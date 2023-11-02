Đi ăn tân gia, vừa gặp mặt vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự Eva 02/11/2023 12:20

Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào...

Hà có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Hùng vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Hùng về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Hùng trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Hùng rất yêu thương Hà. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Hùng, Hà dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Hùng nở mặt nở mày với người khác.

Đi ăn tân gia, vừa gặp mặt vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy nhau, bố mẹ Hùng cũng rất quý Hà. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Một hôm Hùng cùng Hà đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Hùng ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Hà thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Hà nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Hà cứ im lặng làm việc.

Đến khi lên bàn ăn, Hùng ngồi bàn với các chú bên cạnh, Hà ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Hà. Hà không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Hùng mà anh không chịu. Hà nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Sau khi tan tiệc, Hà thấy Hùng đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Hùng quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”. 

Đi ăn tân gia, vừa gặp mặt vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi, Hùng dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Hùng cứ gặng hỏi Hà rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Hà cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Hùng, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

Vừa đi làm về thấy nóc nhà bị khoét một lỗ to, thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời viết luôn đơn ly hôn

Vừa đi làm về thấy nóc nhà bị khoét một lỗ to, thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời viết luôn đơn ly hôn

Để tiện trông nom con khi ở xa, tôi đã lắp camera trong nhà. Tôi cay đắng vô cùng khi bản thân lại có một người chồng cạn tình cạn nghĩa như thế.

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