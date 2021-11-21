Con gái lớn 23 tuổi vẫn tắm chung với bố, cư dân mạng toát mồ hôi hột: "Làm ơn phân biệt rạch ròi"

Mới đây, cộng đồng mạng Nhật Bản được một phen dậy sóng khi chứng kiến màn “tâm sự thầm kín” của nữ ca sĩ, người mẫu 23 tuổi Ayaka Miyoshi trên song truyền hình. Cô chia sẻ mình và bố có môi quan hệ rất tình cảm. Cô vẫn thường xuyên tắm chung với bố cho đến năm 20 tuổi, và hồn nhiên cho rằng điều đó là hết sức bình thường giữa các thành viên trong gia đình.

Tương tự, năm 2019, diễn viên người Nhật Bản Kitami Naomi, khi đó cũng 23 tuổi đã vô tư ghi hình cảnh tắm chung giữa cô cùng bố và anh trai. Naomi cũng cho rằng điều này là hết sức bình thường, không hiểu tại sao mọi người lại làm quá lên như thế.

Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh thân mật thái quá của bố và con gái lớn ở nơi công cộng. Một đàn ông ở Trung Quốc đã chia sẻ lên Tik tok đoạn clip ghi lại cảnh ông và con gái tuổi lớn có những hành động “vô tư như ở nhà” khi đi ăn tại nhà hàng như: ôm ấp, hôn hít,..

Có thể đối với những người trong cuộc, họ cho rằng đây là những hành động thể hiện tình cảm bình thường giữa con cái với bố mẹ và ngược lại. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của một đứa trẻ, chúng cần có những ranh giới nhất định về giới tính do bố mẹ hướng dẫn, vạch định.

Nếu trong nhà có con gái, phụ huynh nên lưu ý những điều sau:

Bố không nên tắm cho con gái sau 3 tuổi

Một đứa trẻ lên 3 bắt đầu có những nhận thức về giới tính và có khả năng phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa nam - nữ. Bố mẹ nên hạn chế những khoảnh khắc ái ân, tiếp xúc nhạy cảm trước mặt con và có trách nhiệm định hướng cho con những cái nhìn đúng đắn về vấn đề này.

Trong quá trính dậy thì của con gái, hai bố con không nên quá “gần gũi”

Ở giai đoạn này, con gái bắt đầu có ý thức tình dục rõ ràng hơn. Vì thế, trong giai đoạn này, cả bố và con gái nên chú ý đến hành động và cảm xúc của mình.

Đối với các ông bố, trong giai đoạn này, họ nên đóng vai trò động viên, khích lệ con cũng như làm một tấm gương tốt cho con noi theo. Trẻ trong giai đoạn này cũng dễ "lạc lối" bởi những cám dỗ của tuổi mới lớn, vì thế vai trò định hướng của bố mẹ rất quan trọng.

Hai bố con nên trò chuyện nhiều hơn

Tất nhiên, những cuộc trò chuyện sẽ làm tăng độ gắn kết và thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình. Giữa bố và con gái cũng vậy, bố nên khích lệ và động viên con gái nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn tuổi mới lớn nhiều bỡ ngỡ.





