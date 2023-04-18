Ập đến thấy chồng 'vui vẻ' cùng tình nhân, tôi quay mặt sang tình địch nhẹ giọng khiến cô ta mặt biến sắc làm ngay hành động "lạ"

Chiều qua, Hằng đứng nấu cơm Huy gọi về thông báo tối đi dự tiệc về muộn. Hằng đáp lại như cỗ máy vô hồn. Hơn tiếng sau, cô mở phần mềm hỗ trợ định vị mà cô lén cài vào máy Huy, nó báo anh đang ở một khách sạn trên cung đường cô vẫn thường đi làm qua. Không chần chừ, Hằng dặn con gái lớn trông em giúp mẹ rồi một mạch bắt taxi đi. Tới nơi, cô ngồi dưới quán nước đợi Huy gần 2 tiếng, anh mới dắt người tình ra, mặt mày hớn hở đầy vẻ mãn nguyện.

"Anh và vợ đã không còn tình cảm. Anh sống với cô ta vì lòng thương hại. Vợ anh mồ côi từ nhỏ, giờ ly hôn ngay sợ cô ta sẽ sốc. Em cho anh thêm chút thời gian, nhất định anh sẽ cưới em". Bao ngày tháng nay, Hằng bị ám ảnh bởi tin nhắn Huy – chồng cô nhắn cho ả bồ của anh. Sau bao năm gắn bó, Hằng không ngờ sau lưng cô, Huy lại chuẩn bị cả 1 kế hoạch để cưới 1 người đàn bà khác như thế. Vậy mà cô vẫn yêu anh mù quáng, không hề nhận ra dấu hiệu phản bội từ chồng.

Hằng không trả lời mà đưa mắt nhìn sang người tình của Huy. Sợ vợ đánh ghen, Huy xông tới hất ngược Hằng ra sau rồi kéo sát ả về phía mình: "Nếu cô mà dám chạm vào người cô ấy thì đừng có trách tôi không nể tình nghĩa vợ chồng. Nói cô nghe, với cô tôi không còn tình cảm nữa. Tôi sẽ ly hôn cô để sống theo cảm xúc của bản thân".

Hằng nhanh chân bước tới trước mặt Huy. Không thể kiềm chế được hơn, cô cao tay tát thẳng mặt chồng. Huy đỏ gay mặt, trợn mắt quát vợ: "Cô làm cái gì thế?".

Nghe tới đây, Hằng cười phá: "Trời, đến giờ này anh vẫn có thể mở miệng nói tới 2 chữ tình nghĩa vợ chồng với tôi sao. Rước gái vào nhà nghỉ mà còn nói đạo vợ chồng. Đúng là vô liêm sỉ".

Thấy Hằng nói vậy, cô bồ của Huy lên tiếng: "Chị nghe thấy rồi đó. Anh ấy đã nói là không còn tình cảm với chị rồi mà chị còn chị đừng ngoan cố níu kéo. Có sống với nhau cũng không hạnh phúc đâu".

Nhìn điệu bộ ra vẻ cảm thông của ả, Hằng cười nhạt: "Sao, anh ta nói với cô là anh ta sống với tôi chỉ vì thương hại, rằng tôi là đứa trẻ mồ côi nên anh ta bỏ thì thương, vương thì tội hả?".

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Hằng liếc xéo sang chồng: "Sao anh không kể với cô ta rằng, cái nhà anh đang ở là do bố mẹ vợ mua cho. Anh từ một gã thợ xây, xách vữa nhờ bố vợ nuôi ăn học mới lên cơm lên cháo như bây giờ. Vậy mà giờ anh lại dám bảo con gái họ là mồ côi từ nhỏ à? Tôi không thể tưởng được anh lại mất đạo đức tới thế".

Người tình của Huy ngây người, trố mắt nhìn khiến anh đỏ mặt, ấp úng không biết giải thích sao. Giọng Hằng ở bên vẫn lanh lảnh: "Mà anh cũng giỏi đó, lừa cả con gái Tổng giám đốc công ty mình. Để mai tôi kể cho bà ấy biết bộ mặt thật của con rể tương lai bà ấy như thế nào nhé". Huy trợn mắt: "Tổng giám đốc công ty tôi?...".

Hằng hất cằm: "Sao, anh bỏ thời gian công sức ra theo đuổi tiểu thư con đại gia, mà không tìm hiểu thêm xem mẹ vợ tương lai đích thị là ai à? Không biết sếp anh mà biết mình chuẩn bị có chàng rể tương lai quý hóa cỡ này thì bà ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?".

Ảnh minh họa: Internet

Hằng quay mặt sang tình địch nhẹ giọng: "Em cứ nhìn chị là rõ, bố mẹ chị vì anh ta không tiếc tiền của cho ăn ta ăn học, lo sự nghiệp. Nhưng khi anh ta nhìn thấy em giàu có hơn, lập tức quay lại bảo chị mồ côi. Vậy em lấy gì đảm bảo, một ngày kia hắn cũng thủ thỉ vào tai cô gái nào đó rằng anh ta thương hại em mồ côi?".

Nói xong rồi Hằng ném luôn lá đơn ly hôn đã kỹ sẵn vào mặt Huy rồi quay gót bước đi. Đằng sau cô, tiếng Huy vẫn ngọt ngào, khẩn thiết van xin người tình cho giải thích. Hằng kể, thật ra thân thế của ả bồ Huy cũng là do cô vô tình biết được. Có 1 hôm cô đi ăn, thế nào lại ngồi ngay sau bàn của người tình Huy. Ả ăn trưa với mẹ. Hằng nhận ra mẹ của cô ả chính là sếp lớn của Huy.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là Hằng lấy luôn thông tin này làm "đòn" giáng lại chồng. Qua tìm hiểu, Hằng biết được bà sếp của Huy từng bị chồng phản bội nên "dị ứng" với đàn ông ngoại tình. Nếu bà ấy biết Huy lừa con gái bà ấy chắc chắn Huy sẽ không bao giờ có cơ hội được làm rể nhà giàu. Cái chức phó phòng của anh cũng sẽ mất. Còn với Hằng, ly hôn Huy cô không chút nuối tiếc vì cô hiểu với một người đàn ông bội bạc như anh, có sống cùng cô cũng không thể hạnh phúc.