Yêu nhầm 'tra nam' phải bỏ thai 3 lần, gái xinh vẫn cưới được đại gia nhưng đêm tân hôn chồng tiết lộ bí mật động trời khiến cô gái chết lặng vì sốc

Tâm sự 23/09/2023 02:12

Huyền đã điều tra được Tuấn là chàng đại gia đích thực, cả gia đình anh đều làm nghề y và bố anh còn là giám đốc 1 bệnh viện lớn. Nhưng vì sợ bị nói dựa hơi bố nên Tuấn đã tìm đến làm việc ở đây.

Từ trước đến nay, Huyền luôn có tâm niệm nhất định phải lấy được chồng giàu. Vì vậy, cô đã từng có 1 vài người yêu nhưng rồi anh sau không hơn được anh trước, vậy là cô đá bay. Thế nhưng, xui xẻo cho cô đã 2 lần bị lừa có bầu,  và cô phải nghiến răng đi phá cả 2. Sau đó, cô gặp 1 anh chàng giàu có, cô đã bẫy anh để có thai, đúng lúc đã chắc mẩm vớ được người đàn ông để nương tựa cả đời thì cô suýt sốc ngất.

Người đó khi biết Huyền có em bé, anh ta ném cho cô 500 ngàn rồi nói:

- Đi phá đi, tôi không bao giờ cưới cô làm vợ đâu, bố mẹ tôi cũng không đồng ý.

Từ hôm đó, anh ta mất tích, Huyền lại 1 lần nữa đến bệnh viện để xử lý cái thai. Vào phòng phẫu thuật, nước mắt cô lưng tròng, đau đớn thể xác 1 phần mà uất ức với cuộc đời tới 10 phần.

Nhưng sau khi giải quyết xong, Huyền định đi về thì 1 vị bác sĩ gọi giật lại:

- Cô Huyền, tôi có thể nói chuyện với cô 1 lát được không?

Huyền nhìn anh ta rồi nói:

- Bác sĩ Tuấn, anh có chuyện gì?

- À, tôi đưa cho cô thêm ít thuốc bổ, uống vào cho mau khỏi, đã 3 lần phá thai rồi, trong người ắt rất yếu, phải chú ý bồi bổ sức khỏe nhé.

Yêu nhầm 'tra nam' phải bỏ thai 3 lần, gái xinh vẫn cưới được đại gia nhưng đêm tân hôn chồng tiết lộ bí mật động trời khiến cô gái chết lặng vì sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó, nhìn ánh mắt anh ta, Huyền đã thấy 1 sự quan tâm đặc biệt. Từ hôm ấy, ngày nào Tuấn cũng nhắn tin hỏi han Huyền rồi dần dần tán tỉnh cô. Huyền đã điều tra được Tuấn là chàng đại gia đích thực, cả gia đình anh đều làm nghề y và bố anh còn là giám đốc 1 bệnh viện lớn. Nhưng vì sợ bị nói dựa hơi bố nên Tuấn đã tìm đến làm việc ở đây.

Vì thế, Huyền bỗng nhiên cảm thấy có tia hy vọng lóe lên. Cô liền đáp lại sự quan tâm của Tuấn rất nhiệt tình và cuối cùng 2 người cũng có 1 cái kết như Huyền mong muốn.

Đó là 1 đám cưới hoành tráng bậc nhất thành phố. Ngày cưới, Huyền nở mày nở mặt với bạn bè vì có chồng đại gia giỏi giang. Nhưng đến lúc tân hôn thì cô sốc ngất.

Khi Huyền đã lên giường mặc sẵn 1 bộ ngủ sexy chờ chồng thì anh lại chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhí nhoáy nhắn tin. Huyền kéo chồng:

- Kìa anh, tân hôn đi chứ.

Bây giờ, Tuấn mới cười khẩy:

- Cô nghĩ tôi yêu cô thật nên mới lấy đấy à?

Huyền trợn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn mong chỉ là câu nói đùa, cho đến khi chồng tụt quàn xuống để lộ chiếc quần sịp hồng bên trong thì Huyền bịt cứng miệng:

- Anh…anh..?

Yêu nhầm 'tra nam' phải bỏ thai 3 lần, gái xinh vẫn cưới được đại gia nhưng đêm tân hôn chồng tiết lộ bí mật động trời khiến cô gái chết lặng vì sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn nhướn mày:

- Cô phá thai 3 lần rồi, nát bét cả rồi còn ham hố lấy đại gia, thì chỉ có tôi mới chấp nhận thôi. Vì sao ư? Vì tôi không yêu đàn bà. Tôi lấy cô vì bố tôi ép cưới vợ, tôi phải có vợ để bố mẹ yên tâm giao lại cơ ngơi này cho tôi. Còn thứ đàn bà như cô, có cho tôi cũng chả thèm.

Huyền điếng người, nước mắt rơi vô thức:

- Là…là sao? Anh…lợi dụng tôi?

Tuấn xua tay nói:

- Cả 2 cùng có lợi mà, cô thì được tiếng lấy chồng đại gia, xóa đi vết nhơ những lần trước, còn tôi thì có vợ, hằng ngày mỗi người tự sống cuộc sống của mình, không ai liên quan đến ai. Khi nào tôi được di chúc kế thừa tài sản thì chúng ta ly dị. OK?

Huyền chết lặng gục đầu xuống :

- Tại sao lại thế này? Tôi…tôi…

Tuấn quát lên:

- Giờ cô muốn ly dị tôi cũng không được đâu, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, tôi có tiền, có luật sư giỏi, cô không bao giờ thắng được tôi đâu.

Đêm tân hôn đó đối với Huyền như cơn ác mộng, cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu, cô chỉ biết bưng mặt khóc hận.

Gái ế về quê lấy chồng qua mai mối, sau đêm tân hôn với ông chồng tự nhận bị gay, lúc nào đi tắm vợ cũng phải mang dao để phòng thân vì không còn sức chiều

Gái ế về quê lấy chồng qua mai mối, sau đêm tân hôn với ông chồng tự nhận bị gay, lúc nào đi tắm vợ cũng phải mang dao để phòng thân vì không còn sức chiều

Vân quyết định về quê cưới chồng như mẹ mai mối. Cứ tưởng dù là gái ế thì cũng phải lấy được người đàn ông tử tế một tý, nào ngờ lúc gặp mặt chồng tương lai của mình thì Vân choáng váng khi mà Tuấn gầy đến mức chắc chỉ được hơn 40 kg còn nhỏ người hơn cả Vân. Đã vậy dáng vẻ của Tuấn cứ yểu điệu không khác gì con gái. 

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