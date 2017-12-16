Chồng đi làm xa nhưng đêm nào cũng nghe con dâu gọi 'Chồng ơi', nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng bèn xông vào, ai ngờ...

Tâm sự gia đình 16/12/2017 10:58

Lúc trước, bà ở dưới quê với người con cả, nhưng dạo gần đây con trai út đi công tác xa 2 tháng, nhà ở thành phố chỉ có mình con dâu ở nên mẹ chồng quyết định lên ở cùng.

Con dâu bà là Linh, cô sống rất hòa đồng vui vẻ với mọi người, có hiếu với bố mẹ chồng. Thế nhưng, bà thường không vừa lòng với nàng dâu này vì cho rằng cô yếu đuối, hơn nữa lúc nào mẹ chồng cũng nói:

- Mày số sướng, lấy chồng làm chức cao vọng trong rồi còn được nó mua nhà cho ở luôn, anh chị mày ở quê 3 đứa con phải chui rúc trong căn nhà cũ. Thế mà còn không biết đường về thăm nhà thường xuyên.

- Dạ, con sẽ lưu tâm hơn ạ.

Mỗi lần mẹ chồng nhắc khéo, Linh chỉ đáp lại 1 câu như vậy. Nhưng lần này, lên tới nơi thì thấy con dâu có vẻ gầy guộc lại hay uể oải. Sáng ra, mẹ chồng gọi xuống nấu đồ ăn sáng thì cô đáp:

- Mẹ chịu khó mua gì ăn nhé, con đang mệt quá không nấu được.

Mẹ chồng liền lầm bầm chửi con dâu:

- Đúng là chồng chiều quá hóa hư. Lần này về tao phải bảo chồng mày dạy lại mày mới được.

Linh không đáp mà nằm ngủ tiếp.

Ai ngờ đêm hôm đó, mẹ chồng vừa đặt lưng thì nghe tiếng con dâu gọi "chồng ơi". Thấy là lạ, bà chép miệng:

- Con này mơ ngủ hay sao vậy? Chồng nó làm gì có nhà.

Đêm thứ 2, rồi đêm thứ 3 vẫn là đúng 12 giờ thì nghe câu nói đó vọng ra, mẹ chồng bắt đầu nghi ngờ. Đến đêm hôm sau, bà chờ sẵn ngoài cửa, vừa nghe con dâu gọi chồng thì từ ngoài đạp cửa xông vào vơi cây gậy trên tay:

Chồng đi làm xa nhưng đêm nào cũng nghe con dâu gọi 'Chồng ơi', nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng bèn xông vào, ai ngờ... - Ảnh 1
Có phải mày ngoại tình không? Thằng nào đang trốn trong tủ quần áo hay dưới gầm giường, ra mau - Ảnh Internet

- Mày gọi chồng nào đấy hả?

Con dâu thấy mẹ chồng nhào vào bật điện rồi quát lên thì tỉnh dậy ú ớ:

- Chồng…chồng nào ạ.

- Có phải mày ngoại tình không? Thằng nào đang trốn trong tủ quần áo hay dưới gầm giường, ra mau.

Vừa nói mẹ chồng vừa đi lục soát khắp nơi, con dâu liền cản:

- Kìa mẹ, làm gì có ai, sao mẹ lại nghi ngờ con như thế chứ, con không phải loại phụ nữ đó.

Mẹ chồng tức giận:

- Thế đêm nào mày cũng gọi chồng ơi như vậy là có ý gì? 

Linh bây giờ mới òa khóc bỗng nhiên cô vén áo của mình lên để lộ những thứ đó khiến mẹ chồng sốc nặng:

- Người cô…làm sao thế này?

Linh kể:

- Là chồng con đánh đấy, đã gần 1 tháng nay ngày nào anh ấy cũng cầm thắt lưng đánh con, con phải mặc quần áo kín để che đi, anh ấy không đánh lên mặt vì sợ mọi người phát hiện.

Mẹ chồng choáng váng:

- Chồng …đánh? Làm sao thế được? Con trai tôi tôi biết, nó là đứa tri thức, tốt tính, làm gì có chuyện đánh vợ?

Linh lau nước măt:

- Ai cũng nghĩ thế nên con đâu dám nói lộ chuyện này ra ngoài, hơn nữa, xấu chàng hổ ai? Con muốn bảo vệ gia đình này nên phải nuốt uất ức vào trong.

- Thế tại sao nó lại đánh cô?

- Từ sau hôm thấy cuộc gọi đến của người yêu cũ của con, chồng con bỗng nổi cơn ghen lồng lộn, nghĩ con qua lại với người yêu cũ, tra hỏi không được, anh ấy đánh đập con dã man. Thực ra, anh ta tình cờ là đối tác của công ty con, chúng con chỉ bàn chuyện làm ăn. Con không ngờ chồng mình lại cuồng ghen như vậy.

Thấy con dâu bật khóc nức nở, mẹ chồng vứt cây roi xuống sàn:

- Cái thằng này…thật không ngờ.

- Chưa hết đâu mẹ, lần này anh ấy tuyên bố vào nam du lịch với bồ đó, không phải đi công tác đâu. Mẹ ơi..cứu con với.

Mẹ chồng từ cơn sốc này đến cơn sốc khác, bà nhìn con dâu mà xót xa, bà phải làm gì bây giờ đây?

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