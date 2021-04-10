Trước khi gả con gái, mẹ ruột bấm bụng hỏi thông gia: 'Con nhỏ này đó giờ không biết nấu ăn, chị có chịu được không?'

Tâm sự Eva 10/04/2021 13:07

Gần đây, cộng động mạng được phen cười nghiêng ngả với câu chuyện của cô nàng Xuân Diệu kể về việc mình không biết nấu ăn nhưng lại cưới được một anh chồng đầu bếp "bất đắc dĩ".

Mở đầu câu chuyện, Xuân Diệu kể lại đoạn đối thoại giữa mẹ ruột và mẹ chồng của mình. "Mình là phụ nữ nhưng lại không biết nấu ăn. Hồi anh chồng chở Mẹ chồng mình tới nhà hỏi cưới, Mẹ ruột mình bấm bụng hỏi “Con nhỏ này đó giờ không biết nấu ăn, chị có chịu được không?”. Mẹ chồng mình cười xòa bảo “Chuyện nhỏ mà chị!”.

Sau đó, Xuân Diệu và chồng kết hôn, trong suốt 7 năm làm vợ, cô nàng đã nhiều lần muốn thử tự tay nấu ăn cho chồng, nhưng lần nào cũng chỉ quanh quẩn 3 cái kết "1 mặn, 2 nhạt, 3 vừa… ăn vừa uống nước". Gia đình Xuân Diệu luôn được những tràng cười nắc nẻ khi cô nàng vào bếp và nói đúng 1 câu "Hôm nay em nấu cơm, anh ăn cẩn thận!"

Anh chồng đầu bếp "bất đắc dĩ"

Chồng Diệu vốn là kiến trúc sư, nhưng khi cưới được cô vợ này, anh kiêm luôn công việc bếp núc. Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp mà mỗi món ăn anh chồng này nấu đều được trang trí rất đẹp mắt, y như một "tác phẩm trưng bày".

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, anh chồng đều dành ra 30-45 phút để sơ chế thức ăn để tủ lạnh. Đến sáng thức dậy từ sớm để nấu cho Diệu những bữa cơm ngon miệng - ngon mắt mang đi làm.

Những hộp cơm trưa anh làm đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, nhiều người còn thay nhau tag chồng mình vào bài post kèm theo câu nói: "chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng".

Cô nàng hậu đậu và cái kết có hậu

Nói về chuyện nấu ăn, Diệu chỉ cười, cô nàng từ bé thì ăn cơm mẹ nấu, đến khi lớn lấy chồng thì chồng nấu, cũng không phải "lăn vào bếp" bao giờ.

Chồng Diệu không những kiêm nhiệm việc nấu cơm gia đình mà cả những phần cơm trưa cô nàng mang đến công ty cũng đều được anh chuẩn bị tỉ mĩ.

"Mỗi sáng mình đều mong chờ giây phút được mở hộp cơm anh soạn sẵn để trên bàn cho mình mang theo đi làm và vỡ oà với rất nhiều cảm xúc kiểu như “You made my dayyyy” vậy đó" - Xuân Diệu chia sẻ.

Cô nàng cũng có vài lần ngượng ngùng khi đồng nghiệp trêu ghẹo: “2 vợ chồng son à?”, “Chưa có con đúng không?”, thậm chí có mấy chị em còn đùa là “Chồng của chúng ta hôm nay nấu món gì vậy?”, nhưng những điều đó khiến Diệu càng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có được một người chồng chu đáo và khéo léo.

Sau nhiều năm được chồng "chăm bẵm" và nấu ăn hàng ngày, Xuân Diệu hóm hỉnh chia sẻ rằng mình đã đúc kết được kinh nghiệm tìm chồng cho các chị em: "Sau gần 4 năm ăn free đồ ăn ảnh nấu, mình nhận thấy, lấy một anh chồng biết nấu ăn là có lý lắm. Bởi vì người đàn ông mà thích nấu ăn lại có 1 phần tính phụ nữ như là chu đáo, kiên nhẫn, dịu dàng và tâm lý nữa. Ngoài ra, phải dành nhiều thời gian và công sức cho bữa ăn gia đình như vậy thì mấy ảnh cũng biết quý trọng gia đình hơn nữa nè. Bí kíp của mình là ngày xưa biết ảnh có Mẹ là giáo viên dạy nấu ăn, còn ảnh thì luôn bị thu hút bởi các kênh nấu ăn, món ăn đẹp, chủ động nấu ăn mời bạn bè, người thân của mình đến nhà chơi … hợp với một đứa không biết nấu ăn như mình quá chừng, thế là mình tự dưng đồng ý cưới ngay và luôn".

nau an 6
Gia đình của Xuân Diệu cùng con gái nhỏ - Ảnh: FB Miao Chun

Câu chuyện bi hài của cô nàng Xuân Diệu sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hi vọng mỗi người đều sẽ tìm thấy được cho mình người đàn ông sẵn sàng xuống bếp nấu cho bạn bát canh gừng, người đàn ông sẵn sàng chia sẻ công việc bếp núc với bạn, đó chính là tình yêu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời!

Đêm tân hôn, chồng thẹn thùng thông báo một việc làm tôi "chết đứng"

Đêm tân hôn, chồng thẹn thùng thông báo một việc làm tôi "chết đứng"

Tôi tắm rửa thơm tho, còn cố tình mặc cái váy ngủ thật quyến rũ với mong muốn sẽ có một đêm tân hôn thật nồng nhiệt. Nào ngờ...

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đảm đàn ông biết nấu ăn chồng nấu ăn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 34 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 50 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau