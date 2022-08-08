Nửa đêm bắt gặp osi mặc đồ "mát mẻ" ra ngoài, tôi âm thầm bám theo thì choáng váng thấy người đàn ông đón chị ấy

Tâm sự Eva 08/08/2022 15:36

Tôi có nên nói không hay là cứ im lặng như không biết gì? Tôi thấy thương cho chị quá nhưng thật sự không biết phải làm sao.

Tôi lấy chồng đã 10 năm. Tôi và chồng ở riêng, không sống cùng gia đình chồng. Ban đầu khi có một con nhỏ, tôi có thể tranh thủ thời gian để làm việc nhà. Nhưng từ khi có con thứ hai, tôi thật sự không làm xuể.

Thời gian gần đây vì công việc ngày một nhiều, tôi và chồng không còn nhiều thời gian để lo cho gia đình nên quyết định thuê người giúp việc. Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.

Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn. Bình thường, chị luôn mặt đồ kín đáo, tôi thật không thể nhận ra. Lúc mới thấy chị bước ra, tôi cứ nghĩ rằng mình nhầm. Phụ nữ khi ăn diện lên đúng là thay đổi rất nhiều.

Nửa đêm bắt gặp osi mặc đồ 'mát mẻ' ra ngoài, tôi âm thầm bám theo thì choáng váng thấy người đàn ông đón chị ấy - Ảnh 1
Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi ngẩn người thấy người đàn ông đến đón chị giúp việc. Người đàn ông áy là anh trai chồng của tôi. Anh có gia đình, cũng thường xuyên qua nhà tôi. Thời gian trước, chị chồng của tôi đi công tác nên thuê chị giúp việc nhà tôi sang dọn dẹp vào cuối cùng. Chẳng ngờ được, nhờ thế mà anh chồng và chị giúp việc quen biết nhau rồi có quan hệ vụng trộm với nhau. 

Tôi không dám để lộ việc mình biết, chỉ âm thầm theo dõi chị giúp việc và anh chồng. Quả đúng thật là họ đang cặp kè với nhau! Từ ngày đó, tôi thấy chị ấy ngày càng xinh xắn, đầy đặn hơn. Anh chồng của tôi còn không tiếc tiền mua đồ đẹp cho chị. Tôi biết hết, còn có chứng cứ nhưng lại chưa nói với chị dâu. Tôi có nên nói không hay là cứ im lặng như không biết gì? Tôi thấy thương cho chị quá nhưng thật sự không biết phải làm sao.

Bố chồng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói hổn hển khi gọi video call, tôi hoảng hồn thấy có một bóng đen đang trốn sau cánh cửa

Bố chồng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói hổn hển khi gọi video call, tôi hoảng hồn thấy có một bóng đen đang trốn sau cánh cửa

Tôi điếng người không nói nên lời, còn bố chồng thì vội vàng cúp máy. Sau hôm đó, ông xin tôi giữ kín chuyện này.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện gia đình hôn nhân chuyện ô sin

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 32 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do