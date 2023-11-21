Đêm tân hôn ngọt ngào, đang lúc cao trào chồng đã thì thầm vào tai vợ những lời này khiến cô cay đắng rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 21/11/2023 01:35

Cô và Quốc quen nhau qua mai mối, chưa đến 3 tháng thì kết hôn lẽ dĩ nhiên cô không thể hiểu hết con người anh. Cô chấp nhận lấy anh vì cảm nhận mình có thể dựa dẫm được.

Xong xuôi công việc, Hằng bẽn lẽn đi về phía giường ngủ. Cô cũng chọn cho mình bộ váy quyến rũ nhất để có một đêm tân hôn mặn nồng. Vừa ngồi xuống giường, Quốc - chồng Hằng đã lên tiếng trước "anh có chuyện muốn nói với em". Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau Quốc có thái độ nghiêm túc đến vậy.

"Em không còn đúng không? Anh biết điều này lâu rồi nhưng anh vẫn lấy em vì em hợp với tiêu chí chọn vợ của anh và gia đình". Hằng nghe đến đó thì cũng có chút giật mình, đúng cô không còn "trong trắng".

Cô 27 tuổi, cũng có một mối tình đầu sống chết, cái đó cô đã dành cho họ mất rồi. Nhưng kể cả thế đi nữa thì Hằng cũng không phải mẫu người con gái cổ hủ quá coi trọng cái thứ "mỏng manh" ấy. Cũng không nghĩ nó là thước đo giá trị của một con người. 

Đêm tân hôn ngọt ngào, đang lúc cao trào chồng đã thì thầm vào tai vợ những lời này khiến cô cay đắng rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi Quốc tiếp lời "Nói thật, đàn ông bọn anh, ai cũng mong muốn lấy một người vợ còn trong trắng, dĩ nhiên cái đó thời này rất hiếm. Nhưng cơ sự đã rồi, anh nghĩ em nên hiểu và thông cảm nếu như anh có những mối quan hệ khác bên ngoài. Bởi nếu không làm thế anh sẽ sống rất khó chịu.

Cũng nên làm cái gì đó cho công bằng chứ, tất nhiên anh sẽ giữ chừng mực và không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, em thấy có hợp lý không". Hằng vẫn im lặng, lời tuyên bố "xanh rờn" đó của chồng quả nhiên cô chưa thể chấp nhận được.

Cô và Quốc quen nhau qua mai mối, chưa đến 3 tháng thì kết hôn lẽ dĩ nhiên cô không thể hiểu hết con người anh. Cô chấp nhận lấy anh vì cảm nhận mình có thể dựa dẫm được. Nhưng cô cũng chẳng thể ngờ một người đàn ông hiện đại như Quốc lại mang cái suy nghĩ bảo thủ và gia trưởng đó đến như vậy.

Biết thế thì cô thà sống một mình còn hơn. Cái đêm tân hôn nghĩ sẽ là đêm hạnh phúc trọn vẹn ấy vậy mà nó lại khiến cô cảm thấy ngột thở và cay đắng đến thế.

Yêu cầu đó của Quốc dĩ nhiên cô không đồng ý, cô đâu có phản bội anh mà phải trả cái giá đó. Cứ như đấy chỉ là cái cớ cho những thói hư của Quốc vậy...Cuộc hôn nhân mới chớm nở này, liệu Hằng có thể được hạnh phúc?

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