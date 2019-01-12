Đàn bà luôn sống vì con nên chịu đựng khổ đau trong hôn nhân rất nhiều

Sinh ra là đàn bà vốn dĩ trái tim mềm yếu. Khi trở thành mẹ trái tim ấy chỉ đập vì con. Niềm vui của bản thân họ quên mất đi, chỉ để giữ nụ cười của con trọn vẹn.

Chồng tệ bạc, vũ phu, ngoại tình đàn bà sẽ dễ dàng dứt áo ra đi nếu như chưa có con. Chẳng phải đàn bà không đủ thấu suốt để nhìn thấy nỗi đau của mình, không đủ mạnh mẽ để bỏ người chồng tệ bạc mà họ không cam tâm nhìn con mình lớn lên thua thiệt. Đàn bà có con luôn luôn như thế: Mọi quyết định, mọi con đường họ sẽ chọn nếu điều đó khiến con vui vẻ, hạnh phúc. Đàn bà sẽ dễ dàng dứt áo ra đi nếu như chưa có con - Ảnh minh họa: Internet Nhiều cô gái trẻ trước khi kết hôn đều luôn nghĩ rằng mình sẽ sống khác những người phụ nữ nhàu nhĩ xung quanh. Sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, làm một người đàn bà hiện đại, dám “đá văng” người chồng tệ bạc ra khỏi cuộc đời mình.

Chúng ta cũng đã từng nghĩ về những người đàn bà đang cam chịu sống bên người chồng tệ bạc rằng: “Sao phải chịu cảnh như thế? Tại sao không bỏ quách đi một người chồng chẳng ra gì…?”. Nhưng đàn bà khi có con rồi sẽ hiểu, mọi chuyện không đơn giản như thế. Đàn bà có con không còn sống cho riêng mình nữa mà còn sống vì đứa con dứt ruột sinh ra. Chị họ tôi lấy chồng khi tròn 30 tuổi. Chị lại khó con nên 35 tuổi mới sinh được đứa con đầu lòng. Bác sĩ nói chị rất khó để có thể mang thai lần nữa. Chị buồn nhưng cũng được an ủi vì cuộc đời còn cho chị đứa con. Bé gái giống ba như đúc, lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Chị thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Sinh nhật con gái 3 tuổi, cùng lúc đó chị phát hiện chồng chị có nhân tình. Chị bị sốc nặng khi biết mối quan hệ của họ bắt đầu từ lúc chị chưa có con. Lúc đó, vì buồn chán vợ hiếm muộn nên anh ta tìm nguồn vui bên ngoài. Chị đau đớn ngã quỵ. Người đàn ông chị luôn tin tưởng, thương yêu lại nhẫn tâm phản bội. Chồng chị sau khi quanh co chối tội không được đành thú nhận. Nực cười thay, anh ta nói rằng chẳng thể bỏ được cô kia. Sinh nhật con gái 3 tuổi, cùng lúc đó chị phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Chị ngậm đắng nuốt cay mà sống. Những đêm chồng không về chị luôn biết anh ta đang ở bên nhà nhân tình. Nhiều lúc chị muốn ly hôn, muốn ôm con ra đi nhưng lại sợ con non nớt hỏi: “ba đâu rồi?”. Chị sợ con bé tổn thương, sợ con lớn lên mà không có cha bên cạnh. Khó khăn lắm chị mới có con, chị không thể con lớn lên mà không bằng bạn bè. Trước mặt con chị không hề tỏ ra buồn bã, cứ nói nói cười cười để cho con vui. Nhiều đêm nhìn con ngủ say mà chị trào nước mắt. Tôi không biết chị sẽ gắng gượng được đến ngày nào. Bởi sớm muộn gì khi con bé lớn lên sẽ nhận ra được thứ hạnh phúc giả tạo mà chị đang gồng mình lên để bảo vệ cho con. Tôi khuyên chị ly hôn đi, đừng tự làm khổ mình nữa. Chị bảo: “Để con bé lớn thêm tí nữa”. Khi trở thành mẹ, trái tim đàn bà chỉ đập vì con - Ảnh minh họa: Internet Sinh ra là đàn bà vốn dĩ trái tim mềm yếu. Khi trở thành mẹ trái tim ấy chỉ đập vì con. Niềm vui của bản thân họ quên mất đi, chỉ để giữ nụ cười của con trọn vẹn. Không biết rằng sự cam chịu của chị là đúng hay là sai?

Tết đến, phụ nữ có gia đình chỉ ước mình còn độc thân Tết đến, các ông cứ việc ngồi trên bàn cụng ly chúc xuân, cánh đàn bà thì vật lộn dưới bếp, hết nấu ăn rồi dọn rửa, liên tục ngày này qua ngày khác. Đầu năm đầu tháng đã phải cực khổ nai lưng ra làm lụng, chỉ có thể là người phụ nữ mà thôi!

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