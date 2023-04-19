Câu chuyện hôn nhân: Dù kết hôn hay chưa bạn nhất định phải đọc câu chuyện này

Là một người mắc chứng rối loạn lo âu, tôi rất hay bị khó ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng cực kỳ kém. Âm báo tin nhắn từ Wechat chỉ khẽ khàng kêu lên cũng có thể khiến tôi tỉnh giấc, và không thể ngủ lại nữa.

Còn chồng tôi lại là một người vừa đặt lưng xuống đã có thể ngủ ngay, nhưng anh ấy chưa bao giờ “bắt” tôi phải nhắm mắt dưỡng thần ngay cả khi không ngủ được. Anh ấy sẽ thức dậy, cùng tôi làm hết tất cả những chuyện tôi muốn làm. Ví dụ như cùng tôi dọn dẹp bàn trang điểm , cùng chơi trò “Ai cười trước người ấy sẽ thua” và ti tỉ những trò trẻ con ấu trĩ,… ngay giữa đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Để có thể khiến tôi chịu ăn một miếng măng chua, người không thể ăn cay, cũng không đói bụng là anh ấy vẫn sẵn sàng ăn một bát bún ốc cực lớn. Có những ngày tôi “hành” chồng mình thức đến 4-5 giờ sáng, anh ấy vẫn sẵn lòng cùng tôi đợi sạp bán đồ ăn sáng yêu thích mở hàng.

Thật kỳ diệu là, sự bầu bạn một cách rất khoan dung và hết mực cưng chiều của anh ấy đã khiến những dây thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây đàn của tôi từ từ giãn ra. Thời gian tôi đi vào giấc ngủ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sớm hơn, thời gian ngủ cũng càng lúc càng dài hơn. Vì tôi biết, mỗi khi thức dậy, pin điện thoại của mình lúc nào cũng được sạc đầy, cạnh giường luôn có một cốc nước ấm, điện thoại của shipper giao hàng đều đã có người nghe giúp.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không còn phải liên tục kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, chốt cửa đã gài chưa, chuông báo động đã bật/tắt hay chưa. Vì chỉ cần có chồng mình bên cạnh, ôm lấy cánh tay của anh ấy, tôi đã thấy cảm giác an toàn tràn ngập trong lồng ngực mình.

Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn, bắt đầu có tâm thái “như nào cũng được, chỉ cần vui là được” với rất nhiều chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Vì tôi kết hôn sớm, nên đã có không ít bạn bè, bao gồm cả bạn cùng phòng thời đại học âm thầm nhắc nhở tôi phải suy nghĩ một cách cẩn trọng, không được vì một phút hứng lên nhất thời trong lúc yêu đương mà vội vàng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nhưng chỉ có bản thân tôi biết, kể từ giây phút chồng tôi quyết định nắm tay tôi, chung sống bên tôi cả đời, anh ấy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một “cuộc chiến đấu trường kỳ”.