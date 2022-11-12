Về nhà giữa trưa chứng kiến vợ ở cùng người đàn ông lạ trên giường ngủ, tôi để yên không làm lớn chuyện trước khi nghe sự thật cay đắng

May mắn hơn là cha mẹ tôi không quá áp lực hay mắng chửi nhiếc móc gì về chuyện con cái, tuy nhiên lời ra tiếng vào tất nhiên là phải có, hai vợ chồng đều đi khám nhưng đều bình thường bác sĩ chỉ nói tâm trạng thoải mái mọi chuyện cứ để tự nhiên.

Tôi và Tiên kết hôn với nhau được hơn 1 năm chúng tôi đến với nhau qua mai mối nhưng được cái hai vợ chồng rất hợp, từ ăn uống tới sở thích hay phim ảnh , có lẽ đó là lý do d chưa có con nhưng tôi và vợ vẫn hạnh phúc.

Chúng tôi được bạn bè mai mối chẳng hiểu duyên số thế nào mà bén vào nhau và chưa đầy nửa năm thì cưới.

Tiên vốn là cô gái ít nói em sống khá nội tâm, cha mẹ ly hôn em ở với mẹ từ nhỏ đã tự lập vì thế hai đứa tôi bù trừ cho nhau vì tôi vốn là kẻ khá ăn chơi nói nhiều và luôn vui vẻ..

Tôi biết em là người phụ nữ của gia đình chịu thương chịu khó, chăm chồng và lo toan mọi chuyện cho gia đình nhà chồng.

Cha mẹ tôi vì thế cũng thương em lắm nhưng tất nhiên chuyện mãi chưa bầu bì gì thì họ hàng cũng có nói đi nói lại nhiều lần, tôi cũng đã không ít lần đứng ra bênh vực vợ, tuy nhiên bản thân tôi biết em luôn tự áp lực cho mình vì thế tôi xót xa lắm mà đôi khi chẳng biết mở lời thế nào.

Đang êm đẹp bỗng nhiên hôm đó tôi đi làm rồi vì quên tập tài liệu đầu giờ chiều lại phải họp với sếp thế nên tôi tranh thủ về giữa buổi để lấy. Thật chẳng thể ngờ được mở cửa ra là hình ảnh vợ đang dính chặt với 1 người đàn ông lạ trong chính căn phòng của gia đình tôi.

Chết đứng ngay tại chỗ vì quá sốc còn vợ tôi thì hốt hoảng đẩy người đàn ông đó ra, em khóc lóc mà chẳng nói gì. Tôi giận lắm nhưng cũng chẳng làm to chuyện. Bình tĩnh lại chờ em giải thích.

Hóa ra lần đi khám đó bác sĩ nói tôi tinh trùng không tốt rất khó để có con, vì thương tôi nên em xin bác sĩ giấu đi để tôi khỏi đau khổ. Còn người đàn ông đó là em thuê về để quan hệ nhằm có được đứa con cho ông bà cha mẹ đỡ buồn vì đằng nào hai đứa cũng rất khó có em bé.

Tôi nghe mà lặng người vừa đau khổ vừa thương vợ nhìn em co ro ngồi khóc và lâu nay sống trong bế tắc đó nhưng chẳng nói ra được mà tôi chạnh lòng vô cùng, giờ tôi nên làm sao đây??