Chuyên gia tiết lộ nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng 'khô hạn' của 'cô bé', giúp chị em tìm lại 'khoái cảm' trong mỗi lần 'ân ái'

Nhiều người cho rằng, chứng khô âm đạo chỉ thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nhiên theo GS.TS Vương Tiến Hòa thì đây là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, nhưng chủ yếu tập trung ở độ tuổi ngoài 40.

Theo GS.TS Vương Tiến Hòa – Nguyên cố vấn cao cấp Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, chứng khô âm đạo ở nữ giới là vấn đề khó nói không chỉ với phụ nữ mà cả cánh mày râu. Tuy nhiên nếu không có sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau, chứng “khô hạn” không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý, sức khỏe sinh sản mà có thể dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân.

Phụ nữ khi bước sang tuổi 30, quá trình lão hóa sẽ bắt đầu biểu hiện cùng với sự suy giảm chức năng buồng trứng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ estrogen và ham muốn tình dục thấp.

Ngoài ra phụ nữ sau khi sinh cũng sẽ gặp phải tình trạng suy giảm nội tiết tố. Theo đó trong thời kỳ mang thai, nồng độ hormone estrogen sẽ tăng lên 500-1000 lần để bảo vệ sức khỏe thai nhi. Nhưng sau khi sinh con, lượng estrogen sẽ tự động giảm đi để nhường chỗ cho hormone tiết sữa – prolactin.

Hơn nữa, khi sinh con, đầu thai nhi sẽ đi qua khoang ảo trong âm đạo làm cho âm đạo bị căng giãn và tổn thương. Những tổn thương tại chỗ vùng niêm mạc âm đạo và sự suy giảm estrogen khi cho con bú sẽ làm âm đạo lâu hồi phục, giảm tiết dịch âm đạo.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác có thể gây nên chứng khô âm đạo như cắt buồng trứng, dùng thuốc điều trị, bệnh về tuyến giáp hoặc áp lực tinh thần quá lớn…

Viêm nhiễm phụ khoa

Viêm nhiễm phụ khoa là căn bệnh thường gặp ở nữ giới. Theo thống kê của GS.TS Vương Tiến Hòa, có đến 70% nữ giới gặp phải tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Một số biểu hiện lâm sàng của bệnh bao gồm: Vùng kín xuất hiện khí hư có mùi lạ, hôi, màu sắc bất thường (trắng, vàng, thậm chí ngả xanh) và có dạng bột như bã đậu.

Khi vùng kín nữ giới gặp các vấn đề viêm nhiễm, chúng sẽ hủy hoại tế bào âm đạo, làm mỏng độ dày thành niêm mạc và giảm tiết dịch, từ đó gây khô hạn.

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Điều trị đúng cách khi gặp phải tình trạng khô âm đạo

Chứng khô âm đạo tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu không được chuẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những đổ vỡ không đáng có trong hôn nhân. Bên cạnh đó, khi âm đạo không được bôi trơn đầy đủ, tình dục đối với phụ nữ lúc này sẽ chỉ là những cơn đau và sự chịu đựng chứ không còn là hạnh phúc.

Vì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây bệnh nên việc áp dụng các biện pháp điều trị cũng không giống nhau. Do vậy, đi khám phụ khoa sẽ là cách tốt nhất giúp chị em xách định chính xác nguyên nhân và có phương pháp điều trị kịp thời.

Bên cạnh việc điều trị, chị em cũng nên chú trọng trong cách ăn uống và sinh hoạt để cải thiện tình trạng bệnh. Tích cực bổ sung các nguồn thực phẩm giàu estrogen như: Đậu nành, mầm đậu nành, lúa mạch, mè… Các thực phẩm giàu vitamin cũng góp phần không nhỏ cải thiện tình trạng khô hạn âm đạo. Ngoài ra, sử dụng chất bôi trơn cũng là một biện pháp tạm thời giúp chị em tìm lại khoái cảm khi ân ái.