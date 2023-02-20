Tôi nghĩ, chỉ cần thấy chồng bước ra, tôi sẽ lao về phía anh ta mà đánh mà đấm cho thỏa nỗi cay đắng, tủi hờn. Thế nhưng, khi anh ta xuất hiện, tôi lại đứng như trời trồng.

Cách đây vài tháng, anh khoe, một người bạn cấp ba chuyên lắp đặt nội thất cho các đại gia muốn hợp tác với anh. Nhờ người bạn đó, anh có một đơn hàng trị giá nửa tỷ.

Chồng tôi năm nay 30 tuổi, là giáo viên nhưng đã nghỉ dạy, hiện anh kinh doanh đồ gỗ. Cửa hàng mới mở được hơn nửa năm nên chưa có nhiều khách. Anh phải đi ngoại giao để tìm thêm mối làm ăn.

Tôi còn nhớ, tối hôm nhận được đơn hàng, anh đi uống rượu say nhưng lúc về nhà vẫn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Anh còn hứa với mẹ con tôi, sẽ chăm chỉ làm ăn để ngày càng có nhiều đơn hàng giá trị hơn.

Tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng kể từ sau buổi tối đó, anh bận rộn với công việc và những cuộc gặp gỡ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một ngày, bạn cùng xã nói với tôi rằng, cô ấy nhìn thấy chồng tôi chở một người phụ nữ đi trên thị trấn. Họ rất tình cảm với nhau.

Tôi không tin cho đến ngày hôm nay ...

Sau hơn 1 tiếng chờ đợi, chồng tôi xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy 2 người đó, chân tôi như muốn quỵ xuống. Nhân tình của anh chính là người cho vay nặng lãi ở chợ huyện, nhiều hơn chồng tôi hàng chục tuổi.

Hồi chuẩn bị mở cửa hàng, vì thiếu tiền, 2 vợ chồng tôi có tìm đến người phụ nữ này để nhờ cậy. Nhưng sau đó, thấy bà ta cho vay với lãi "cắt cổ", chồng tôi không vay nữa.

Bây giờ, chứng kiến cảnh này, tôi không biết phải hiểu thế nào.

Tối đó, tôi yêu cầu chồng nói thật mọi chuyện. Khi thấy sự việc không thể giấu giếm, chồng tôi mới thú nhận, mấy tháng đầu năm, cửa hàng không kinh doanh được, tiền lãi ngân hàng không thể chậm chễ nên anh đành gặp người phụ nữ này để vay tiền.

Cũng chính người này đã giới thiệu cho anh đơn hàng nửa tỷ. Vì thế, khi bà ta có ý thân thiết với anh, anh không dám từ chối.

Anh khẳng định, anh không hề có tình cảm với bà ta. Tất cả chỉ vì công việc, tiền bạc... Anh cũng hứa, khi đã có kinh tế vững, chỗ đứng trong thương trường tốt hơn, anh sẽ chấm dứt hẳn với bà ta. Anh mong tôi đừng nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng là một người vợ, làm sao tôi có thể chấp nhận chung chồng như thế. Giờ tôi phải làm sao?

Tôi mới sinh con, công việc chưa có. Bố mẹ tôi cũng không khá giả để hỗ trợ anh về tiền bạc, giúp anh không phải phụ thuộc người ta.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên.