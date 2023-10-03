- Đúng là nhà tôi vô phúc khi rước loại đàn bà như cô về làm dâu. Cô định để nhà tôi tuyệt giống tuyệt tự đấy hả?

Cưới nhau hơn 2 năm mà Liên vẫn chưa có bầu, hàng xóm cứ dị nghị rằng gia đình Tuấn vô phúc khi cưới cô vợ cau điếc như Liên. Nhất là mẹ chồng của Liên vốn dĩ không ưa cô nên bây giờ thấy cô "hiếm muộn" bà lại càng được thể chửi mắng. Biết rõ điều đó nên Liên luôn cố gắng trở thành con dâu ngoan hiền, thế nhưng dù Liên làm đúng hay gì thì mẹ chồng vẫn không coi cô ra gì.

- 2 năm cưới rồi mà cô còn bảo tôi chờ nữa à? Con dâu nhà người ta con bồng con bế cả rồi thế mà cô vẫn "tịt". Nếu không sinh được thì ly hôn đi để thằng Tuấn còn cưới vợ khác.

Nghe những lời mẹ chồng nói thì Liên đau đớn lắm, nhưng cô chỉ nghĩ mẹ chồng tức giận mới nói thế. Cũng may là bên cạnh Liên còn còn có Tuấn yêu thương và chăm sóc cho cô. Ấy thế nhưng chẳng hiểu có phải ông trời đày đọa Liên hay không mà uống đủ các loại thuốc rồi mà cô vẫn mãi không thể thụ thai. Trong khi Liên mãi không có bầu thì mẹ chồng cô lại cứ rước Ly, cô con gái bạn của mẹ chồng Liên về chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng Liên đang cố gắng mai mối cho con trai mình với Ly, so với Liên thì Ly hơn hẳn về mọi mặt đặc biệt là Ly cũng thích Tuấn nên càng hợp cạ với kế hoạch hoàn hảo của mẹ chồng Liên. Ngày hôm đó nấu nướng xong xuôi Liên lên phòng gọi mẹ chồng thì thấy bà đang cười nói với Ly.

- Con đừng gọi bác nữa, cứ xưng hô mẹ con đi cho gần gũi. Đợi đến khi con mang thai với thằng Tuấn rồi thì mẹ sẽ đuổi con Liên "cau điếc" đó ra khỏi nhà này. Bác chỉ muốn con làm con dâu bác thôi.

Nghe mẹ chồng nói những câu đó mà Liên bật khóc, vậy nhưng cô không dám nói điều gì với chồng cả vì sợ chồng lo lắng. Hơn ai hết Liên tin tưởng rằng chồng chỉ yêu mình mà thôi, để giữ lấy hạnh phúc của mình thì Liên cố gắng mang thai để mẹ chồng không còn ghét bỏ cô nữa. Và rồi cuối cùng trời không phụ công Liên khi sau thời gian dài uống thuốc thì cô cũng mang thai. Giây phút khoe que thử thai 2 vạch mà Tuấn ôm lấy Liên bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc.

- Em mang bầu rồi thì mẹ sẽ không ghét em nữa đúng không anh?

- Tất nhiên rồi, từ giờ em chỉ cần dưỡng thai thôi.

Quả thật từ lúc Liên có bầu thì cô thấy Ly ít qua nhà mình hẳn, còn mẹ chồng cũng không còn cáu bẳn gì với cô nữa. Vậy nhưng khi siêu âm về nói cái thai là con gái thì mẹ chồng Liên có hơi khó chịu thật nhưng với Liên khó khăn lắm mới có bầu thì dù là trai hay gái cô cũng yêu thương con vô cùng.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai dè ngày Tuấn đi công tác được 2 ngày thì anh nghe tin vợ đột ngột qua đời. Tuấn đau đớn như muốn chết theo vợ, anh hỏi lý do vì sao vợ chết thì mẹ anh chỉ lắc đầu nói không biết. Tuấn quá đau đớn khi cùng lúc mất cả vợ lẫn con, anh ôm quan tài vợ suốt cả đêm khóc không ngừng. Đến lúc chuẩn bị đưa vợ đi hỏa táng vì nhớ vợ quá nên anh mở nắp quan tài ra nhìn vợ. Thế rồi Tuấn tá hỏa khi thấy "phần dưới" của vợ chảy máu ồ ạt. Đã vậy miệng của Liên còn dính thứ bột trắng gì đó.

Quay ra định nhìn mẹ hỏi thì lúc đó mẹ của Tuấn run lẩy bẩy...

- Mẹ biết đúng không? Mẹ biết lý do vì sao Liên chết đúng không?

- Mẹ không cố ý đâu Tuấn ơi. Thật ra mẹ chỉ cho con Liên uống thuốc phá thai mà con Ly đưa cho. Con Ly nói nó đã mang thai con trai với con, lại là con trai. Vậy nên mẹ mới đồng ý ép con Liên uống thuốc phá thai, vì dù sao Liên cũng chỉ mang thai con gái. Mẹ không ngờ uống xong thì nó lăn đùng ra tắt thở.

- Ly mang thai với con ư? Cô ta còn chưa lên giường với con sao có thể mang thai được chứ? Vợ chồng con khó khăn mới có con vậy mà mẹ lại làm thế, đứa bé là con gái cũng là cháu của mẹ cơ mà...Mẹ sao độc ác như vậy chứ? Khổ thân vợ con quá...

Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói Tuấn vừa gào khóc, mẹ Tuấn cũng như người điên dại. Bà hối hận nhưng không còn kịp nữa...con dâu và đứa cháu chưa kịp ra đời của bà đã nằm lạnh xác trong quan tài. Hóa ra Ly không hòa thuốc tránh thai mà hòa thuốc độc cho Liên uống để nhằm cướp Tuấn. Giờ đây Ly cũng sợ hãi không dám gặp ai nhưng nhất định rồi cô ta sẽ phải trả giá đắt.