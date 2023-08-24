Vì muốn cứu mẹ, tôi nhắm mắt bán thân cho đại gia U40, đêm đầu tiên ở cạnh, ông ta ném cục tiền vào người rồi làm 1 việc khiến tôi ngỡ ngàng, khóc không thành tiếng

Tâm sự 24/08/2023 02:23

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, 18 tuổi tôi đã phải bỏ học để đi làm thêm lo cho gia đình. Em út của tôi chật vật mãi mới học xong cấp ba.

Tôi đi làm được mấy tiền đều gửi về cho mẹ nuôi em. Nhưng cái nghèo vẫn chưa tha cho gia đình tôi khi mẹ tôi đột nhiên bị bệnh nặng. Bác sỹ bảo bà bị thận hư, cần nhiều tiền để điều trị. Tôi run rẩy khi biết tin, với thu nhập của tôi hiện tại, việc chăm lo cho mẹ chữa bệnh là điều không thể nhưng tôi cũng không thể đứng yên ngồi nhìn mẹ tôi c.hết dần c.hết mòn như thế.

Trong lúc đó, chủ nhà hàng nơi tôi làm việc biết được chuyện bèn gợi ý với tôi rằng, nếu tôi muốn, ông ta sẽ giới thiệu tôi với một vị đại gia để ông ta cứu mẹ tôi. Tôi rụng rời khi biết tin thứ mà ông ta muốn chính là đời con gái của tôi.

Vì muốn cứu mẹ, tôi nhắm mắt bán thân cho đại gia U40, đêm đầu tiên ở cạnh, ông ta ném cục tiền vào người rồi làm 1 việc khiến tôi ngỡ ngàng, khóc không thành tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo sự sắp xếp của ông chủ nhà hàng, chúng tôi sẽ gặp nhau tại một khách sạn hạng sang. Sau khi tôi bán đời con gái cho vị đại gia 40 tuổi này thì ông ta sẽ đưa cho tôi 50 triệu. Tôi cứ nghĩ đến giây phút một người đàn ông béo ú, già nua đổ ập lên người mình là nước mắt cứ trào ra.

Thế nhưng khi bước vào khách sạn, tận mắt nhìn thấy vị đại gia đó tôi mới thấy mọi suy đoán của mình đều sai. Ông ta nhìn trẻ hơn so với tuổi, lại phong độ, điển trai chứ không béo. Tôi nhắm mắt nằm lên giường chờ thì ông ta hỏi.

Tôi sợ quá khóc nấc lên. Quả thực tôi rất sợ. Tôi chưa bao giờ yêu ai, cũng chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện này. Tôi chỉ muốn để dành cho người tôi yêu mà thôi.

Vậy mà ông ta không kiêng nể gì hết, đưa cho tôi 50 triệu xong, ông ta c.ởi q.uần á.o rồi leo lên người tôi. Tôi tự nhủ, thôi thì mình phải cứu mẹ, mọi chuyện để sau hẵng tính. Thế mà trước lúc bỏ đi, ông ta móc túi lấy ra thêm 50 triệu nữa.

Tôi chỉ biết câm nín cầm cục tiền to tướng. Ông ta đóng cửa bỏ đi chưa đầy 1 phút sau đã quay lại rồi nói:

- Thôi mặc quần áo ra xe tôi chở về. Cầm cục tiền đó đi ra ngoài có khi bị cướp.

Thế là tôi lục đục mặc quần áo vào rồi cầm tiền đi về. Bác sỹ bảo chừng này tiền cũng chỉ chạy chữa cho mẹ tôi trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng với tôi, được nhìn thấy mẹ sống đã là một ân huệ lớn rồi, tôi không mong điều gì khác nữa.

Sau hôm đó, hôm nào ông đại gia đó cũng đến nhà tôi. Khi thì ông ta mua sữa, khi thì mua hoa quả. Rồi hôm đó, chính ông ta là người cứu tôi khỏi bàn tay của mấy gã côn đồ.

Thế rồi chúng tôi yêu nhau khi nào chẳng hay. Ông ta nói rằng thực ra ông ta đã có một đời vợ nhưng bị vợ phản bội, mang con ra nước ngoài với người tình. Từ đó đến nay, ông ta hận đàn bà và muốn làm họ khổ nhục. Thế nhưng thấy được tấm chân tình của tôi, ông ta lại động lòng.

Vì muốn cứu mẹ, tôi nhắm mắt bán thân cho đại gia U40, đêm đầu tiên ở cạnh, ông ta ném cục tiền vào người rồi làm 1 việc khiến tôi ngỡ ngàng, khóc không thành tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây tôi chẳng còn gọi người đó là “ông” nữa. Chúng tôi đã cưới nhau và có một cô con gái xinh xắn. Chồng tôi bảo rằng thực ra trước đến nay phụ nữ toàn vá trinh để lừa anh, thực ra anh không phải ham mê thứ đó nhưng anh thất vọng vì họ toàn dối trá. Anh cảm nhận được ở tôi sự chân thành và muốn bắt đầu lại nghiêm túc với tôi. Tôi không ngờ sau lần bán thân để cứu mẹ, tôi lại có được thứ hạnh phúc ngọt ngào như bây giờ.

Vừa thuê người giúp việc mới được 1 tuần thì nửa đêm đã nghe tiếng rên rỉ lạ lùng từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng, không ngờ được

Vừa thuê người giúp việc mới được 1 tuần thì nửa đêm đã nghe tiếng rên rỉ lạ lùng từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng, không ngờ được

Lấy nhau một năm thì tôi và chồng đón con đầu lòng. Ngày trước trong nhà không cần thuê người giúp việc vì hai vợ chồng tôi cùng nhau làm

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân Tâm sự gia đình góc hôn nhân bí mật eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt