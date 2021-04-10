Trước khi gả con gái, mẹ ruột bấm bụng hỏi thông gia: 'Con nhỏ này đó giờ không biết nấu ăn, chị có chịu được không?'

Sau đó, Xuân Diệu và chồng kết hôn, trong suốt 7 năm làm vợ, cô nàng đã nhiều lần muốn thử tự tay nấu ăn cho chồng, nhưng lần nào cũng chỉ quanh quẩn 3 cái kết "1 mặn, 2 nhạt, 3 vừa… ăn vừa uống nước". Gia đình Xuân Diệu luôn được những tràng cười nắc nẻ khi cô nàng vào bếp và nói đúng 1 câu "Hôm nay em nấu cơm, anh ăn cẩn thận!"

Mở đầu câu chuyện, Xuân Diệu kể lại đoạn đối thoại giữa mẹ ruột và mẹ chồng của mình. "Mình là phụ nữ nhưng lại không biết nấu ăn. Hồi anh chồng chở Mẹ chồng mình tới nhà hỏi cưới, Mẹ ruột mình bấm bụng hỏi “Con nhỏ này đó giờ không biết nấu ăn, chị có chịu được không?”. Mẹ chồng mình cười xòa bảo “Chuyện nhỏ mà chị!”.

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, anh chồng đều dành ra 30-45 phút để sơ chế thức ăn để tủ lạnh. Đến sáng thức dậy từ sớm để nấu cho Diệu những bữa cơm ngon miệng - ngon mắt mang đi làm.

Chồng Diệu vốn là kiến trúc sư, nhưng khi cưới được cô vợ này, anh kiêm luôn công việc bếp núc. Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp mà mỗi món ăn anh chồng này nấu đều được trang trí rất đẹp mắt, y như một "tác phẩm trưng bày".

Những hộp cơm trưa anh làm đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, nhiều người còn thay nhau tag chồng mình vào bài post kèm theo câu nói: "chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng".

Cô nàng hậu đậu và cái kết có hậu

Nói về chuyện nấu ăn, Diệu chỉ cười, cô nàng từ bé thì ăn cơm mẹ nấu, đến khi lớn lấy chồng thì chồng nấu, cũng không phải "lăn vào bếp" bao giờ.

Chồng Diệu không những kiêm nhiệm việc nấu cơm gia đình mà cả những phần cơm trưa cô nàng mang đến công ty cũng đều được anh chuẩn bị tỉ mĩ.

"Mỗi sáng mình đều mong chờ giây phút được mở hộp cơm anh soạn sẵn để trên bàn cho mình mang theo đi làm và vỡ oà với rất nhiều cảm xúc kiểu như “You made my dayyyy” vậy đó" - Xuân Diệu chia sẻ.

Cô nàng cũng có vài lần ngượng ngùng khi đồng nghiệp trêu ghẹo: “2 vợ chồng son à?”, “Chưa có con đúng không?”, thậm chí có mấy chị em còn đùa là “Chồng của chúng ta hôm nay nấu món gì vậy?”, nhưng những điều đó khiến Diệu càng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có được một người chồng chu đáo và khéo léo.

Sau nhiều năm được chồng "chăm bẵm" và nấu ăn hàng ngày, Xuân Diệu hóm hỉnh chia sẻ rằng mình đã đúc kết được kinh nghiệm tìm chồng cho các chị em: "Sau gần 4 năm ăn free đồ ăn ảnh nấu, mình nhận thấy, lấy một anh chồng biết nấu ăn là có lý lắm. Bởi vì người đàn ông mà thích nấu ăn lại có 1 phần tính phụ nữ như là chu đáo, kiên nhẫn, dịu dàng và tâm lý nữa. Ngoài ra, phải dành nhiều thời gian và công sức cho bữa ăn gia đình như vậy thì mấy ảnh cũng biết quý trọng gia đình hơn nữa nè. Bí kíp của mình là ngày xưa biết ảnh có Mẹ là giáo viên dạy nấu ăn, còn ảnh thì luôn bị thu hút bởi các kênh nấu ăn, món ăn đẹp, chủ động nấu ăn mời bạn bè, người thân của mình đến nhà chơi … hợp với một đứa không biết nấu ăn như mình quá chừng, thế là mình tự dưng đồng ý cưới ngay và luôn".

Gia đình của Xuân Diệu cùng con gái nhỏ - Ảnh: FB Miao Chun

Câu chuyện bi hài của cô nàng Xuân Diệu sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hi vọng mỗi người đều sẽ tìm thấy được cho mình người đàn ông sẵn sàng xuống bếp nấu cho bạn bát canh gừng, người đàn ông sẵn sàng chia sẻ công việc bếp núc với bạn, đó chính là tình yêu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời!