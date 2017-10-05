Đàn bà ơi, đọc đi để biết lời hứa của đàn ông thực chất là gì...

Đàn ông khi yêu hay khi đã kết hôn họ đều hứa hẹn với vợ rất nhiều điều. Họ hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc vợ suốt đời; hứa một lòng chung thủy với vợ; hứa sẽ phấn đấu làm ăn, “xây nhà, tậu trâu”, lo cho vợ có cuộc sống ấm no đủ đầy.

Biết là vậy nhưng đa phần phụ nữ vẫn thích nghe những lời hứa ngọt ngào của đàn ông. Khi tình yêu và những cảm xúc cá nhân lớn hơn cả lí trí, dẫu biết những hứa hẹn kia khó sẽ thành hiện thực, họ vẫn luôn đợi chờ đến cùng. Đối với phụ nữ, lời hứa của đàn ông như “cái phao giữa biển” dùng để thỏa mãn những cảm xúc nhất thời, cũng là để thỏa hiệp với cánh đàn ông.

Trước những lời hứa hẹn của đàn ông, phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc và nghĩ mình đã may mắn khi gặp được một người đàn ông đích thực của đời mình. Họ luôn mơ mộng và hi vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước. Họ tràn ngập niềm tin với một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc với nhiều dự định. Nhưng ít phụ nữ biết rằng, đàn ông bản lĩnh và yêu thương vợ thật lòng sẽ ít nói lời hứa hẹn. Thay vào đó, họ muốn thể hiện tất cả tình yêu thương của mình qua những việc làm, hành động thực tế.

Còn đàn ông, lời hứa đối với họ chỉ có giá trị nhất thời, có nghĩa là chỉ có giá trị ở thời điểm hiện tại, nó như một miếng “mồi thơm” để họ có thể “câu” phụ nữ. Họ dùng những lời hứa hẹn ngọt ngào để “dụ dỗ” phụ nữ, nhằm đạt được mục tiêu của mình. Lời hứa của một người đàn ông thiếu trách nhiệm không bao giờ có giá trị vững bền, họ dễ dàng nói ra cũng đồng nghĩa với việc dễ mất đi.

Đàn bà luôn là những “kẻ lì lợm”, dù biết là không nên tin và hi vọng quá nhiều vào đàn ông nhưng vẫn cố tình chờ đợi. Đến khi trái tim tổn thương một cách tệ hại, thì lúc này, mới chịu ôm mặt khóc lóc và trách mình sao, ngu muội.

Lời hứa của đàn ông như một cái cớ hoàn hảo để đàn bà cố bám víu trong một mối quan hệ lắm phiền muộn, chồng chất nỗi đau. Cũng là cái lan can dài vô tận để đàn bà lấy cớ vịn vào trước khi ngã nhào xuống đất.

Đàn bà à! Dù trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào với người đàn ông, đừng bao giờ tin tưởng vào những gì mà họ nói. Hãy xem vào những hành động mà anh ta đã làm cho bạn. Một người đàn ông tốt thật sự, sẽ không bao giờ hứa hẹn với bạn quá nhiều và bắt bạn phải đợi chờ quá lâu. Một người đàn ông tốt sẽ luôn biết tiết kiệm lời hứa, một khi đã hứa thì sẽ giữ lời.

Chúng ta đã qua lâu rồi cái thời chỉ yêu bằng tai, bây giờ tình yêu chân thành không dừng lại ở những lời nói. Phụ nữ nên khôn ngoan mà nhớ rằng trăm lời hứa hẹn của đàn ông, chẳng bằng một cử chỉ hành động thực sự có ý nghĩa.