Vợ bỏ đi biệt tích 10 ngày không liên lạc được, ngày trở về cô ta liền đập thẳng laptop vào đầu tôi rồi tuyên bố ly hôn

Tâm sự 13/03/2023 17:10

Vậy nhưng 10 ngày sau sau khi cãi nhau với chồng, Tiểu Phong không đến đón vợ, Tiểu Cầm lo lắng, cô về nhà kiểm tra, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Thì ra mỗi ngày ăn xong Tiểu Phong đều vứt đồ đạc đầy trong phòng.

Tiểu Cầm và Tiểu Phong quen nhau từ khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai đã phá bỏ lời nguyền mùa tốt nghiệp. Dù chưa có nhà, có xe nhưng cả hai đã quyết định kết hôn.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thuê một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách tại thành phố nơi hai người làm việc. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, Tiểu Cầm phát hiện ra rằng hôn nhân không chỉ nói những lời đường mật mà hai bên phải biết cùng nhau xây dựng một mái ấm.

Vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Tiểu Phong là một người thiếu trách nhiệm, khi còn sống cùng bố mẹ anh không phải làm bất cứ việc gì. Khi kết hôn cùng Tiểu Cầm rồi Tiểu Phong vẫn lười biếng, mọi chuyện trong nhà đều đến tay vợ, Tiểu Phong chỉ biết ăn rồi ôm máy tính chơi game mà thôi. Tiểu Cầm nhiều lần góp ý với chồng nhưng Tiểu Phong không chịu thay đổi.

Vợ bỏ đi biệt tích 10 ngày không liên lạc được, ngày trở về cô ta liền đập thẳng laptop vào đầu tôi rồi tuyên bố ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Tiểu Phong đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho vợ giữ, Tiểu Cầm tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt trong phần lương của mình, riêng phần lương của Tiểu Phong cô không động đến và xem như đó là phần tiết kiệm để sau này mua nhà. Vậy nhưng đến một ngày, Tiểu Cầm nhìn thấy quảng cáo căn hộ, cô đưa Tiểu Phong đi xem và quyết định sẽ mua một căn trong dự án này. Tuy nhiên, Tiểu Phong lại tìm đủ mọi lý do để ngăn cản vợ. Nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng, Tiểu Cầm đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản của chồng thì mới vỡ lẽ, trong tài khoản không có tiền.

Đến lúc này Tiểu Phong mới nói với vợ rằng, từ trước đến nay thẻ ngân hàng đều liên kết với điện thoại. Tiền ăn uống, chơi game Tiểu Phong đều thanh toán bằng điện thoại nên Tiểu Cẩm không thể biết. Tiểu Cầm khóc lớn, cô thất vọng dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Vợ bỏ đi biệt tích 10 ngày không liên lạc được, ngày trở về cô ta liền đập thẳng laptop vào đầu tôi rồi tuyên bố ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng 10 ngày sau sau khi cãi nhau với chồng, Tiểu Phong không đến đón vợ, Tiểu Cầm lo lắng, cô về nhà kiểm tra, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Thì ra mỗi ngày ăn xong Tiểu Phong đều vứt đồ đạc đầy trong phòng. Nhìn thấy vợ về, Tiểu Phong nói rằng: “Cuối cùng em cũng về rồi, em đi nấu cơm đi, anh đói quá, ngày nào cũng gọi đồ ăn anh ngán quá rồi. Quần áo trong phòng tắm em giặt giúp anh nhé”.

Tiểu Cầm suy sụp hoàn toàn, cô vô cùng tức giận tiến đến tấn công Tiểu Phong. Trong lúc tức giận, Tiểu Cầm đã lấy chiếc máy tính của chồng và đập lên đầu anh ta, nhân cơ hội này Tiểu Phong lăn ra giường giả chết. Tiểu Cầm gọi điện tự thú với cảnh sát, vậy nhưng khi cảnh sát tới, Tiểu Phong đã ngồi dậy, thực tế anh ta không bị làm sao. Sau vụ việc này, Tiểu Cầm kiên quyết đòi ly hôn với người chồng lười biếng đó.

Tiền trong nhà bỗng dưng cứ 'không cánh mà bay' nghi ngờ osin lấy, lén lắp đặt camera, tôi chết lặng khi biết được thủ phạm

Tiền trong nhà bỗng dưng cứ 'không cánh mà bay' nghi ngờ osin lấy, lén lắp đặt camera, tôi chết lặng khi biết được thủ phạm

Đến một ngày, tôi phát hiện mình bị mất tiền, khoảng 900 ngàn. Tôi để tiền trong phòng ngủ thì chỉ có chồng và người giúp việc là tình nghi thôi. Nhưng chồng tôi thì cần gì lấy tiền của vợ mà chẳng nói lời nào như thế. Chỉ có người giúp việc làm mà thôi! Nghĩ thế, tôi quyết định lắp camera để bắt quả tang bác giúp việc trộm tiền của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường