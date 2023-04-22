Vừa về đến nhà đã thấy vết đục khoét trên trần, coi kĩ lại đoạn camera chứa bí mật bên trong, tôi sốc tận óc chứng kiến điều chồng làm

Tâm sự 22/04/2023 01:35

Dù đã cố gắng sống tốt cho bản thân mình, chấp nhận làm mẹ đơn thân nhưng tôi vẫn không thể ngờ điều chồng làm.

Tôi lấy chồng đã 3 năm, có một con gái chưa tròn 2 tuổi. Quả thật cuộc hôn nhân này khá chóng vánh. Lúc đó tôi đã 30 tuổi, gặp được Tiến cũng đã 32 tuổi. Chúng tôi qua lại được vài tháng thì quyết định kết hôn. Tôi không yêu Tiến nhiều nhưng vì bị bố mẹ thúc giục lấy chồng nên cứ muốn cưới chồng cho xong. Nào ngờ đây là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi.

Sau khi lấy nhau tôi mới phát hiện Tiến là người đàn ông gia trưởng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Anh luôn quản tôi tiêu xài thế nào, tiền bạc trong nhà đều phải do anh giữ. Ban đầu tôi cũng không muốn tranh cãi với chồng, nhưng anh ngày một quá đáng khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến cả việc tôi đem tiền về biếu mẹ ốm anh cũng tính toán khiến tôi thật sự tức giận.

Vừa về đến nhà đã thấy vết đục khoét trên trần, coi kĩ lại đoạn camera chứa bí mật bên trong, tôi sốc tận óc chứng kiến điều chồng làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng nghĩ đã lấy chồng rồi thì không ly hôn. Vì trước khi tôi nhận ra mình sai lầm, tôi đã sinh con. Tôi cố gắng giữ một mái nhà cho bản thân, cho con gái của mình.. Tôi sẵn sàng kiên nhẫn tìm cách dung hòa tính cách với chồng. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi khi tôi biết Tiến ngoại tình. Tôi luôn nhớ khoảnh khắc tôi biết Tiến mua chiếc túi mấy triệu cho cô nhân tình nhưng anh lại chưa từng mua một món đồ mấy trăm cho tôi.

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Tiến không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Tiến cũng đồng ý.

Vừa về đến nhà đã thấy vết đục khoét trên trần, coi kĩ lại đoạn camera chứa bí mật bên trong, tôi sốc tận óc chứng kiến điều chồng làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm đó tôi đưa sang con nhà ngoại về. Vào đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét. Tôi thấy kì lạ vì không thể là trộm, vì đồ đạt trong nhà không bị xáo trộn, chỉ có trần nhà bị như thế. Sau đó tôi mở camera lên để xem chuyện gì đã xảy ra thì chết lặng khi thấy một bóng dáng.

Trong đoạn camera, tôi thấy chồng trở về nhà sau nhiều ngày bỏ theo nhân tình. Anh bắc cái thang leo lên trần nhà, sau đó anh lấy xuống một cái túi đen. Tôi thấy chồng lấy vòng vàng, tiền giấy ra đếm lại. Hóa ra trước khi lấy tôi, anh không muốn tài sản của mình gộp chung vào thành tài sản chung với tôi nên quyết định giấu tiền và vàng trên trần nhà. Sau khi tôi quyết ly hôn thì anh lén về nhà để lấy.

Anh lại không ngờ tôi lại thấy tất cả. Vì tôi phải ra ngoài kiếm tiền nên tìm người quen giữ con gái còn quá nhỏ. Để tiện trông nom con khi ở xa, tôi đã lắp camera trong nhà. Tôi cay đắng vô cùng khi bản thân lại có một người chồng cạn tình cạn nghĩa như thế. Nhưng thôi có như thế thì tôi mới có thể dứt khoát ly hôn chồng để bắt đầu cuộc sống mới.

 

Vừa bước vào nhà người yêu thì nghe tiếng động khẽ trong phòng ngủ, linh tính chẳng lành, tôi đến mở thẳng vào trong, cảnh tượng khiến tôi ngã ngửa

Vừa bước vào nhà người yêu thì nghe tiếng động khẽ trong phòng ngủ, linh tính chẳng lành, tôi đến mở thẳng vào trong, cảnh tượng khiến tôi ngã ngửa

Nhưng tôi lại bị chê bai ích kỉ, điều ấy khiến tôi không tin nổi và vô cùng tức giận khi không được tôn trọng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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