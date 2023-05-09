Chuyên gia tiết lộ nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng 'khô hạn' của 'cô bé', giúp chị em tìm lại 'khoái cảm' trong mỗi lần 'ân ái'

Tâm sự Eva 09/05/2023 12:04

Theo GS.TS Vương Tiến Hòa – Nguyên cố vấn cao cấp Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, việc 'khô hạn' lâu dài không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý, sức khỏe sinh sản mà có thể khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Theo GS.TS Vương Tiến Hòa – Nguyên cố vấn cao cấp Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, chứng khô âm đạo ở nữ giới là vấn đề khó nói không chỉ với phụ nữ mà cả cánh mày râu. Tuy nhiên nếu không có sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau, chứng “khô hạn” không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý, sức khỏe sinh sản mà có thể dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân.

Nguyên nhân gây ra khô âm đạo ở nữ giới

Nhiều người cho rằng, chứng khô âm đạo chỉ thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nhiên theo GS.TS Vương Tiến Hòa thì đây là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, nhưng chủ yếu tập trung ở độ tuổi ngoài 40.

Chuyên gia tiết lộ nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng 'khô hạn' của 'cô bé', giúp chị em tìm lại 'khoái cảm' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm nội tiết tố

Phụ nữ khi bước sang tuổi 30, quá trình lão hóa sẽ bắt đầu biểu hiện cùng với sự suy giảm chức năng buồng trứng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ estrogen và ham muốn tình dục thấp.

Ngoài ra phụ nữ sau khi sinh cũng sẽ gặp phải tình trạng suy giảm nội tiết tố. Theo đó trong thời kỳ mang thai, nồng độ hormone estrogen sẽ tăng lên 500-1000 lần để bảo vệ sức khỏe thai nhi. Nhưng sau khi sinh con, lượng estrogen sẽ tự động giảm đi để nhường chỗ cho hormone tiết sữa – prolactin.

Hơn nữa, khi sinh con, đầu thai nhi sẽ đi qua khoang ảo trong âm đạo làm cho âm đạo bị căng giãn và tổn thương. Những tổn thương tại chỗ vùng niêm mạc âm đạo và sự suy giảm estrogen khi cho con bú sẽ làm âm đạo lâu hồi phục, giảm tiết dịch âm đạo.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác có thể gây nên chứng khô âm đạo như cắt buồng trứng, dùng thuốc điều trị, bệnh về tuyến giáp hoặc áp lực tinh thần quá lớn…

Viêm nhiễm phụ khoa

Viêm nhiễm phụ khoa là căn bệnh thường gặp ở nữ giới. Theo thống kê của GS.TS Vương Tiến Hòa, có đến 70% nữ giới gặp phải tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Một số biểu hiện lâm sàng của bệnh bao gồm: Vùng kín xuất hiện khí hư có mùi lạ, hôi, màu sắc bất thường (trắng, vàng, thậm chí ngả xanh) và có dạng bột như bã đậu.

Khi vùng kín nữ giới gặp các vấn đề viêm nhiễm, chúng sẽ hủy hoại tế bào âm đạo, làm mỏng độ dày thành niêm mạc và giảm tiết dịch, từ đó gây khô hạn.

Chuyên gia tiết lộ nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng 'khô hạn' của 'cô bé', giúp chị em tìm lại 'khoái cảm' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều trị đúng cách khi gặp phải tình trạng khô âm đạo

Chứng khô âm đạo tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu không được chuẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những đổ vỡ không đáng có trong hôn nhân. Bên cạnh đó, khi âm đạo không được bôi trơn đầy đủ, tình dục đối với phụ nữ lúc này sẽ chỉ là những cơn đau và sự chịu đựng chứ không còn là hạnh phúc.

Vì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây bệnh nên việc áp dụng các biện pháp điều trị cũng không giống nhau. Do vậy, đi khám phụ khoa sẽ là cách tốt nhất giúp chị em xách định chính xác nguyên nhân và có phương pháp điều trị kịp thời.

Bên cạnh việc điều trị, chị em cũng nên chú trọng trong cách ăn uống và sinh hoạt để cải thiện tình trạng bệnh. Tích cực bổ sung các nguồn thực phẩm giàu estrogen như: Đậu nành, mầm đậu nành, lúa mạch, mè… Các thực phẩm giàu vitamin cũng góp phần không nhỏ cải thiện tình trạng khô hạn âm đạo. Ngoài ra, sử dụng chất bôi trơn cũng là một biện pháp tạm thời giúp chị em tìm lại khoái cảm khi ân ái.

Tôi chán nản để mặc bạn trai vận động trên giường, chưa trọn vẹn cao trào đã vội kết thúc hụt hẫng

Tôi chán nản để mặc bạn trai vận động trên giường, chưa trọn vẹn cao trào đã vội kết thúc hụt hẫng

Bao giờ cũng vậy, ở bên ngoài anh là một con thú thậm chí trước khi lên giường anh cực kì hoang dã, nhưng khi vận động trên giường anh luôn khiến tôi thất vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the nguyên nhân phụ nữ bị khô hạn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 29 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 40 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo