Vợ chồng cưới 4 năm nhưng chưa có con, nửa đêm thấy cô osin xấu xí hóa 'thiên nga' bước ra từ nhà tắm, tôi căm phẫn tột độ phát hiện âm mưu đáng sợ của mẹ chồng

Tâm sự 13/12/2022 10:14

Cô giúp việc khoảnh khắc đó như lột xác hoàn toàn. Bình thường cô ta luôn cố tình ăn mặc lôi thôi, trang phục rộng thùng thình, tóc che kín mặt để ngụy trang. Tôi hóa đá khi phát hiện ra được một bí mật tày đình ngay trong nhà mình.

Cách đây 1 tháng, mẹ chồng tôi bảo đợt này bà hơi mệt, không thể giúp các con nấu nướng, làm việc nhà nữa. Bà muốn thuê người giúp việc, tất nhiên tôi đồng ý không do dự. Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, thu nhập rất khá, vốn đón mẹ chồng dưới quê lên mong phụng dưỡng bà nhưng mẹ lại nói muốn tự tay chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của các con. Bởi thế từ khi mẹ chồng lên sống với các con, bà vẫn giúp tôi cơm nước, dọn dẹp. 

Dù bận lắm nhưng tôi cố gắng hôm nào về sớm được thì đi chợ nấu nướng cho cả nhà, thể hiện vai trò làm vợ, làm dâu và cũng để mẹ chồng đỡ vất vả. Bà đưa ra yêu cầu thuê người giúp việc trái lại tôi còn thở phào nhẹ nhõm, tôi đỡ mệt và cũng đỡ áy náy với bà. 

Cô giúp việc trẻ được mẹ chồng nhờ người dưới quê tìm hộ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi thầm yên tâm. Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu tâm lý của con dâu nên rất biết chọn người. Cô giúp việc này nhan sắc tầm thường, dáng người thô kệch, ăn mặc luộm thuộm lại đeo cặp kính dày cộp, không học hành cao gì đâu nhưng nghe nói thị lực của cô ta từ nhỏ đã yếu. Nói chung ngoại hình không hề có sức hút chút nào, dám chắc chồng tôi cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn. Ai chẳng có chút đề phòng đúng không, chẳng ai muốn giữ một cô gái trẻ xinh xắn trong nhà cả. 

Từ hôm cô ta tới nhà, mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn ra, tôi đoán bà được nhàn nhã hơn nên tinh thần thoải mái. Có cô ta, tôi cũng không cần phải lo về sớm, tập trung hơn cho công việc. 

Vợ chồng cưới 4 năm nhưng chưa có con, nửa đêm thấy cô osin xấu xí hóa 'thiên nga' bước ra từ nhà tắm, tôi căm phẫn tột độ phát hiện âm mưu đáng sợ của mẹ chồng - Ảnh 1
Từ hôm cô ta tới nhà, mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn ra, tôi đoán bà được nhàn nhã hơn nên tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến đêm qua, chồng tôi thì đi công tác, còn tôi làm việc khuya vì đang có dự án quan trọng. Nửa đêm tôi ra ngoài hóng gió, vừa hay thấy có người từ nhà tắm bước ra. Là cô giúp việc, chắc cô ta tắm muộn. Song khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta thì không khỏi sững sờ. 

Cô giúp việc khoảnh khắc đó như lột xác hoàn toàn, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo ưa nhìn, đôi mắt to long lanh, dáng người thon thả, gợi cảm trong bộ váy ngủ, đích xác là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Bình thường cô ta luôn cố tình ăn mặc lôi thôi, trang phục rộng thùng thình, tóc che kín mặt để ngụy trang. Tôi hóa đá khi phát hiện ra được một bí mật tày đình ngay trong nhà mình. 

Vợ chồng cưới 4 năm nhưng chưa có con, nửa đêm thấy cô osin xấu xí hóa 'thiên nga' bước ra từ nhà tắm, tôi căm phẫn tột độ phát hiện âm mưu đáng sợ của mẹ chồng - Ảnh 2
Tôi đâu có ngu ngốc, xâu chuỗi mọi chi tiết lại với nhau, tôi nhận ra mẹ chồng đang có một âm mưu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đâu có ngu ngốc, xâu chuỗi mọi chi tiết lại với nhau, tôi nhận ra mẹ chồng đang có một âm mưu lớn. Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh được con, nguyên nhân đến từ phía tôi. Ngoài mặt chồng và mẹ chồng tôi luôn động viên, nói rằng chuyện sinh con không cần gấp gáp.

Thế nhưng việc đưa một cô giúp việc trẻ quyến rũ như vậy về sống trong nhà, đặc biệt là cố tình ngụy trang cô ta thành người phụ nữ luộm thuộm, xấu xí, chắc chắn không phải là đơn thuần! Rõ ràng mẹ chồng tôi đang âm mưu tìm người phụ nữ khác sinh con cho con trai! 

Ngoại hình của tôi ổn, công việc tốt, bố mẹ cũng khá có điều kiện. Tôi rất quan tâm, hào phóng với mẹ chồng. Tự bản thân tôi biết mình là một cô con dâu lý tưởng, chắc chắn mẹ chồng không nỡ từ bỏ. Để con trai lập phòng nhì bên ngoài, bà có cháu bế mà vẫn giữ được cô con dâu lý tưởng là tôi. Bà lại còn được tiếng bao dung, thương yêu con dâu, không tức giận chuyện tôi chưa sinh được con. Đúng là vẹn cả mấy đường.

Cho đến lúc này tôi vẫn vờ như không biết gì, dù trong lòng đầy oán giận. Tôi cũng không rõ chồng có biết kế hoạch của mẹ anh không. Trong công việc tôi rất quyết đoán nhưng tình huống này lại không biết phải xử lý ra sao, xin các chị em trong tôi một lời khuyên. 

Từng bị người yêu cũ hắt hủi vì khó mang thai, chồng vẫn tha thiết xin cưới, đêm tân hôn, lật chiếc chăn cưới tôi điếng người hiểu nguyên do khi thấy 2 đứa bé đang say ngủ

Từng bị người yêu cũ hắt hủi vì khó mang thai, chồng vẫn tha thiết xin cưới, đêm tân hôn, lật chiếc chăn cưới tôi điếng người hiểu nguyên do khi thấy 2 đứa bé đang say ngủ

Nghe những lời nói hồn nhiên của chồng, tôi chỉ thấy đắng chát tột cùng. Nếu như nhà chồng cho tôi biết ngay từ đầu và tôi chấp nhận thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này họ làm vậy khác gì lừa tôi?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 33 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 33 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ