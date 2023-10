Đàn ông vô tâm trọng thiên hạ hơn vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Có một thực tế rằng đàn ông vô tâm thường cho rằng bản thân mình đã sống tốt, đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha. Họ tự cảm thấy bản thân mình lớn lao, vĩ đại khi mỗi tháng đều góp tiền cho vợ nuôi con – vậy là đủ. Vợ chồng hay mâu thuẫn, vợ hay lên tiếng chê bai, than vãn là do bản thân người vợ tham lam, không biết đủ chứ chẳng phải do đàn ông. Đó là lí do, vợ cứ than khóc vì sự vô tâm, còn đàn ông thì chẳng bao giờ chịu thay đổi bản thân.

Điểm chung của đàn ông vô tâm là thích thể hiện uy quyền với vợ. Xem bản thân là chủ gia đình, nói gì vợ con đều phải răm rắp nghe lời. Họ cho rằng một người đàn ông thì chỉ cần kiếm tiền là đủ. Còn chuyện bếp núc, nhà cửa, chăm sóc con cái là chuyện của đàn bà. Họ nghĩ rằng rửa chén, quét nhà, tắm con sẽ khiến thiên hạ cười chê bản thân. Cưới một người chồng như thế, phụ nữ mệt mỏi, khổ sở cũng chẳng biết kêu ai, khóc ai.