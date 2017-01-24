Đàn bà dại khờ chính là vì tin rằng mình có thể nắm giữ một người đàn ông không thuộc về mình. Đừng khư khư giữ lấy hạnh phúc của người khác mà quên rằng mình cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Đau khổ một lúc để có thể buông bỏ đi tìm một nửa của mình, vẫn hơn là một đời bất hạnh.

Người ta luôn tin rằng mỗi người sinh ra trên thế gian này đều để dành riêng cho một người duy nhất. Niềm tin đó luôn tồn tại, chỉ là ta vẫn hay nhầm lẫn giữa người chỉ đến tạm thời và người ở lại dài lâu bên ta. Đàn bà bất hạnh cũng vì ngộ nhận những trạm tạm bợ ấy chính là bến đỗ cuối cùng của mình. Cứ day dưa, cứ khắc khoải, nắm mãi không buông một người đời đời kiếp kiếp cũng không dành cho mình như thế… Chị bảo với tôi rằng chị yêu anh ấy, yêu một cách đắm say đến quên cả đất trời. Tôi như không tin vào tai mình nữa, sao chị có thể đổi thay nhiều như thế chỉ vì một người ngay từ đầu duyên phận đã định đoạt vốn không dành cho chị? Chị xinh đẹp và sắc xảo. Chị chưa bao giờ thiếu đàn ông theo đuổi, cũng không khi nào phải cô đơn cả. Bên cạnh chị lúc nào cũng có bạn bè, người thương kẻ nhớ đủ đầy. Chị sống thanh cao, đàng hoàng, không chút sai trái, Chị lên án kẻ thứ ba, chị không chấp nhận đàn ông lăng nhang, chồng ngoại tình. Chị của thời quá khứ khiến tôi nể phục và yêu thương cũng chỉ vì như thế. Nhưng rồi mọi chuyện như đổi thay đáng sợ khi chị yêu người đàn ông lớn tuổi kia. Anh ta đã có gia đình.

Trong tình yêu hay hôn nhân, điều bất hạnh nhất của đàn bà chính là yêu phải người không dành cho mình. Có thể ở giây phút nào đó, ta cứ tưởng rằng mình rõ ràng đã chọn đúng người có thể cùng mình yêu thương đến đầu bạc răng long.Ta đã nghĩ chính tình yêu đã dẫn lối ta đến với con người đó. Nhưng thật ra đến cuối cùng, chỉ là ta ngộ nhận. Rõ ràng người đó và ta vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có thể đứng ở hai con đường song song với nhau suốt kiếp. Đàn bà luôn là người nhạy cảm biết rõ nhất điều đó, cũng nhận ra mình sai ở đâu. Nhưng họ lại không quay đầu lại được, vì họ cần tình yêu, hơn cả hạnh phúc của chính mình. Chị cũng là một trong số những người đàn bà dại dột ấy.

Tôi đã nói với chị rằng, nếu anh ta thuộc về chị thì nơi xuất phát của hai người phải là bốn chữ “danh chính ngôn thuận”. Nhưng anh ấy đã dành vị trí đó cho người đàn bà không phải chị. Rõ ràng ngay từ đầu chị đã biết anh ấy hoàn toàn không thuộc về chị. Vậy mà vẫn yêu, vẫn đắm say đến cạn kiệt cả thay xuân thắm thiết. Vốn dĩ chẳng có cái kết đẹp đẽ nào có thể xây đắp trên khổ đau của người khác cả. Và điều đó cũng đúng với chị khi anh sẵn sàng vứt bỏ chị ra đi như chưa khi nào mặn nồng một thuở dài lâu cả. Chị 35, vẫn lẻ bóng đi về với hàng dài những vết thương không khi nào có thể lành lặn. Cái kết những người đàn bà nắm hoài không buông những thứ không thuộc về mình, Đàn bà dại khờ chính là vì tin rằng mình có thể nắm giữ một người đàn ông không thuộc về mình. Cuộc đời này có thể bất công nhưng luôn công bằng với những thứ thuộc về một ai đó. Một khi đó là của bạn thì có tròn cả một vòng trái đất, nó vẫn trở về bên bạn. Nhưng khi đã không thuộc về bạn thì cả đời vẫn là như thế. Công bằng chính là như thế. Đừng mãi miết giật lấy những công bằng của người khác rồi héo mòn ôm mải miết bất công. Đừng khư khư giữ lấy hạnh phúc của người khác mà quên rằng mình cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Đau khổ một lúc để có thể buông bỏ đi tìm một nửa của mình, vẫn hơn là một đời bất hạnh, Đàn bà hơn nhau chính là khi biết lựa chọn hạnh phúc, hơn là khổ đau. Chính là khi chấp nhận dừng bước ở một chặng đường mà bắt đầu một hành trình mới. Là biết lựa chọn đâu là điều khiến mình có thể vui vẻ, không trái lòng sai lẽ ở đời. Đàn bà sinh ra đã lắm đau buồn, cớ sao còn tự làm đau chính mình thêm nữa? Nếu có thể, hãy mạnh dạn lựa chọn hạnh phúc cho mình, có được không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-bat-hanh-cung-chi-vi-yeu-phai-nguoi-khong-danh-cho-minh-177337.html