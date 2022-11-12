Ở với nhau được hơn 1 năm chị mới có bầu, nhưng vừa mang thai được 2 tháng thì chồng chị đột ngột bị tai nạn qua đời. Hôm đó, chị đang nấu cơm chờ chồng về ăn thì nhận được điện thoại của Lan - cô bạn thân báo:

Chị sốc ngất vội chạy tới nơi chồng làm việc thì thấy cô bạn thân đang đứng ở đó, chị hét lên:

Cô bạn an ủi:

- Người ta nói anh ấy đang di chuyển vật liệu qua cầu thì bị ngã xuống, lúc đó nước cuốn mạnh quá không ai kịp cứu. giờ không tìm thấy xác nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chị ngất lịm phải đưa vào viện cấp cưu. Sau đó, mặc dù chưa tìm thấy thi thể nhưng chị vẫn làm tang lễ cho chồng. Ai cũng khuyên chị nên bỏ đứa con trong bụng đi để tìm 1 người chồng mới nhưng chị cương quyết 1 mình sinh con rồi nuôi nấng nó nên người.

Từ đó đến nay đã 4 năm trời, chị vẫn chưa lúc nào quên được chồng, 1 mình chị tần tảo làm lụng kiếm tiền nuôi con. Nhiều khi khó khăn quá chị chỉ ước được chết đi nhưng nhìn đứa con nhỏ dại, chị lại không đành lòng.

Nhưng kể từ ngày gặp khó khăn, cô bạn thân của chị là Lan cũng biệt tăm không thấy thăm nom gì, chị vì quá bận nên cũng không có thời gian để ý đến bạn.

1 hôm chị được nghỉ 2 ngày cuối tuần bèn dẫn con ra ngoại ô chơi. Nào ngờ, lúc đang đi trên đường thì bất ngờ gặp người chồng đã chết của mình khiến chị sốc ngất. Càng đáng nói hơn, người phụ nữ khoác tay anh lại là Lan - người bạn thân chí cốt của chị.

Không ngờ rằng lại gặp anh, chị vừa vui vì biết anh chưa chết lại vừa đau đớn khi thấy anh đang đi với Lan.

Thấy chị đang đứng sừng sững, chồng chị và Lan đều kinh ngạc, anh ta ú ớ:

- Em..em…

Chị vội túm tay anh:

- Tại sao anh lại ở đây? Tại sao? Anh chẳng phải đã chết rồi sao?

Chồng chị cúi mặt còn Lan thì thản nhiên đáp:

- Thực ra làm gì có vụ chết đuối nào, là tôi dựng lên đấy. Anh ấy muốn sống cùng tôi nên mới phối hợp diễn màn kịch đó. Cô không biết sống với cô anh ấy vất vả, khổ sở thế nào không?

Chị lắp bắp nhìn chồng:

Ảnh minh họa: Internet

- Chuyện này là sao?

- Vì… anh đã yêu Lan, vì bố cô ấy có thể xin cho anh 1 công việc tốt, vì cô ấy có thể cho anh những thứ em không có.

Chị rùng mình:

- Thứ gì? Là tiền phải không? Không ngờ anh và con bạn thân của tôi lại khốn nạn như thế. Các người lừa tôi để bỏ đi cùng nhau. Các người thật ác độc. Anh có biết tôi đã sống khổ sở thế nào trong suốt thời gian qua không? Tôi đã phải nuôi con 1 mình với nỗi đau như thế nào không?

Bây giờ anh mới nhìn xuống đứa bé bên cạnh, nó giống anh như đúc, anh liền nói:

- Nếu em vất vả quá, anh sẽ nhận nuôi con.

Rồi anh tiến lại định ôm đứa con trai nhưng chị liền đẩy ra:

- Nó không phải con anh, tôi và anh từ nay không có bất cư quan hệ gì hết. Các người cứ sống như vậy đi, rồi quả báo sẽ đến sớm thôi.

Nói xong, chị bỏ đi trong nước mắt, tại sao đàn ông có thể tệ như thế chứ?