Cảnh làm dâu ngày Tết: Nàng dâu thông minh khiến mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải phục, 5 bí quyết được tiết lộ

Tâm sự gia đình 20/01/2021 16:22

Làm dâu, một trọng trách chưa bao giờ là dễ dàng với mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, với những nàng dâu thông minh, họ sẽ luôn biết cách để không chỉ làm trọn bổn phận mình mà còn được mẹ chồng yêu quý hết mực.

Mẹ chồng tôi là người vô cùng khó tính. Thời điểm tôi và chồng yêu nhau, tôi chỉ gặp bà một hai lần, thấy bà cũng thân thiện nên không để ý nhiều. Đến khi lấy nhau rồi, tôi mới vỡ lẽ ra sự thật này.

Hai vợ chồng lập nghiệp trên thành phố, xa quê chồng hàng trăm cây số, nên tôi đỡ hơn nhiều chị em khác là không phải sống chung với mẹ chồng. Hàng tháng, tôi chỉ gọi điện hỏi thăm, nói đôi ba câu chuyện với bà mà thôi.

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Mua quà cho bố mẹ chồng, một chiêu được tôi áp dụng thành công trong việc lấy lòng mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng Tết đến, tôi luôn phải về quê chồng đón Tết. Qua vài cái Tết "mướt mồ hôi", tôi nghĩ ra vài mưu để lấy lòng mẹ chồng. Sau khi áp mấy chiêu này, tôi thấy tình cảm hai mẹ con được cải thiện đáng kể, mặn mà hơn xưa rất nhiều, mấy ngày Tết cũng vì vậy trôi qua cũng nhẹ nhõm và an vui hơn.

1. Mua quà chu đáo cho bố mẹ chồng

Việc đầu tiên tôi chuẩn bị mỗi khi giáp Tết là lên kế hoạch mua sắm quà cáp cho bố mẹ chồng. Quà của bố chồng thì đã có chồng tư vấn. Biết ông đau lưng nên tôi nhờ người quen mua mấy lọ thuốc bổ xương khớp của nước ngoài. Hơi đắt tí các mẹ ạ, nhưng tôi đành nghiến răng vì biết ông rất thích.

Còn mẹ chồng tôi, biết bà thích chưng diện, tôi mua quần áo cho bà kèm theo một đôi giày đi cùng cho trọn bộ. Cái này phải các mẹ phải để ý một chút nhé. Các nàng dâu thông minh phải quan sát trước xem mẹ chồng bạn thích kiểu thời trang nào, màu sắc, thương hiệu gì, phong cách ăn mặc của bà ra sao để lựa chọn cho hợp lý.

Ngày Tết vợ chồng tôi mang quà về. Bố mẹ chồng vui mừng ra mặt, bạn bè đến đều mang ra khoe ngay, xem chiều ưng ý lắm. Như vậy, bước đầu kế hoạch của tôi là thành công đó các bạn.

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Cùng trò chuyện, tâm sự giúp mẹ chồng và tôi hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Mừng tuổi bố mẹ

Ngoài mua quà cho ông bà, các bạn đừng quên biếu bố mẹ chồng tiền mừng Tết nhé. Tùy theo mức thu nhập, vợ chồng bạn sẽ quyết định số tiền là bao nhiều. Vợ chồng tôi chỉ đủ để biếu ông bà vài triệu thôi, tấm lòng là chính các bạn ạ nhưng mẹ chồng tôi vui ra mặt. 

3. Dành nhiều lời khen cho mẹ chồng

Hãy nhớ đừng tiếc lời khen với mẹ chồng. Bạn đang còn trẻ bạn còn thích khen, huống hồ những người cao tuổi. Do đó, khi có dịp và cơ hội thuận lợi, tôi liền dành cho bà những lời khen, có thể chỉ đơn giản là: "Con thấy cái áo này hợp với mẹ", "Màu son của mẹ đẹp quá", "Món này mẹ làm ngon quá"…

Các bạn nên nhớ cần khéo léo, không nên nịnh bợ quá mức sẽ khiến cho những lời khen phản tác dụng.

4. Dành thời gian tâm sự với mẹ chồng

Nói thật, mẹ con cả năm gặp nhau được mấy ngày, nên đâu có nhiều chuyện để nói. Ấy vậy nhưng trong mấy ngày nghỉ Tết ngắn ngủi, nếu có thời gian, tôi vẫn tìm chuyện nọ chuyện kia nói chuyện với bà, chuyện hàng xóm, chuyện anh em họ hàng, chuyện nuôi dạy con cái... Càng nói chuyện, bà càng hào hứng hơn, có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa tôi và mẹ không còn xa cách.

Phần lớn các bà mẹ chồng rất nhiệt tình truyền lại cho con dâu những kinh nghiệm sống mà họ có được, do đó các nàng dâu nên lưu tâm nhé.

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Bạn không nên giữ cảm xúc buồn bã, u uất trong lòng quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

5. Học "cách quên"

Bạn có chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ làm sai điều gì? Dĩ nhiên là không rồi. Nếu bạn làm sai việc gì, hãy là người nhanh nhảu nhận lỗi, sau đó nhờ mẹ chồng chỉ bảo để rút kinh nghiệm. Mọi buồn phiền, ấm ức, bạn hãy chủ động gạt sang một bên.

Ở gia đình nhà bạn, bạn có thể là công chúa. Dẫu bạn có làm sai điều gì thì bố mẹ bạn cũng xem như chuyện đã rồi, không ai đụng chạm đến bạn. Nhưng những đặc quyền ấy sẽ không còn nếu bạn đang ở nhà chồng.

Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy là người vui vẻ lạc quan, gạt bỏ nỗi buồn, u uất; hãy học "cách quên" và hãy rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Tôi đã áp dụng chiêu này và thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Học làm dâu chính là bạn đang học cách khéo léo hơn, học cách buông bỏ và học yêu thương nhiều hơn bạn nhé.

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