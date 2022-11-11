Hầm canh xương cho vợ ăn dưỡng thai nhưng mới húp hết 1 bát vợ đã ôm bụng kêu đau dữ dội, chồng hốt hoảng rồi mới biết mình vô tâm đến thế nào

Tâm sự gia đình 11/11/2022 02:43

Nghe bác sỹ nói mà Tú quỳ sụp xuống, anh cảm thấy mình tệ vô cùng. Mang tiếng có vợ bầu mà anh lại không biết một chút kiến thức nào chăm vợ cả

Phương mang thai đến tháng thứ 4 rồi mà Tú vẫn ngán ngẩm và chưa hết trách vợ và cái lý do đó là Tú chưa muốn có con sớm. Vì suốt mấy 4 năm yêu nhau cứ gạ gẫm là bị Phương 'cấm vận", chính vì vậy mà lần này cưới Tú dặn vợ phải uống thuốc tránh thai sau mỗi lần ân ái để không dính bầu. Thấy vợ gật đầu đồng ý Tú hí hửng lắm, ấy thế mà mới có mấy tháng sau cưới thì Tú đã thấy vợ khoe que thử thai 2 vạch mà anh không dám tin nổi. Thế nên thay vì vui mừng anh lại thảng thốt.

Từ ngày Phương mang thai có chút nóng tính nên vợ chồng cô cũng hay cãi nhau. Với Tú thì anh càng được thể ra ngoài nhậu nhẹt rồi tụ tập cà phê với bạn bè, nhiều hôm nấu cơm chờ chồng đến 11 giờ vẫn chưa thấy về khiến Phương lo lắng vô cùng. Bản thân Phương biết rõ vì mình mang thai sớm nên chồng chán ngán… nhưng có con rồi thì cô còn biết phải làm sao được nữa chứ. Ngày hôm đó Phương nói lý do ốm để bắt Tú về rồi cô nói.

Hầm canh xương cho vợ ăn dưỡng thai nhưng mới húp hết 1 bát vợ đã ôm bụng kêu đau dữ dội, chồng hốt hoảng rồi mới biết mình vô tâm đến thế nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em bầu bí em biết là anh chán. Nhưng em đang mang thai đứa con của anh chứ có phải ông hàng xóm đâu mà anh lạnh nhạt với em như thế chứ?

Thấy vợ trách móc mình như vậy thì Tú cũng bắt đầu thấy có lỗi, thế là ngày hôm đó Tú quyết định mua xương về hầm cho vợ ăn để dưỡng thai. Vốn không quan tâm kỹ nên lúc ra chợ thì lúc đó cũng đã muộn, thấy người ta bán miếng sườn ế rẻ nên Tú lấy luôn về nấu cho vợ ăn. Đến khi Tú bưng bát canh xương cho vợ ăn thì lúc đó Phương hạnh phúc lắm, cô nhìn chồng thỏ thẻ.

- Anh tự nấu thật đấy hả? Sao hôm nay lại bày đặt thương vợ thế hả?

- Phụ nữ đúng là khó hiểu, chồng quan tâm cũng nói mà không quan tâm cũng nói. Rốt cuộc em có muốn anh như nào hả vợ?

Hầm canh xương cho vợ ăn dưỡng thai nhưng mới húp hết 1 bát vợ đã ôm bụng kêu đau dữ dội, chồng hốt hoảng rồi mới biết mình vô tâm đến thế nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em muốn anh thương mẹ con em. Giờ em sẽ ăn hết để không phụ công chồng khổ sở nấu nhé.

Vừa nói Phương vừa bưng bát canh lên ăn, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Ai dè vừa húp hết bát canh thì Phương ôm bụng rồi kêu đau. Tú hoảng hốt quá chở vợ vào viện, sau 1 tiếng vợ nằm trong phòng cấp cứu thì bác sỹ bước ra.

- Bác sỹ...vợ tôi có làm sao không ạ?

- Anh là vợ của chị Phương sao?

- Vâng ạ, đúng là tôi ạ.

- Anh là chồng vậy mà vợ mang thai đến tháng thứ 6 rồi mà tôi chưa thấy anh đưa cô ấy đi khám thai lần nào. Anh biết không, ở đây các bà bầu đều được chồng đưa đi khám. Tôi có hỏi thì vợ anh nói rằng anh bận. Thiết nghĩ anh bận gì cũng nên quan tâm vợ mình, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và cần được quan tâm chia sẻ. Thêm nữa hôm nay vợ anh may mắn được cấp cứu cẩn thận nên hai mẹ con không làm sao? Vợ anh đã ăn phải loại thực phẩm bẩn, vợ mang bầu anh đừng nên mua những thực phẩm ế cho cô ấy ăn. Rất nguy hiểm.

Nghe bác sỹ nói mà Tú quỳ sụp xuống, anh cảm thấy mình tệ vô cùng. Mang tiếng có vợ bầu mà anh lại không biết một chút kiến thức nào chăm vợ cả. Tú lao vào ôm chặt lấy vợ xin lỗi rồi hứa từ nay sẽ không bao giờ vô tâm nữa.

Vừa dẫn bạn tới thăm nhà, nghe bạn mói 'đây là vợ mày thật à tao tưởng ô sin', chồng không ngại mà còn cười tươi tiết lộ điều này khiến đám bạn ngượng chín mặt

Vừa dẫn bạn tới thăm nhà, nghe bạn mói 'đây là vợ mày thật à tao tưởng ô sin', chồng không ngại mà còn cười tươi tiết lộ điều này khiến đám bạn ngượng chín mặt

Vừa đến nhà anh nhìn thấy căn nhà sạch sẽ, rộng rãi càng khiến anh tự hào về vợ mình hơn. Bạn anh đều khen nức nở nhà anh đẹp và sạch quá. Vợ anh đi chợ, nấu ăn rồi làm mọi việc vô cùng chu đáo. Trong lúc anh ở bếp đã có thằng bạn tròn mắt hỏi anh:

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân Phụ nữ và gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 31 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân