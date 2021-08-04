Chồng gật đầu để người chị trầm cảm về ở cùng, tôi vui mừng cảm động cho đến khi đọc được tin nhắn anh gửi cho chồng chị

Tâm sự gia đình 04/08/2021 04:07

Tôi thương người chị bị trầm cảm của mình, muốn giúp đỡ gia đình chị. Tôi cứ ngỡ chồng sẽ không đồng ý nhưng không ngờ anh lại gật đầu không đắn đo,

Tôi chỉ có một người chị ruột, chúng tôi yêu thương nhau lắm. Thời gian qua, chị tôi chịu nhiều đả kích tinh thần khó vượt qua. Sau khi mẹ tôi qua đời, đứa con trong bụng của chị tôi cũng không còn. Tinh thần của chị tôi vốn đã yếu nên khi chịu đựng hai nỗi mất mát này, chị đã ngã gục. Chị bị trầm cảm nặng, phải điều trị trong bệnh viện một thời gian.

Nhưng vì kinh tế dần cạn kiệt, anh rể đành đưa chị xuất viện, định kỳ lấy thuốc hàng tháng. Dù vậy, từ khi về nhà, chị tôi dần bình tĩnh lại, tinh thần cũng khá hơn. Thấy chị mình như thế, tôi thương xót ruột gan. Tôi thường xuyên qua thăm chị, còn gửi tiền giúp đỡ gia đình chị.

Chồng gật đầu để người chị trầm cảm về ở cùng, tôi vui mừng cảm động cho đến khi đọc được tin nhắn anh gửi cho chồng chị - Ảnh 1
Thấy chị mình như thế, tôi thương xót ruột gan -  Ảnh minh họa: Internet

2 tuần trước, anh rể nói với tôi phải đi công tác xa khoảng một năm. Anh nhờ tôi chăm sóc chị trong thời gian này. Tôi cũng không đi làm, chỉ ở nhà làm nội trợ nên sẽ có thời gian ở bên chị nhiều hơn. Không biết chừng có tôi ở bên thì bệnh tình của chị sẽ được cải thiện?

Khi nghĩ đến việc nói chuyện này với chồng, tôi đã đoán chồng sẽ không đồng ý. Bất ngờ thay, chồng tôi gật đầu không đắn đo, anh còn giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đón chị về ở cùng.

Dù tôi thấy bất ngờ trước phản ứng của chồng, vì anh trước giờ khó tính và thường hẹp hòi với người nhà tôi. Nhưng từ ngày chị tôi về ở cùng, chồng tôi chưa từng tỏ ra khó chịu, thay vào đó anh luôn quan tâm, chăm sóc chị tôi hết lòng.  

Chồng gật đầu để người chị trầm cảm về ở cùng, tôi vui mừng cảm động cho đến khi đọc được tin nhắn anh gửi cho chồng chị - Ảnh 2
Bất ngờ thay, chồng tôi gật đầu không đắn đo, anh còn giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đón chị về ở cùng - Ảnh minh họa: Internet 

Đến hôm trước, điện thoại tôi hết pin nên tôi mượn tạm máy của chồng. Tôi không thường lấy điện thoại của chồng xem. Nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại tò mò vào phần tin nhắn của em xem. Khi thấy một đoạn tin nhắn, tôi chết sững.

Đó là đoạn tin nhắn giữa chồng tôi và anh rể. Chồng tôi lén đòi tiền anh rể để đồng ý cho chị về ở cùng nhà với tôi. Anh rể tôi mỗi tháng phải gửi cho chồng tôi 10 triệu. Tháng nào anh rể tôi chưa kiếm đủ tiền thì chồng tôi thúc giục nói lời gay gắt. Tôi vừa tức giận vừa đau lòng. Nhưng khi nói chuyện với chồng thì anh lại nói tôi đem gánh nặng của mình về bắt anh gánh. Chúng tôi cãi nhau to.

Chồng gật đầu để người chị trầm cảm về ở cùng, tôi vui mừng cảm động cho đến khi đọc được tin nhắn anh gửi cho chồng chị - Ảnh 3
Tháng nào anh rể tôi chưa kiếm đủ tiền thì chồng tôi thúc giục nói lời gay gắt. Tôi vừa tức giận vừa đau lòng - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi vừa thương cho vợ chồng chị ruột, vừa không thể thuyết phục chồng. Tôi phải làm sao đây?

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