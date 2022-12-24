Vừa có màn ân ái cuồng nhiệt, tôi ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy, tôi thất kinh thấy điều vợ đang làm bên cạnh

Giật mình tỉnh giấc, chưa kịp quay sang ôm vợ thì tôi tá hỏa trước cảnh tượng vợ đang... một mình, nhìn lại cách cô ấy làm mà tôi run bần bật.

Chúng tôi yêu nhau nửa năm trước khi làm đám cưới. Hai đứa cũng có vượt rào trước, nhưng thời gian yêu nhau, ở xa nên cả tháng gặp nhau được 1, 2 lần, cả tôi và cô ấy đều rất nhớ nhau. Mỗi lần gặp là một lần hai đứa quấn quýt, phải nói thật, chuyện ấy của hai đứa rất tuyệt, lúc nào cũng thăng hoa hạnh phúc. Gia đình hai bên vun vào, công việc thuận lợi nên hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cũng thời gian này, vợ tôi chuyển sang một công ty khác cũng gần nhà.

Tưởng rằng như thế là viên mãn và hạnh phúc, nhưng sau đám cưới không bao lâu, tôi bắt đầu quá tải vì không "chiều" nổi vợ, cô ấy có nhau cầu quá cao. Ảnh minh họa: Internet Ngay đêm tân hôn, hôm đó tôi uống nhiều, lại bận rộn từ sáng nên người ngợm vô cùng mệt mỏi. Hai đứa cũng gần gũi xong, thật sự tôi cũng không được nhiệt tình cho lắm vì quá oải. Xong việc tôi vật ra ngủ. Nửa đêm thấy vợ "khều chân", tôi biết cô ấy muốn gì nhưng vì buồn ngủ quá nên cứ lơ đi. Khoảng một tiếng sau, tôi đột nhiên tỉnh giấc vì có tiếng động, hé mắt ra nhìn, tôi chết điếng khi vợ đang say sưa... tự xử. Tôi tỉnh hẳn, thật sự sốc nặng nhưng không dám mở mắt hẳn ra, vờ như không hề hay biết. Sau đó thấy vợ dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi nằm thao thức nghĩ và ám ảnh mãi, đến gần sáng mới thiếp đi.

Kể từ hôm đó, tôi mới thấm tháp với nhu cầu kinh khủng của vợ. Tối nào, đêm nào cô ấy cũng đòi hỏi, thậm chí những ngày nghỉ thì còn cả buổi trưa. Chưa bao giờ tôi thấy mình "đuối" như thế này cả, dù tôi đã ăn uống, thể dục, sinh hoạt điều độ duy trì sức khỏe, thậm chí còn uống cả mấy thứ thuốc để bổ trợ nhưng dường như chẳng ăn thua. Vợ lúc nào cũng hừng hực, chủ động, cô ấy đòi hỏi vô độ làm tôi gần như kiệt quệ. Mới cưới được 2 tháng thôi nhưng tôi thấy sợ hãi cực độ mỗi lần nghĩ tới chuyện vợ chồng. Cứ đi làm, đến giờ về là tôi sợ, có hôm mệt phát ốm muốn nghỉ ngơi mà cô ấy không tha, nếu từ chối thì kiểu gì cũng bị vợ làm mình làm mẩy, giận dỗi nọ kia. Tôi kiếm cớ đi công tác, thoát được 2, 3 ngày, nhưng đến ngày về vợ lại bắt "bù cho em đi" khiến tôi phát hoảng. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi chỉ nghĩ đến việc tự giải thoát mình... tôi nên làm gì đây

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-co-man-an-ai-cuong-nhiet-toi-ngu-thiep-i-nua-em-tinh-day-toi-that-kinh-thay-ieu-vo-ang-lam-ben-canh-538712.html