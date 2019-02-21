Gửi đàn bà làm nhân tình: Không một người thứ ba nào được trân quý cả!

Không kẻ thứ ba nào được trân trọng đâu em. Vì một mai, đến khi em thành cũ, đến lúc em không còn xuân thì, anh ta sẽ vứt bỏ em đi như từng vứt bỏ vợ con mình.

Em có thể là một cô nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp, hay thậm chí là một người phụ nữ có tuổi vẫn quý phái sang trọng. Khi em nghĩ rằng mình ngồi không vẫn có tiền, cần gì vẫn được chồng của người khác mang đến, em liệu có nghĩ trên đời này có cái gì mà miễn phí không? Nhất là với đàn ông, những kẻ chẳng ngu ngốc và khờ dại, em nghĩ mình hời hay thiệt? Hời không khi chỉ bằng tiền, anh ta mua được thanh xuân của em mà chẳng cần phải nhọc công bỏ vợ? Hay là thiệt không khi em bán rẻ danh dự và nhân phẩm của mình chỉ bằng tiền? Đàn bà trên đời này có thể dùng thanh xuân và danh dự để kiếm tiền, nhưng có nhiều tiền rồi mãi mãi cũng không mua được tuổi trẻ và nhân phẩm. Em nghĩ mình thật giỏi giang khi điều khiển được một người đàn ông. Ôi em ơi, đàn ông chẳng ngu dại để ai điều khiển họ đâu. Có thể khi bên thể xác nuột nà của em, trên giường ái ân với em, tên đàn ông nào cũng hóa điên dại. Nhưng khi đã bước xuống giường rồi thì đàn ông nào cũng tỉnh táo và khôn ngoan. Chẳng gã nào dại để em điều khiển, để cung phụng em như một bà hoàng.

Đàn bà trên đời này có thể dùng thanh xuân và danh dự để kiếm tiền, nhưng có nhiều tiền rồi mãi mãi cũng không mua được tuổi trẻ và nhân phẩm - Ảnh minh họa: Internet Anh ta biết mình muốn có thể xác của em, thì ắt sẽ cho em cảm giác kiêu hãnh khi sở hữu một người đàn ông của kẻ khác. Anh ta muốn tham lam, thì sẽ cho em chút cung phụng để chiều lòng giữ chân em. Giữa em và người đàn ông ấy, căn bản đã có một cuộc giao dịch mà anh ta là người nắm đằng chuôi. Sẽ chẳng có tình yêu nào cả, với một kẻ đã biết phản bội. Khi em nghĩ mình có thể giành lấy hạnh phúc của người phụ nữ khác, liệu có nghĩ hạnh phúc đó vốn chỉ là một gã đàn ông tệ? Đàn ông trên đời này, một khi em giành được thì có nghĩa là cả đời sẽ không thể thuộc duy nhất về em được. Đàn ông có thể tổn thương người vợ hy sinh vì anh ta bao năm tháng để đến với em, một người chỉ mới quen bao lâu? Em ơi, tình yêu à, không, làm gì có tình yêu nào đáng sợ đến thế? Duyên phận à, là nghiệt duyên thì đúng hơn! Đàn ông đã mang lòng bội phản, không bao giờ học lại được một tiếng thủy chung. Đàn ông đã biết thay lòng, thì với ai cũng không thể một lòng được nữa. Em liệu có biết?

Đàn ông đã biết thay lòng, thì với ai cũng không thể một lòng được nữa. Em liệu có biết? - Ảnh minh họa: Internet Và khi em nghĩ rằng, mình đang yêu một người không nên yêu, cuồng say và không thể dứt, có biết đó chỉ là ảo vọng đàn ông ngoại tình tạo cho em? Bằng những yếu đuối giả vờ của tên đàn ông không thể hạnh phúc trong hôn nhân. Hay bằng dáng vẻ cần em yêu thương vì khổ sở không thoát được? Em ơi, từ đời nào đàn ông là kẻ giàu hy sinh vì gia đình như thế? Từ lúc nào, sự tham lam của đàn ông lại khiến em thương xót? Không không, đừng nghĩ thế, đàn ông phản bội vợ con có bao giờ đáng tin đâu em. Em sai, và em chỉ sai càng thêm sai… Thật mong em hiểu rằng, đàn ông tốt không bao giờ để em phải làm người thứ ba. Đừng xem đồng tiền anh ta cho em là yên ấm thân mình. Đó còn là đồng tiền của vợ anh ta cực nhọc gom góp cùng. Đừng tin trái tim anh ta dành cho em đáng tự hào. Đó là trái tim từng hứa hẹn với vợ con, rồi lại đang tâm tổn thương họ. Đừng nghĩ mình là kẻ thứ ba được trân trọng. Không kẻ thứ ba nào được trân trọng đâu em. Vì một mai, đến khi em thành cũ, đến lúc em không còn xuân thì, anh ta sẽ vứt bỏ em đi như từng vứt bỏ vợ con mình. Không kẻ thứ ba nào được trân trọng đâu em - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông phản bội, có tốt đẹp gì đâu để em giành, có tử tế gì đâu để em tự hào, có đàng hoàng gì đâu để em hy sinh và khổ tâm. Không đáng, không đáng đâu em nhé!

10 năm nghĩa tình, chồng quyết ra đi tay trắng với nhân tình mới quen 10 ngày… Ngày bão giông, mình chịu nắm tay họ thì đã sao, khi ngày nắng ấm, họ lại muốn nắm một bàn tay khác. Ngày họ chưa là ai, mình xem họ là cả bầu trời, ngày họ có tuổi có tên, họ lại xem mình chẳng là ai. Vật đổi sao dời ở thế gian này cũng như lòng đàn ông, lường chẳng hết, đo chẳng nổi.

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