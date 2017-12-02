Chụp ảnh khỏa thân rồi nhét vào ví chồng đi công tác vì sợ anh đi gái, nào ngờ chỉ vì bức ảnh đó lại khiến cả gia đình cô tan cửa nát nhà

Tâm sự gia đình 02/12/2017 09:43

Chị tự tin như vậy chả trách bị chồng cắm sừng là đúng. Anh Thành nói sẽ viết đơn ly hôn với chị mà thôi. Cũng may nhờ có tấm ảnh này của chị mà tôi mới có được anh Thành.

27 tuổi Vi xinh đẹp, có biết bao nhiêu chàng trai xin được nguyện chết vì cô. Ấy thế mà đùng một cái cô tuyên bố lấy chồng dừng cuộc chơi khiến không ai dám tin. Nhất là mấy cô bạn thân của Vi thì sốc vô cùng. Vì xưa nay Vi thay người yêu như thay áo, cứ hết anh chàng này đến anh chàng khác. Thậm chí cô còn có biệt hiệu là cứ thích anh nào thì dù mấy người đó đã có người yêu Vi cũng tán đổ cho bằng được. Thế nên lần này cô cưới chồng thì mọi người lại thấy bất thường

- Mày làm tụi tao sốc đấy. Ham chơi như mày mà bỗng dưng kết hôn thì thật khó hiểu...hay là bác sỹ bảo cưới.

- Vớ vẩn, cái gì mà bác sỹ. Là tao gặp được người thích hợp thì cưới thôi. Tao muốn lấy chồng để ổn định cuộc sống...không thích cuộc sống độc thân nữa.

Quả thật đúng là Vi gặp được người đàn ông chuẩn của mình, Thành chồng Vi là một doanh nhân có tiềng trong ngành bất động sản. Anh đã mất 3 tháng mới tán đổ được Vi và chỉ sau chưa đầy 2 năm hẹn hò thì hai người đi đến hôn nhân.

Chụp ảnh khỏa thân rồi nhét vào ví chồng đi công tác vì sợ anh đi gái, nào ngờ chỉ vì bức ảnh đó lại khiến cả gia đình cô tan cửa nát nhà - Ảnh 1
Cái việc "chăn gối" vợ chồng cô không còn mặn nồng như trước nữa. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn được làm bà chủ thì Vi hí hửng lắm, mọi thứ ở chồng cô đều thấy hoàn hảo. Chỉ có việc là Thành thường xuyên đi công tác nên khiến Vi lo lắng vô cùng, trước đây khi yêu Thành lo giữ Vi thì giờ sau khi kết hôn thì Vi lại lo lắng đi tìm mọi cách giữ chồng. Dù đã kết hôn, bản thân Vi cũng xinh đẹp nhưng ngoài kia mấy cô ''chân dài' vẫn không ngừng đeo bám Thành. 

Biết rõ gái mà tán tình thì dai vô cùng, vì trước đây Vi cũng từng tán đổ mấy ông có người yêu rồi nên cô hiểu. Thật ra Vi cũng không muốn nghi nghờ chồng, nhưng dạo gần đây cô thấy chồng mình thay đổi. Nhất là cái việc "chăn gối" vợ chồng cô không còn mặn nồng như trước nữa. Thế là Vi quyết định giữ chồng theo cách khác, trước đây nếu Thành đi công tác thì Vi quản chồng bẳng việc là liên tục gọi điện cho anh.

Còn lần này chồng đi công tác Vi quyết định chụp luôn ảnh khỏa thân ròi nhét vào ví chồng để anh luôn thấy vợ hấp dẫn mà không gái gú bên ngoài. Khỏi phải nói lúc đó Vi hí hửng như nào, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Ai dè sau 2 tuần Thành đi công tác về thì có biến căng, mọi chuyện là hôm đó khi Thành vừa đi làm thì ngay lập tức có cô gái xinh đẹp đến nhà Vi thản nhiên bước vào nhà cô.

- Căn biệt thự đúng là đẹp thật, nhưng mà chắc phải bảo anh Thành sửa lại một tý.

- Cô...cô là ai? Sao tự tiện vào nhà người khác thế hả?

- Tôi là ai ư? Hóa ra chị vẫn chưa biết tôi là ai ư? Vậy để tôi tự giới thiệu...tôi là cô bồ của chồng chị. Chúng tôi đã cặp với nhau được thời gian rồi...Vậy nên nếu chị biết điều thì sớm kéo va ly ra khỏi đây đi.

- Hoang đường. Chồng tôi không đời nào có bồ...

- Chị tự tin như vậy chả trách bị chồng cắm sừng là đúng. Anh Thành nói sớm thôi sẽ viết đơn ly hôn mà thôi. Cũng may nhờ có tấm ảnh này của chị mà tôi mới có được anh Thành.

Vừa nói cô bồ vùa ném bức ảnh khỏa thân của Vi xuống sàn nhả, lúc đó Vi hoảng hốt vô cùng.'

- Sao cô có bức ảnh này hả?

- Tất nhiên là tôi lấy từ ví của chồng cô rồi. Vì tấm ảnh này mà tôi sẽ cướp bằng được chồng cô...khiến cô tan cửa nát nhà.

Chụp ảnh khỏa thân rồi nhét vào ví chồng đi công tác vì sợ anh đi gái, nào ngờ chỉ vì bức ảnh đó lại khiến cả gia đình cô tan cửa nát nhà - Ảnh 2
Vì tấm ảnh khỏa thân này của chị mà tôi sẽ cướp bằng được chồng cô...khiến cô tan cửa nát nhà. Ảnh: Internet

- Tại sao chứ? Tôi và cô đâu có thù oán gì? Cô xinh đẹp sao không chọn người tử tế mà lấy...cớ sao đi chọn người đã có vợ con chứ?

- Chị vẫn mở miệng nói được câu tử tế vậy sao? Vậy để tôi nhắc cho chị nhớ, chị còn nhớ 4 năm trước từng có một cô gái nhảy lầu tự tử vì tình không? Cô gái đó có một người yêu hoàn hảo, hai người đã dự định kết hôn. Vậy mà mọi thứ tan tành khi chồng tương lai của cô ấy lại đòi hủy hôn để theo đuổi người con gái khác. Người con gái đó là chị...còn cô gái tự tử kia chính là em gái tôi. Chị dám cướp chồng chưa cưới của em gái tôi thì giờ đây tôi sẽ cướp chồng của chị.

- Chuyện đó đã là quá khứ? Xin cô đừng làm vậy...tôi quỳ xin cô.

- Cô quỳ xin cũng không khiến em gái tôi sống lại được. Đã quá muộn rồi...mọi thứ đều có nhân quả của nó mà...Chồng chị mê tôi như điêu đổ...chị làm cách gì cũng không lôi kéo được anh ấy lại đâu. Đừng có trách ai...tự trách chị tạo nghiệp đi nhé.

Nói rồi cô bồ của Thành bước đi, còn Vi đau đớn bật khóc...nhìn bức ảnh gia đình bị ném lại trên bàn, tim Vi đau nhói như có ngàn mũi dao đâm. Tối hôm đó Vi cầu xin Thành nhưng anh vẫn kiên quyết ly hôn...Cô thật sự không ngờ mình lại tạo nghiệp chướng nặng nề như vậy để giờ đây nhận cay đắng như này.

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái đầu tỉnh mà nắm chặt cuộc đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 45 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới