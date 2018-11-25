Khi đàn bà và đàn ông ly hôn...

Tâm sự gia đình 25/11/2018 05:30

Vậy mới thấy khác nhau quá, phũ phàng quá, đàn ông ly hôn rồi sẽ cần nhiều hơn đam mê, nhiều hơn mê đắm. Chứ đàn bà ly hôn rồi chỉ cần có con, sống cũng chỉ vì con. Đàn bà vì vậy mà muôn đời khổ, nặng tình mà khổ, đa đoan mà khổ…

Anh và chị ly hôn. Chẵn 7 năm làm vợ chồng, chị biết mình không giữ được anh thêm. Anh cũng không tiếc ra đi, thẳng thừng nói mình hết yêu. Chị gật đầu đồng ý, lòng thì vẫn còn vương. Anh quay đi nhẹ nhàng, chị ôm con ánh mắt nặng nề nhìn theo dáng anh.

Chị ẵm con dọn ra căn phòng trọ gần chỗ làm, anh bắt chuyến bay sớm nhất ra Bắc. Chị ở lại Sài Gòn đi làm nuôi con một mình. Anh ngoài kia yêu cô nàng khác. Chị quần áo bao tháng ngày vẫn chẳng thay mới, anh hào nhoáng nước hoa thơm phức. Chị một ngày ngủ chẳng được bao nhiêu, đêm đến lại chập chờn vì con. Anh cả ngày hăng say làm việc, tối đến hẹn hò ăn chơi.

Chị còn thương anh, nên chuyện gì của anh hình như chị đều biết, từ họ hàng của anh, từ bạn bè của cả hai. Anh trước ngày ly hôn nói mỗi tháng sẽ gửi tiền cho con, chỉ vài triệu. Nhưng anh cũng quên, có khi chị lại nhắn tin nhắc. Mà thật ra chị nào cần cho được số tiền đó. Chỉ là chị muốn anh còn nhớ tới con, biết mình còn trách nhiệm với một cuộc đời nhỏ bé khác. Và chỉ là chị còn muốn biết anh đang thế nào…

Khi đàn bà và đàn ông ly hôn... - Ảnh 1
Anh thẳng thừng nói hết thương, chị gật đầu đồng ý, lòng thì vẫn còn vương - Ảnh minh họa: Internet

Chị chưa từng kể với ai về cô người yêu nhỏ bé của anh lại giở thói ghen tuông với chị. Những tin nhắn nặng lời cô ta gửi chị, đến những hình ảnh thân mật của hai người, chị đều thấy rồi lại im. Có hôm, giận quá mà chị quát lại, tủi hờn quá mà chị chửi mắng. Chị vẫn thấy đau, dù sao cũng đâu dễ dàng với một vết thương quá lớn chưa lành.

Con trai chị bệnh, chị sáng đêm không chợp mắt. Thằng bé mơ sảng mà gọi ba. Chị đợi mãi đến sáng sớm mới dám gọi cho anh. Chị nói anh con bệnh, anh thu xếp vào thăm con. Anh chỉ trả lời gọn lỏn, anh bận lắm. Mà khi ấy, chị còn nghe tiếng bè bạn anh cạnh bên ly một ly hai. Chị tắt máy, nhìn sang con chị cạnh bên vẫn còn đang trong cơn sốt.

Khi đàn bà và đàn ông ly hôn... - Ảnh 2
Chị vẫn thấy đau, dù sao cũng đâu dễ dàng với một vết thương quá lớn chưa lành - Ảnh minh họa: Internet

Chị từng nghĩ chắc mình còn cố được, cho êm cửa yên nhà. Nhưng cố mãi cũng không được, thì đành buông. Hết duyên hết nợ cũng đâu thể là chuyện lớn với người ta. Chị nói thôi thì nhất định sẽ không làm phiền. Nhưng con trẻ đâu có lỗi gì, sai trái đều là người lớn gây ra. Hết thương nhau, bỏ nhau đi, hay thậm chí là có hận nhau thì cũng nên nghĩ cho con, cũng nên biết mình có trách nhiệm phải bù đắp cho mảnh máu thịt mà mình lỡ làm thương tổn…

Đàn bà sau ly hôn đều gồng mình với mớ hồi ức đau lòng, hết khóc rồi lại nhớ, hết dằn vặt lại day dứt. Mạnh mẽ mấy, kiên cường bao cũng yếu đuối mềm lòng. Rồi làm gì cũng thấy lo thấy ngại, muốn gì cũng tự hỏi mình có quyền có tư cách không. Cô quạnh chỉ dám tự nhủ là dĩ nhiên, hay ai dám bước đến cũng thấy sợ thấy tủi mà thôi. Đàn bà sau ly hôn, như cây khô không rễ, mưa tưới bao nhiêu đều không thể tươi nổi.

Khi đàn bà và đàn ông ly hôn... - Ảnh 3
Đàn bà sau ly hôn, như cây không không rễ, mưa tưới bao nhiêu, đều không thể tươi nổi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sau ly hôn lại là những kẻ ham chơi và tự do biết mấy. Như trút hết bao gánh nặng ràng buộc mà nhẹ nhàng. Có nhớ con chắc chỉ khi trời đang nắng bỗng trở mưa, khi lòng đang vui bỗng buồn chán. Rồi sau đó lại có niềm vui khác, lại yêu đương hồ hởi, lại đủ trò mê mải. Hay lỡ có sau cuộc vui quá chén, nhớ con cũng chỉ lờ mờ trước khi giấc ngủ ập đến. Khi tỉnh dậy, chắc cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã nhớ con thế nào. Rồi lại vội vã, rồi lại quên nhanh, thật nhanh…

Vậy mới thấy khác nhau quá, phũ phàng quá, đàn ông ly hôn rồi sẽ cần nhiều hơn đam mê, nhiều hơn mê đắm. Chứ đàn bà ly hôn rồi chỉ cần có con, sống cũng chỉ vì con. Đàn bà vì vậy mà muôn đời khổ, nặng tình mà khổ, đa đoan mà khổ…

Lời của người đàn bà ly hôn: Phụ nữ đừng là những cành hồng rực rỡ muộn màng

Lời của người đàn bà ly hôn: Phụ nữ đừng là những cành hồng rực rỡ muộn màng

Đàn bà phải đẹp khi mình còn có thể hạnh phúc, phải đẹp vì mình xứng đáng rực rỡ. Phải đẹp để không thì muộn mất, phải đẹp để được yêu thương, để kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Vì biết đâu chuyện ngày mai tan hoang, vì sao ngờ có khi bão tố đã đến ngay trước cửa nhà…

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông đàn bà ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm