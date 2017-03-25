Thời gian đầu cưới nhau về, anh ít đi công trình hơn, có lẽ anh sợ tôi buồn vì mới lấy nhau lại phải xa nhau, có khi kẻ Bắc người Nam cả nghìn cây số. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, công việc của tôi cũng chưa ổn định nên được một thời gian tôi khuyên anh cứ tiếp tục công việc của mình. Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn tỏ thái độ bình thường để anh yên tâm đi công tác.

Chồng tôi làm bên xây dựng nên thường xuyên vắng nhà, có khi làm công trình mấy tháng trời mới được về. Ngày mới yêu, vì thương anh rất nhiều nên dù biết công việc của anh như vậy tôi vẫn luôn thông cảm và chia sẻ.

Người yêu cũ của tôi ở cùng xã, ngày trước vì cái tôi của mỗi người quá lớn nên yêu nhau được 2 năm chúng tôi chia tay. Khi biết tôi lấy chồng, người yêu cũ vẫn giữ liên lạc, tuy không còn tình cảm với nhau nữa nhưng cả hai có thể là bạn bè . Bây giờ, anh cũng đã có gia đình và có 1 đứa con, vợ của anh cũng là người ở trong xã.

Vợ chồng ở xa nhau nhưng ngày nào hai đứa cũng gọi điện nói chuyện cả tiếng đồng hồ, những ngày lễ không về được anh vẫn gửi quà và chúc mừng tôi. Mặc dù chồng làm xa, mình chịu thiệt thòi nhiều thứ nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Mỗi lần vợ chồng tôi giận hờn nhau hay vì quá cô đơn khi ở nhà một mình, tôi lại tâm sự với người yêu cũ, anh ấy luôn lắng nghe và động viên tôi mỗi ngày. Tôi cứ nghĩ dù sao hai đứa cũng đã có một khoảng thời gian yêu nhau, có người chia sẻ với mình sẽ thấy thoải mái hơn.

Chồng của tôi chẳng hề biết tôi còn liên lạc với người yêu cũ, tôi cũng không kể cho anh nghe bất cứ điều gì.

Rồi một ngày, tôi và chồng giận nhau vì anh đi công tác lâu chưa về nhà, tôi khóc lóc rồi kể chuyện này cho người yêu cũ nghe. Anh hẹn tôi buổi tối hôm đó hai người đi uống cà phê nói chuyện với nhau một chút rồi về. Vì ở nhà cũng không làm gì, lại đang buồn chán nên tôi nhận lời với người yêu cũ.

Tôi và anh ấy nói chuyện với nhau rất lâu, cả hai như bạn tri kỉ nay có dịp mới được gặp lại, tôi dốc hết nỗi lòng mình để chia sẻ với anh. Qua trò chuyện, tôi cũng cảm nhận được anh và vợ cũng thường xuyên cãi nhau và không hề hạnh phúc. Sau lần gặp hôm đó, tôi và người yêu cũ nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi cũng nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều tình cảm với người yêu cũ và anh cũng vậy.

Xa chồng lâu ngày, tôi cảm thấy mình rất cô đơn và thiếu thốn nhiều tình cảm, mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng tôi vẫn luôn khao khát được yêu thương, được âu yếm và nằm trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Tôi không thể cưỡng lại được những vòng tay ấm áp và lời nói ngọt ngào của người yêu cũ, chúng tôi ngày càng đi xa hơn, để không bị hàng xóm nghi ngờ cả hai thường hẹn nhau ở một khách sạn nằm ngoài thị trấn.

Chồng tôi chẳng hề biết mối quan hệ này, để anh luôn tin tưởng mình, tôi ít nóng giận với anh hơn, ngày ngày gọi điện mong mỏi, đợi chờ anh về nhà. Tôi nắm hết mọi lịch trình, công việc của chồng, những lần biết anh sắp về tôi lại dặn người yêu cũ và kiểm tra điện thoại một cách cẩn thận không để sót lại dấu vết gì.

Chẳng một ai biết được mối quan hệ bất chính của tôi với người yêu cũ, cả hai qua lại với nhau suốt 6 tháng thì tôi giật mình khi có dấu hiệu mang thai. Lúc này tôi mới hoang mang, lo lắng vì không biết chủ nhân của cái thai là ai. Thời điểm chồng về chúng tôi vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường.

Tôi cảm thấy rất lo sợ, nếu cái thai không phải của chồng tôi phải làm sao đây? Tôi báo cho người yêu cũ biết chuyện tôi mang thai, anh ấy không hề né tránh hay ruồng bỏ trách nhiệm, anh vẫn luôn quan tâm và bảo tôi giữ bình tĩnh.

Chồng biết tôi mang thai, anh vui sướng hét lên vì sắp được làm bố, thấy anh như vậy tôi lại xót xa tự trách bản thân mình.

Đến bây giờ, tôi mới hối hận và biết mình đã quá sai, bấy lâu nay tôi cứ mãi chìm đắm trong mối tình vụng trộm, vì chồng ở quá xa nên tôi mới đi tìm hơi ấm của một người đàn ông khác để khuây khỏa. Nhưng thực tâm tôi vẫn yêu thương chồng rất nhiều.

Tôi cầu mong cái thai tôi đang mang là của chồng, nếu của người yêu cũ tôi không biết phải làm sao để sống tiếp những ngày còn lại. Người yêu cũ nói với tôi, nếu cái thai của anh ấy, tôi và anh ấy sẽ bỏ đi biệt xứ tìm một nơi hai đứa có thể thoải mái yêu thương nhau, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuần sau, chồng tôi đã hoàn thành xong công trình anh ấy sẽ về nhà thăm tôi và cái thai trong bụng. Tôi đang sống trong sự giằn vặt và đau khổ do chính mình tạo nên. Tôi có nên khai nhận với chồng về mối quan hệ của tôi và người yêu cũ trong thời gian qua? Liệu chồng tôi có chấp nhận và tha thứ cho người đàn bà phạm phải sai lầm như tôi không?