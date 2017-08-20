Không chỉ đàn bà yêu bằng tai, đàn ông cũng 'đổ gục' khi nghe vợ nói câu này

Tâm sự gia đình 20/08/2017 15:22

Nhiều người phụ nữ vẫn cho rằng những lời có cánh chỉ dành để nói khi còn yêu nhau, tán tỉnh nhau. Lấy nhau rồi, còn đủ thứ phải lo nên sự gắn kết gia đình phải thực tế hơn, những lời yêu thương không còn quan trọng, thậm chí còn làm cho mối quan hệ trở nên giả dối và khách sáo.

Nếu suy nghĩ như vậy, bạn thực sự sai lầm. “Mật ngọt chết ruồi” hoá ra là một mệnh đề “phi giới tính”. Không chỉ đàn bà mới yêu bằng tai, trái tim đàn ông cũng sẽ không ngừng rung động nếu người bạn đời biết cách làm cho anh ấy thăng hoa và tin rằng “mình đang được nàng đánh giá cao”.

'Anh khiến em ngày càng yêu anh hơn'

Một câu nói ngắn gọn có thể đốn tim chồng và khiến chàng sẵn sàng làm mọi việc vì bạn. Nó không chỉ thể hiện tình yêu của bạn dành cho chồng mà còn cho anh ấy hiểu và tin giá trị đặc biệt của mình trong cuộc sống của bạn. Điều gì làm cho bạn yêu anh ấy nhiều hơn? Anh ấy mua cho bạn một chiếc xe hơi đời mới? Anh ấy bất ngờ đặt vé du lịch cho hai người đến nơi bạn vẫn hằng ao ước? Hay đơn giản hôm nay chồng bạn về sớm và vào bếp cùng bạn, hoặc một lúc nào đó chồng bạn từ phía sau ôm bạn? Tất cả những lý do đó đều xứng đáng để bạn buông những lời mà chàng muốn nghe.

Không chỉ đàn bà yêu bằng tai, đàn ông cũng 'đổ gục' khi nghe vợ nói câu này - Ảnh 1
Đàn ông cũng thích nghe vợ khen ngợi mình - Ảnh minh họa: Internet

'Anh hôm nay thật đỉnh'

Lời khen cho nhan sắc là thứ phụ nữ luôn muốn được nghe. Cũng như vậy, lời khen về phong độ là thứ mà bất cứ người chồng nào cũng chờ đợi được thốt ra từ vợ mình.

Đừng nghĩ đàn ông không thích nghe nịnh. Bạn có thể dùng câu này sau cuộc yêu mà chàng đã làm bạn hài lòng. Câu nói “đốn tim” này cũng có thể dùng trong những trường hợp khác như khi bạn thấy chàng ăn vận trông bảnh bao hơn bình thường hay vừa có một ứng xử “ghi điểm”.

Chẳng mất gì câu nói, phụ nữ hãy làm cho người đàn ông của mình được nếm vị ngọt của yêu thương thực sự nhé.

 'Em yêu những gì anh làm cho gia đình mình'

 Chắc chắn khi nghe xong câu này, chàng sẽ được đẩy lên đỉnh của hạnh phúc. Giá trị của người đàn ông được “chấm điểm” thông qua những gì anh ta mang lại cho gia đình bé nhỏ của mình, chứ không chỉ ở những gì anh ấy làm được cho bản thân hay những gì dành cho bạn.

Đây cũng là cách nói khôn ngoan để nhắc chàng luôn nhớ đến trách nhiệm với  gia đình nhỏ, tăng thêm sự gắn kết bền vững giữa chồng với bạn và với mọi thành viên trong gia đình.

Được vợ khen ngợi về những gì mình làm cho người thân yêu, chồng bạn không chỉ thấy có trách nhiệm hơn với gia đình mà cũng hiểu rằng với bạn, gia đình là trên hết. Với một mái ấm tuyệt vời như thế, anh ấy sẵn sàng làm cho bạn và những người thân yêu được vui vẻ, hạnh phúc.

 'Anh là lựa chọn đúng đắn nhất của đời em'

“Anh biết không, cuộc đời đã đặt ra cho em nhiều khoảnh khắc phải suy nghĩ thật nhiều để lựa chọn. Nhưng điều bất ngờ là có quyết định không lấy mất quá nhiều đắn đo của em lại là lựa chọn đúng đắn nhất của em. Em thấy phục mình quá. Lựa chọn đấy là gì, anh biết không? Đó chính là anh”. Anh đã ôm siết tôi vào lòng, cảm ơn tôi, và không ngớt nói những lời yêu thương. Chúng tôi đã có kỳ trăng mật thứ hai tại Bali vì anh quyết sẽ không trì hoãn được sự yêu thương với một người… hay ho như tôi”- Lan Ngọc- 31 tuổi, Trưởng phòng marketing của một công ty điện máy, kể.

Lời nói núp dưới cái bóng tôn vinh bản thân, ca ngợi sự lựa chọn của mình nhưng thực ra lại là liều thuốc tinh thần quá đỗi đáng yêu dành cho người bạn đời. Bạn công nhận lựa chọn bạn đời của mình đúng cũng chính là cách thừa nhận rất khéo léo anh ấy chính là “soái ca” của đời mình. Không người đàn ông nào lại không bị “đổ” bởi những lời siêu lãng mạn mà cũng rất chân thành này của bạn đâu, chắc chắn đấy!

Học đàn bà khôn cách 'bỏ bùa' khiến chồng 'phát điên' vì vợ, si mê quấn quýt như thời mới yêu

Học đàn bà khôn cách 'bỏ bùa' khiến chồng 'phát điên' vì vợ, si mê quấn quýt như thời mới yêu

'Yêu lại từ đầu' không chỉ đặc quyền của những người muốn kết nối với người cũ, mà các nhà tâm lý đã chỉ ra, trong nhiều trường hợp các cặp vợ chồng đang “tay trong tay” cũng phải khởi động hành trình 'yêu lại từ đầu' nếu không muốn mái ấm của mình xô lệch.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng tình yêu hôn nhân đàn ông đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 40 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 40 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới