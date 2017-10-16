Khinh vợ nhân tình chỉ là cô bán cá, bồ quay clip ân ái gửi để trêu tức, ngờ đâu 5 phút sau nhận ngay bài học đau đớn

Tâm sự gia đình 16/10/2017 16:44

Chị Nga bán cá ở chợ nhưng lại cưới được anh chồng làm trưởng phòng cao to đẹp trai khiến không biết bao nhiêu cô đỏ mắt ghen tỵ. Đã thế còn được bố mẹ chồng yêu thương như con đẻ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nga tuy là 1 cô bán cá nhưng tính tình hiền lành, chăm chỉ, mặt mũi sáng sủa, việc gì cũng biết làm, vậy nên cô mới được lòng nhà chồng như vậy. Thế nhưng, dạo gần đây chồng cô bắt đầu chê người vợ hay bốc lên mùi tanh của cá. Tối đó, Nga vừa ôm thì Hùng đẩy vợ ra:

- Em tắm chưa mà sao vẫn thấy tanh tanh thế?

Nga ngượng ngùng không nói gì. Nhưng sau đó cô mới biết Hùng thay đổi như vậy là vì có bồ mới bên ngoài chứ không phải do người cô bốc mùi gì cả.

Đó là 1 cô đồng nghiệp của Hùng, cô ta tuy không xinh đẹp nhưng ăn mặc sexy, lại có đôi mắt gợi tình. Từ đầu, cô vẫn thầm thích Hùng nhưng anh không để ý, giờ thì anh lại bị cô ta quyến rũ.

Hôm đó, sau khi 2 người ân ái xong 5 hiệp, cô bồ liền đứng lên lấy chiếc điện thoại đã đặt ở 1 góc từ nãy giờ để xem lại clip vừa quay. Trong khi Hùng mệt quá nằm vật ra ngủ thì cô ta nhấn gửi clip cho vợ anh sau đó cười sằng sặc:

- Cho con mụ bán cá tức chơi.

Khinh vợ nhân tình chỉ là cô bán cá, bồ quay clip ân ái gửi để trêu tức, ngờ đâu 5 phút sau nhận ngay bài học đau đớn - Ảnh 1
Dạo gần đây chồng cô bắt đầu chê người vợ hay bốc lên mùi tanh của cá - Ảnh minh họa: Internet

Nga nhận được clip đó, cô như phát điên nhưng biết trước chồng có bố nên cô cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc đó, mẹ chồng đi vào thấy sắc mặt con dâu là lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì thế con?

Nga đưa clip cho mẹ rồi nói:

- Đây mẹ tự xem đi, con trai mẹ đã làm ra chuyện như thế này đây. Mẹ lấy lại công bằng cho con!

Mẹ chồng vừa xem được vài giây thì sốc tận óc liền nắm tay con dâu:

- Dẫn mẹ đến nhà nó, để tao đổ cả xô cá thối vào đầu con đàn bà lăng loan phá hại gia đình người khác đó!

Nga vào bên trong xách theo đống ruột cá, vảy cá mới làm xong theo. Đến nơi, Nga đạp cửa xông vào, vừa thấy chồng và bồ đang nằm khỏa thân trên giường, cô liền ném luôn đống ruột cá vào người cả 2 khiến họ hoảng hốt, cô bồ nói:

- Cô điên à? Eo ơi, kinh quá, thối quá.

Còn Hùng thì sợ run người:

- Sao em với mẹ…lại..ở đây?

Mẹ Hùng liền lao vào cho bồ của con trai 1 cái tát trời giáng rồi giật tóc cô ta:

Khinh vợ nhân tình chỉ là cô bán cá, bồ quay clip ân ái gửi để trêu tức, ngờ đâu 5 phút sau nhận ngay bài học đau đớn - Ảnh 2
Cô điên à? Eo ơi, kinh quá, thối quá - Ảnh minh họa: Internet

- Cô nghĩ con dâu tôi bán cá nên không làm gì được cô ư? Cô là con hồ ly tinh, cô không bằng 1 góc của con dâu tôi. Nó bán cá nhưng ngoan ngoãn hiền lành lại hiếu thảo với bố mẹ chồng, nhất là sống có tư cách chứ không giống loại trơ trẽn như cô.

Hùng chạy ra can mẹ nhưng Nga kéo chồng:

- Cô ta còn dám quay clip gửi cho tôi, anh và cô ta chết chôn 1 lỗ luôn đi.

Mẹ Hùng liền tát luôn con trai:

- Mày có vợ rồi còn chán cơm thèm phở, không biết giữ thì có ngày hối không kịp. Tao nói cho mày biết, tao chỉ có 1 đứa con dâu duy nhất là con Nga. Mày mà làm gì có lỗi với nó 1 lần nữa thì tao từ mặt mày luôn, cái ngôi nhà đó tao cũng thừa kế cho em trai mày luôn, mày sẽ không được 1 xu nào hết.

Hùng trợn mắt nhìn mẹ và vợ không nói được câu nào.

Nga liền dơ điện thoại lên nói với cô bồ:

- Tôi vừa gửi clip này cho lão người yêu già của cô rồi, chờ xem lão xử lý cô thế nào. Chẳng phải lão cung phụng tiền cho cô sao? Giờ cô lại lên giường với trai trẻ, chắc lão sẽ móc mắt cô đấy.

Nói rồi, Nga kéo mẹ chồng về còn để lại 2 kẻ gian phu dâm phụ ê chề hoảng hốt.

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