Sự trưởng thành của một người đàn ông không tính bằng tuổi tác, bằng việc xây nhà hay sinh con đẻ cái. Đàn ông trưởng thành khi và chỉ khi biết điều gì thật sự quan trọng trong cuộc đời mình. Đàn ông chưa trưởng thành thường chạy theo những thứ phù phiếm, những hào nhoáng bên ngoài và tự cho mình là hay, là tài giỏi. Ngược lại, đàn ông trưởng thành giản dị, họ luôn hiểu một đạo lí đơn giản rằng: Trên đời này, ngoài vợ con ra thì những thứ khác đều không quan trọng.

Chỉ có đàn ông chưa trưởng thành mới đối xử tệ với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chưa trưởng thành luôn sống vô tâm, hời hợt và ích kỉ. Những người như vậy thường chạy theo những tiêu chí rỗng tuếch và phù phiếm. Họ luôn minh chứng với thiên hạ rằng mình bản lĩnh, giỏi giang, kiếm nhiều tiền, có nhiều bạn bè, giao thiệp rộng, giỏi ăn nhậu… Họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài và luôn cho những người đó quan trọng hơn cả vợ con. Họ cho rằng bản thân vinh quang, thành công là chính nhờ những mối quan hệ như vậy. Và khi thành công, người họ nhớ đến đầu tiên là thiên hạ chứ không phải vợ con.