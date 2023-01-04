Con dâu bụng mang dạ chửa xin về nhà ngoại ăn Tết, mẹ chồng mắng xối xả khiến cô điếng người

Từ năm 20 tuổi, chồng tôi đã lên TP.HCM sống và làm việc, ít liên lạc với gia đình. Bố của anh mất sớm và mẹ chồng tôi đã đi thêm bước nữa. Hiện tại, bà sống ở quê cùng người chồng mới.

Tôi 24 tuổi, đang mang thai con đầu lòng được 8 tháng. Hiện tại, tôi sống cảnh nhà thuê với chồng ở TP.HCM.

Năm nay, chồng tôi phải làm việc xuyên Tết, không có thời gian ở nhà. Tôi sắp sinh nên chồng bảo tôi về nhà ngoại ăn Tết để bố mẹ chăm cho tiện. Anh đưa tôi 10 triệu đồng bảo gửi bố mẹ vừa tiêu Tết vừa lo chuyện sinh con.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cách biệt và không có sự hỗ trợ của mẹ chồng. Thế nhưng, hầu hết chuyện nhà tôi mẹ chồng đều bắt phải làm theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất hài lòng trước sự chu đáo và tâm lý của chồng. Thế nhưng, khi mẹ chồng biết tôi về nhà mẹ đẻ ăn Tết, bà lại làm lớn chuyện. Bà gọi điện cằn nhằn chồng tôi: “Tết năm đầu sao lại để vợ về nhà mẹ đẻ? Bà con dưới quê không thấy về sẽ nói mẹ chồng không ra gì, con dâu xem thường…”.

Chồng tôi giải thích tôi sắp sinh nên một công đôi chuyện về nhà ngoại ăn Tết, rồi chuẩn bị sinh con, ở cữ.

Mẹ chồng tôi lại quả quyết, bầu mới 8 tháng, về nhà nội ăn Tết xong thì về ngoại đi đẻ. Lúc này, chồng tôi không giữ được bình tĩnh mà nói thẳng: “Mẹ đã có gia đình riêng, bao lâu nay mạnh ai nấy sống, sao bây giờ mẹ lại thích quản. Về nhà nội 300km, rồi chạy ngược ra ngoại 400km nữa thì vợ con lấy sức đâu mà đẻ”.

Thế là, mẹ chồng tôi khóc lu loa trong điện thoại. Bà bảo anh bất hiếu chỉ nghĩ cho vợ không thương mẹ.

Chưa dừng lại ở đó, tôi có kể chuyện được chồng đưa 10 triệu đồng đem về ngoại cho em chồng nghe. Người này liền thuật lại với mẹ.

Khỏi phải nói, bà gọi thẳng cho tôi, chửi như tát nước: “Cô làm gì khiến con trai tôi lú lẫn, rồi bòn rút tiền đem về lo cho cha mẹ cô phải không? Con tôi ngu dại thì còn có tôi, cô đừng hòng lấy một đồng nào mang đi”.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nói một tràng, bà cúp máy và kèm theo lời đe dọa lên TP.HCM xử lý chuyện vợ chồng tôi. Tôi tin chồng sẽ hiểu chuyện và bênh vực cho tôi. Thế nhưng, khi bị mẹ chồng nghĩ xấu, tôi rất buồn.

Chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ sinh con mà tâm trạng cứ tệ thế này thì không an tâm chút nào. Nếu mẹ chồng tôi lên đây, vợ chồng tôi phải giải quyết thế nào để hạn chế mâu thuẫn?