Những thời điểm đàn ông "sợ" chuyện ấy, chị em nên biết để "kiềm chế" bản thân kẻo chàng... chạy mất dép

Nếu “một nửa” của bạn gặp tình trạng này, hãy đừng đề cập hay chú ý đến chuyện “giao ban” trong một thời gian và dành nó cho những việc khác như hôn, âu yếm cho đến khi chàng lấy lại bình tĩnh.

Khi mệt mỏi, căng thẳng

Để sẵn sàng cho một cuộc 'yêu', nam giới cần phải hội tụ đủ các yếu tố cả về thể chất lẫn tinh thần. Trường hợp khi có những vấn đề về sức khỏe như lúc ốm đau, bệnh tật, chắc chắn không một cánh mày râu nào có thể tự tin chắc chắn vào bản lĩnh đàn ông của mình lúc đấy. Cũng như khi đang gặp tâm trạng căng thẳng, stress lo âu nhiều, nam giới cũng không thể có hứng thú hay ham muốn tình dục được. Rất khó có một người nam giới nào đang có vấn đề về stress lại có thể quan hệ được với người yêu hay vợ mình được.

Ảnh minh họa: Internet

Khi thiếu tự tin về chuyện gối chăm

Những chàng trai thiếu tự tin trong chăn gối được các nghiên cứu chứng minh rằng, họ cũng thường lọt vào nhóm những người mất cảm xúc yêu. “Chỉ cần một lần chàng không thể “chào cờ” khi yêu, sẽ dẫn đến một vòng tuần hoàn tiêu cực: các ông nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra lại, khiến họ rất mất tự tin, và đúng là chuyện đó sẽ xảy ra vì họ bị ám ảnh bởi suy nghĩ này”.

Nếu “một nửa” của bạn gặp tình trạng này, hãy đừng đề cập hay chú ý đến chuyện “giao ban” trong một thời gian và dành nó cho những việc khác như hôn, âu yếm cho đến khi chàng lấy lại bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bị nàng chỉ đạo cuộc yêu

Chủ động trong lúc “yêu” là tốt nhưng đừng trở thành người điều khiển cả “cuộc vui”. Đàn ông không thích bị chỉ bảo kiểu này. Thay vì liên tục hướng dẫn anh ấy phải chạm vào đúng chỗ này, di chuyển thế kia, hãy “phản ứng” khi chàng có những hành động khiến bạn thích hay nhắc nhở để chàng biết bạn cảm thấy hạnh phúc thế nào khi anh ấy khám phá một vùng cơ thể nào đó nhạy cảm.

Nếu mối quan hệ của bạn rơi vào tình trạng trên, 2 người cần ngồi lại để tâm sự, trao đổi thật thoải mái với nhau về mức độ nhu cầu và ham muốn của từng người.

Ngày làm đám tang cho chồng, vợ chết sững khi thấy 4 cô gái mặc đầm bầu nước mắt ngắn dài đến "đàm phán" chuyện động trời Người chồng mẫu mực tôi tin tưởng hóa ra đã ăn nằm với 4 người phụ nữ để tìm con trai. Giờ tôi phải làm sao đây nếu những người phụ nữ kia đều sinh ra con của chồng tôi?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thoi-iem-an-ong-so-chuyen-ay-chi-em-nen-biet-e-kiem-che-ban-than-keo-chang-chay-mat-dep-605832.html