêu anh ấy nhiều hơn? Anh ấy mua cho bạn một chiếc xe hơi đời mới? Anh ấy bất ngờ đặt vé du lịch cho hai người đến nơi bạn vẫn hằng ao ước? Hay đơn giản hôm nay chồng bạn về sớm và vào bếp cùng bạn, hoặc một lúc nào đó chồng bạn từ phía sau ôm bạn? Tất cả những lý do đó đều xứng đáng để bạn buông những lời mà chàng muốn nghe.

'Anh hôm nay thật đỉnh'

Lời khen cho nhan sắc là thứ phụ nữ luôn muốn được nghe. Cũng như vậy, lời khen về phong độ là thứ mà bất cứ người chồng nào cũng chờ đợi được thốt ra từ vợ mình.

Đừng nghĩ đàn ông không thích nghe nịnh. Bạn có thể dùng câu này sau cuộc yêu mà chàng đã làm bạn hài lòng. Câu nói “đốn tim” này cũng có thể dùng trong những trường hợp khác như khi bạn thấy chàng ăn vận trông bảnh bao hơn bình thường hay vừa có một ứng xử “ghi điểm”.

Chẳng mất gì câu nói, phụ nữ hãy làm cho người đàn ông của mình được nếm vị ngọt của yêu thương thực sự nhé.

'Em yêu những gì anh làm cho gia đình mình'

Chắc chắn khi nghe xong câu này, chàng sẽ được đẩy lên đỉnh của hạnh phúc. Giá trị của người đàn ông được “chấm điểm” thông qua những gì anh ta mang lại cho gia đình bé nhỏ của mình, chứ không chỉ ở những gì anh ấy làm được cho bản thân hay những gì dành cho bạn.

Đây cũng là cách nói khôn ngoan để nhắc chàng luôn nhớ đến trách nhiệm với gia đình nhỏ, tăng thêm sự gắn kết bền vững giữa chồng với bạn và với mọi thành viên trong gia đình.

Được vợ khen ngợi về những gì mình làm cho người thân yêu, chồng bạn không chỉ thấy có trách nhiệm hơn với gia đình mà cũng hiểu rằng với bạn, gia đình là trên hết. Với một mái ấm tuyệt vời như thế, anh ấy sẵn sàng làm cho bạn và những người thân yêu được vui vẻ, hạnh phúc.

'Anh là lựa chọn đúng đắn nhất của đời em'

“Anh biết không, cuộc đời đã đặt ra cho em nhiều khoảnh khắc phải suy nghĩ thật nhiều để lựa chọn. Nhưng điều bất ngờ là có quyết định không lấy mất quá nhiều đắn đo của em lại là lựa chọn đúng đắn nhất của em. Em thấy phục mình quá. Lựa chọn đấy là gì, anh biết không? Đó chính là anh”. Anh đã ôm siết tôi vào lòng, cảm ơn tôi, và không ngớt nói những lời yêu thương. Chúng tôi đã có kỳ trăng mật thứ hai tại Bali vì anh quyết sẽ không trì hoãn được sự yêu thương với một người… hay ho như tôi”- Lan Ngọc- 31 tuổi, Trưởng phòng marketing của một công ty điện máy, kể.

Lời nói núp dưới cái bóng tôn vinh bản thân, ca ngợi sự lựa chọn của mình nhưng thực ra lại là liều thuốc tinh thần quá đỗi đáng yêu dành cho người bạn đời. Bạn công nhận lựa chọn bạn đời của mình đúng cũng chính là cách thừa nhận rất khéo léo anh ấy chính là “soái ca” của đời mình. Không người đàn ông nào lại không bị “đổ” bởi những lời siêu lãng mạn mà cũng rất chân thành này của bạn đâu, chắc chắn đấy!